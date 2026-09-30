Maharashtra Breaking News Today LIVE : सचिन वाझेची आज पुण्याला रवानगी?, 5 जिल्ह्यात प्रवेशबंदी, थेट NIA..

सोलापूर येथील एका 9 वर्षीय मुलाच्या निधानंतर त्याच्या अवयवदानाच्या माध्यमातून पाच जणांना जीवनदान मिळालं आहे.मोहोळ तालुक्यातील नालबंदवाडी येथील थिटे कुटुंबाने आयुष्यातील सर्वात दु:खद प्रसंगीही समाजभान जपत समाजासमोर आदर्श घालून दिला आहे. अपघातात प्राण गमावलेल्या आपल्या नऊ वर्षाच्या लेकराचे अवयवदान करून या कुटुंबाने तब्बल पाच रुग्णांना नव्याने आयुष्य जगण्याचं बळ दिलं आहे. "आपला मुलगा जगातून गेला तरी त्याचा श्वास दुसऱ्याच्या रूपात जिवंत राहील," या भावनेतून थिटे कुटुंबाने हा कठोर पण तितकाच महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सोलापूरच्या खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान सोमवारी डॉक्टरांनी या मुलाला 'ब्रेन डेड' घोषित केले. एकुलत्या एका मुलाच्या निधनाने खचलेल्या पालकांना डॉक्टरांनी त्यावेळी अवयवदानाचे महत्त्व पटवून दिले. ग्रामीण भागातील या कुटुंबाने आणि आजोबांनी क्षणाचाही विलंब न लावता या निर्णयास भावनिक पाठिंबा दिला. मोहोळमधी या चिमुरड्याचे हृदय चेन्नई येथील रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या एका तीन वर्षांच्या रशियन बालकाला बसवले जाणार आहे. चेन्नईहून आलेले तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक एअर अॅम्ब्युलान्सने सोलापुरात दाखल झाले आणि हृदय चेन्नईकडे रवाना करण्यात आले.
पानमसाला आणि गुटख्याची जाहीर करणाऱ्या सेलिब्रिटींना महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नुकत्याच झालेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये सुनावलं आहे. "जर तुम्ही पान किंवा गुटख्याची जाहिरात करत असाल तर आधी तुम्ही स्वत: त्याचे सेवन करा. हे तुम्ही केले पाहिजे. तुमच्या मुलांना त्याची सवय लावा. त्यांना सेवन करू द्या. मग त्याची सवय इतरांना लावा. कोणतीही जाहिरात करणे म्हणजे त्या उत्पादनाला आपला चेहरा देणे नव्हे. जे कोणी लोक जाहिरात करत आहेत, त्यांची ती जबाबदारी असते की जनतेने काय करावे आणि कशावर त्यांनी विश्वास ठेवावा," असं मुंढेंनी म्हटलं आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायव्यवस्था आणि न्यायमूर्तींवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याच्या आरोपावरून संजय राऊत यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संदीपकुमार मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते अमित देशपांडे यांनी अॅड.शैलेन्द्र गंगाखेडकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑक्टोबरला होणार आहे.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घराबाहेर ठेवलेल्या स्फोटक प्रकरणी माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला अखेर जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र, हा जामीन देताना मोठ्या अटी ठेवण्यात आल्या. पाच जिल्ह्यांमध्ये जाण्यास बंदी आहे. सत्र न्यायालयाकडून बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला जामीन मंजूर झाल्याने याप्रकरणात तब्बल साडे पाच वर्षानंतर सचिन वाझे तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, या जामिनाला स्थगिती देण्याची NIA ची मागणी आहे. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. अटीशर्तींच्या अधीन राहून विशेष सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज केला आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. फक्त कोर्टाच्या सुनावणीला येण्यासची परवानगी देण्यात आली. त्या व्यतिरिक्त या जिल्ह्यात प्रवेश बंदी असणार आहे.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. प्रशासनाकडून विविध कामांना गती देण्यात आली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आडगावमध्ये रामायण थीम पार्क साकारण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून भाविकांना रामायणातील विविध प्रसंगांचा दिव्य अनुभव घेता येणार आहे. रामायण थीम पार्क महापालिकेच्या आडगाव येथील सर्व्हे क्रमांक 772 मधील राखीव जागेवर हा भव्य प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
महाराष्ट्रावर सध्या दुष्काळाचे संकट घोंगावत आहे. वरुणराजा रुसल्याने राज्यात पावसाची मोठी तूट निर्माण झाली आहे. एल निनोमुळं पावासाचे प्रमाण घटले आहे. इतकंच नव्हे तर सुपर एल निनोमुळं भविष्यात अन्नधान्याची टंचाई आणि पाणीटंचाई जाणवू शकते. याबाबत सविस्तर अहवाल जाणून घेऊयात. प्रशांत महासागरात एल निनो (El Niño) अधिक बळावल्यामुळे 2026-27 मध्ये भारतात पावसाचे प्रमाण घटण्याची आणि तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते. एल निनोचा परिणामधरण साठा, विहिरींचे भूजल आणि बाजारातील अन्नधान्याच्या महागाईवर होणार आहे.
सुपर एल निनो 2026च्या अखेरीस तीव्र होणार असून 2027पर्यंत टिकण्याची शक्यता आहे. प्रशांत महासागरातील या बदलाचा परिणाम महाराष्ट्रावर तर होतोच आहे पण सोबतच भारतावरही होणार आहे. यामुळं संपूर्ण भारतात पावसाचे प्रमाण कमी होणार असून धरणांमधील पाणीसाठा आटण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
एसटी महामंडळाने ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांच्या सवलतींसाठी बंधनकारक केलेल्या एनसीएमसी कार्डाबाबत नवीन वाद समोर आला आहे. कार्डच्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी महामंडळाने सुरू केलेल्या हेल्पलाइनवर मराठी भाषेलाच डावलण्यात आले असून संवादासाठी केवळ हिंदी आणि इंग्रजीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मराठी भाषा सक्तीसाठी आग्रही राहिलेल्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील एसटी महामंडळानेच मायमराठी डावलल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एसटी महामंडळाने सवलतीच्या प्रवासासाठी महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य केले आहे. हे कार्ड वापरताना प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी 022-42022190 आणि 022-69787303 हे दोन हेल्पलाइन क्रमांक सुरू केले आहेत. यावरून 'कार्ड अॅक्टिव्हेशन', रक्कम टॉपअप, उपलब्ध शिल्लक तपासणी आणि इतर तांत्रिक समस्या सोडवण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. मात्र या हेल्पलाईनवर संपर्क साधणाऱ्या प्रवाशांना केवळ इंग्रजी आणि हिंदी भाषेचाच पर्याय देण्यात आला आहे.
ठाण्यातील प्रदीप पूर्णेकर हत्येमागे माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे, पतीवर हत्येचा आरोप
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माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे, पतीवर हत्येचा आरोप
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'मीनाक्षी आणि राजेंद्र शिंदेंकडून मारण्याची धमकी'
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पूर्णेकर यांचा मुलगा राम पूर्णेकर यांचा आरोप
मुंबई महापालिकेच्या रखडलेल्या कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रियेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. कनिष्ठ अभियंता पदासाठी डिप्लोमा ही पात्रता ग्राह्य धरावी, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने सुमारे 390 पदांच्या भरती प्रक्रियेवरील अडथळा दूर झाला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिशा सालियन प्रकरणात माजी एटीएस अधिकारी सचिन वाझे यांनी पहिल्यांदाच आपली भूमिका स्पष्ट करत एनआयए कोर्टाकडे अर्ज केला आहे. या अर्जात वाझे यांनी आपले नाव जाणीवपूर्वक घेऊन बदनामीची मोहीम चालविण्यात येत असल्याचा दावा केला आहे. सचिन वाझे यांनी कोर्टात सादर केलेल्या स्वलिखित अर्जात म्हटले आहे की, दिशा सालियन प्रकरणात त्यांचे नाव जाणीवपूर्वक घेतले जात असून त्यांच्याविरुद्ध बदनामीची मोहीम सुरू आहे. सतीश सालियन यांचे वकील आणि काही माध्यमे ही मोहीम जाणीवपूर्वक चालवत असल्याचा उल्लेख अर्जात करण्यात आला आहे.
भाजपचे गटनेते तथा सभापती पवन मुंडे यांचे पुतणे कृष्णा मुंडे यांच्यावर तब्बल 16 ते 17 जणांच्या टोळक्याने भरदिवसा धारदार शस्त्रांनी जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. केवळ फोनवर बोलण्याच्या अत्यंत क्षुल्लक कारणावरून हा हल्ला करण्यात आल्याचे समोर आले असून, या घटनेमुळे परळी शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील बहुचर्चित बनावट नोकरभरती घोटाळा प्रकरणी पुणे पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार डॉ. राजेंद्र खेडेकर याला शिवाजीनगर पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून तो फरार होता. अटकेनंतर त्याला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पुणे महापालिकेत कायमस्वरूपी नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून आरोपींनी शेकडो बेरोजगार तरुण-तरुणींकडून रोख व धनादेश स्वरूपात कोट्यवधी रुपये उकळत नोकरीचे खोटे आश्वासन देऊन तरुणांना बनावट नियुक्तीपत्रे वाटण्यात आल्याचा आरोप आहे.
इंडिया आघाडीची आज दिल्लीत महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांविरोधात इंडिया आघाडी पुढील दिशा ठरवणार आहे. उद्धव ठाकरे बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित राहणार आहेत, तर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव या बैठकीला उपस्थित राहणार नसून त्यांच्या जागी रामगोपाल यादव उपस्थित राहणार आहेत.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी आजही सुप्रीम कोर्टात सुनावणी नाही
आता ८ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता
मागच्याही पूर्ण आठवड्यात सुनावणी होऊ शकली नव्हती
कोर्टाने आज म्हणजे ३० सप्टेंबर ही सुनावणीची तारीख दिली होती मात्र कोर्टाच्या आजच्या कामकाजाच्या यादीत प्रकरणाचा समावेश नाही
शिंदेंच्या पक्षाकडून सध्या कोर्टात युक्तिवाद सुरू आहे
अग्नीविरांचा पोलीस दलात समावेश करणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलीय. रिक्त पदांसाठी अग्नीविरांना प्राधान्य देण्यात येणार आणि या अग्नीविरांच्या अनुभवाचा फायदा सरकार योग्य जागी घेणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेत. अग्निवीरांची पहिली तुकडी त्यांचा कार्यकाळ संपवून परत येणार आहेत. त्यातील अग्निवीरांना पोलीस आणि इतर तत्सम पदांवर त्यांना सामावून घेणार आहोत. त्यांना परीक्षा, प्रशिक्षणाची अट असणार नाही. त्यांना वयातही सूट दिली जाणार आहे. अग्निशमन दलातही त्यांना घेणार आहोत. जेवढे अग्निवीर शासनात येऊ इच्छितात त्यांना सामावून घेणार आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलीय.
निकषांत न बसणाऱ्या तालुक्यांनाही मदत देण्याचा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दुष्काळस्थितीमुळे ज्या तालुक्यांमध्ये नुकसान झाले आहे, मात्र निकषात बसत नाहीत अशा तालुक्यांनाही मदत मिळणार आहे. तिथे प्रत्यक्ष जमीन पाहणी करून त्यांना दुष्काळाचे सर्व फायदे देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. दुष्काळ परिस्थितीवर पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, ट्रिगर 2 मधील काही निकष लावून आणि पिकांची अवस्था पाहून मदत करणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेत.
ठाण्यात शिवसेना UBTच्या कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आलीये. UBTचे मानपाडा उपविभाग प्रमुख प्रदीप पूर्णेकरांवर गोळीबार झालाय. पुर्णेकर मानपाड्यातील कार्यालयात असताना दोघांच्या त्यांच्यावर गोळीबार केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान या प्रकारानंतर रुग्णालयाबाहेर जमलेल्या जमावानं घोडबंदर मार्गावर ठिय्या आंदोलन केलं. तसेच गुन्हेगाराला तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. पूर्णेकर हे मानपाडा आझाद नगर, गणेश नगर भागातील नागरिकांसाठी एका विषयाच्या माध्यमातून आंदोलन करणार होते. मात्र त्यांना परवानगी नाकारलयाची माहिती त्यांनी सोशल मीडियावरुन दिली होती.
पुण्यात रेडीरेकनरचे दर आता 'मायक्रो झोनिंग' पद्धतीनुसार निश्चित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे एकाच परिसरातील आलिशान सोसायट्या आणि झोपडपट्ट्यांचे दर वेगवेगळे असणार आहेत. रस्त्यांची रुंदी, नागरी सुविधा आणि परिसरातील विकासाच्या आधारे मालमत्तांचे मूल्यांकन होणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या जीआयएस डेटाचा वापर केला जाणार असून, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने महापालिकेकडून माहिती मागवली आहे.
महावितरणने कामचुकार कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. विजेच्या तारा, ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती किंवा मीटर काढण्यासारखी कामे खासगी व्यक्तींकडून करून घेतल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला थेट बडतर्फ केले जाणार आहे. अशा प्रकारांमुळे गंभीर अपघातांचा धोका असल्याने संचालक धनंजय औढेकर यांनी सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना आदेश दिले आहेत. अनधिकृत व्यक्तींकडून काम करून घेतल्याचे आढळल्यास चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
दिवाळी आणि छठपूजेनिमित्त प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने पुणे विभागातून ७ विशेष रेल्वे गाड्यांच्या २१६ फेऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हडपसर-गाझीपूर, नागपूर-हडपसर, हडपसर-गोरखपूर आणि पुणे-न्यू अमरावतीसह विविध मार्गांवर या गाड्या धावणार आहेत. काही गाड्या दैनिक, तर काही साप्ताहिक असतील. प्रवाशांना यूटीएस आणि आयआरसीटीसीवरून तिकिटे बुक करता येणार आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 30 September 2026 : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात महा सुनावणी होणार आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तीवाद आधीच पूर्ण झाला असून आता शिवसेना शिंदेगटाकडून युक्तीवाद सुरू आहे. तरदुसरीकडे ठाण्यात शिवसेना UBTच्या कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आलीये. निकषांत न बसणाऱ्या तालुक्यांनाही दुष्काळ मदत देण्याचा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.