Maharashtra Breaking News Today LIVE: भीमाशंकर येथे तिसऱ्या सोमवारी भाविकांची प्रचंड गर्दी

Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 10 August 2025: महाराष्ट्रातील राजकारण, पावसाचे वातावरण तसेच विविध शहरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर जाणून घेऊया.

Soneshwar Patil | Aug 11, 2025, 06:35 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 August 2025: राज्यात सध्या अनेक मुद्दे चर्चेत असून, त्यासंबंधीची प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर जाणून घ्या. दिल्लीसह महाराष्ट्रातील राजकारणातील आणि ग्रामीण भागासोबत इतर क्षेत्रातील बातम्या येथे वाचा.

11 Aug 2025, 06:34 वाजता

इंडिया आघाडीचा आज दिल्लीत मोर्चा   

इंडिया आघाडीचा आज दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा निघणार आहे. राहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपानंतर वातावरण चांगलच तापलं असून घोटाळ्याविरुद्ध संसद आणि बाहेरही लढा उभारण्याचा निर्णय सर्वच विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. इंडिया आघाडी आज मोर्चा काढणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दिल्लीतील कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. निवडणूक मतांची चोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. राहुल गांधींच्या आरोपांवर इंडिया आघाडीच्या एकमत झालंय. याच पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीतील सर्व पक्ष एकत्र येऊन उद्या दिल्लीत मोर्चा काढणार आहेत.

11 Aug 2025, 06:29 वाजता

भीमाशंकर येथे तिसऱ्या सोमवारी भाविकांची प्रचंड गर्दी

बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर  येथे तिसऱ्या श्रावण सोमवारी पहाटे पासूनच भाविकांनी गर्दी केली असून बम बम भोलेच्या जयघोषाने मंदिर परिसर भक्तीमय होऊन गेला  आहे. मंदिर परिसर हा आकर्षक अशा विविधरंगी फुलांनी सजविण्यात आला आहे. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

जिच्यासोबत रंगल्या अफेअर्सच्या चर्चा, मोहम्मद सिराजने तिच्याच हातून बांधून घेतली राखी Video

IPL 2026 आधी CSK 10 खेळाडूंना देणार नारळ? ऑक्शनपूर्वी होणार छाटणी

भारतातील कोट्यवधी रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी, तिकिटावर मिळणार 20% सूट!

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ठाकरेंची पहिली निवडणूक; टक्कर देण्यासाठी शिवसेना भाजपचा जबरदस्त प्लान

रोहित-विराटच्या मागे हात धुवून लागलंय BCCI? आता नवी अट, अपमान करून बाहेर काढण्याची तयारी?

Pune News: पुण्यात पाण्याच्या टाकीचं 4 वेळा उद्घाटन, तरी नागरिक पाण्यापासून वंचितच; काय आहे नेमकं प्रकरण?

माहेरहून पैसे आणण्यासाठी दबाव आणि मानसिक छळ, पुण्यात 24 वर्षीय विवाहितेने जीवन संपवलं

&quot;तो माझ्यावर रागावला होता कारण...&quot; मोहम्मद सिराजबद्दल अजिंक्य रहाणेचे मोठे विधान

Dadar Kabutar Khana: &#039;गरज पडली तर शस्त्रंही उचलू..&#039;, कबुतर खाना वादात जैन मुनींची धमकी; &#039;आम्ही कोर्टालाही...&#039;

Maharashtra Weather Update: पुढील आठवडाभर पावसाची हजेरी, डोंगराळ भागात भूस्खलन तर मैदानी भागात पूराचा धोका!

