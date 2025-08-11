Maharashtra Breaking News Today LIVE: भीमाशंकर येथे तिसऱ्या सोमवारी भाविकांची प्रचंड गर्दी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 11 August 2025: राज्यात सध्या अनेक मुद्दे चर्चेत असून, त्यासंबंधीची प्रत्येक अपडेट एका क्लिकवर जाणून घ्या. दिल्लीसह महाराष्ट्रातील राजकारणातील आणि ग्रामीण भागासोबत इतर क्षेत्रातील बातम्या येथे वाचा.
11 Aug 2025, 06:34 वाजता
इंडिया आघाडीचा आज दिल्लीत मोर्चा
इंडिया आघाडीचा आज दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा निघणार आहे. राहुल गांधी यांनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपानंतर वातावरण चांगलच तापलं असून घोटाळ्याविरुद्ध संसद आणि बाहेरही लढा उभारण्याचा निर्णय सर्वच विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. इंडिया आघाडी आज मोर्चा काढणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दिल्लीतील कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. निवडणूक मतांची चोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. राहुल गांधींच्या आरोपांवर इंडिया आघाडीच्या एकमत झालंय. याच पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीतील सर्व पक्ष एकत्र येऊन उद्या दिल्लीत मोर्चा काढणार आहेत.
11 Aug 2025, 06:29 वाजता
भीमाशंकर येथे तिसऱ्या सोमवारी भाविकांची प्रचंड गर्दी
बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर येथे तिसऱ्या श्रावण सोमवारी पहाटे पासूनच भाविकांनी गर्दी केली असून बम बम भोलेच्या जयघोषाने मंदिर परिसर भक्तीमय होऊन गेला आहे. मंदिर परिसर हा आकर्षक अशा विविधरंगी फुलांनी सजविण्यात आला आहे.