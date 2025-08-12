English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: ठाकरेंवर टीका करताना संजय गायकवाडांची जीभ घसरली

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशभरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून

Mansi kshirsagar | Aug 12, 2025, 12:23 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: राज्यात सध्या विविध मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं आहे. मुंबईतील कबुतरखान्याचा वाद चांगलाच चिघळला आहे. आता महापालिकेनेही यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. तर, पालकमंत्रीवादाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. आज राज्यातील ताज्या घडामोडी व देशभरातील सर्व घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून

12 Aug 2025, 12:23 वाजता

'लैंगिक छळ फक्त मुलींचाच होतो हा समज मूर्खपणा'; हायकोर्टाने दिलेला निर्णय एकदा वाचाच 

12 Aug 2025, 12:21 वाजता

'तुमच्याकडे आता प्रेरणा घेण्यासाठी काय राहिलंय?', रोहित, विराटला विचारणा; 'गरज नसताना ODI आणि टी-20...'

12 Aug 2025, 12:20 वाजता

'मराठा समाजाला काही मान सन्मान नाही का?',भास्कर जाधव संतापले; ब्राह्मण समाजाची माफी मागण्यास नकार

12 Aug 2025, 12:11 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अहिल्यानगरमधील अंजनापूरच्या ग्रामसेवकाची आत्महत्या 

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील अंजनापुर येथील ग्रामसेवक बाजीराव रखमाजी बाचकर यांनी शुक्रवारी ८ ऑगस्ट रोजी नेवासा तालुक्यातील करजगाव येथे आपल्या राहत्या घरी विष घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवली. त्यांच्या मृत्यूनंतर बाचकर यांच्या कुटुंबीयांकडून कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले असून या दोघा अधिकाऱ्यांनी मानसिक आणि आर्थिक छळ केल्यामुळे त्यांनी टोकाचा निर्णय घेत जीवन संपवले असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांना निवेदन देऊन संबंधित गट विकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी केली आहे.बाचकर कुटुंबाच्या या आरोपानंतर एकच खळबळ उडाली आहे

12 Aug 2025, 12:06 वाजता

12 Aug 2025, 12:05 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: वादानंतर आमदार संजय गायकवाडांची सारवासारव

काल शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने महायुतीतील भ्रष्ट मंत्र्यांविरोधात राज्यभर आंदोलन केलं याबद्दल बोलताना आमदार संजय गायकवाड यांनी माजी कॉपी कुणीही करू शकत नाही मी ओरिजनल आहे इतकंच काय तर उबाठाचा बापही माझी कॉपी करू शकत नाही....! असं वक्तव्य केलं होतं मात्र आज संजय गायकवाड म्हणाले की, मी उबाठा गटाच्या कार्यकर्त्यांसंबंधी बोललो होतो तुम्ही शब्दाचा विपर्यास करून ते दाखवलं. बाळासाहेब हे सर्वांचे दैवत आहे व सर्वांचे बाप आहेत. असं म्हणत त्यांनी कालच्या वक्तव्यावर यु टर्न घेतला आहे

12 Aug 2025, 12:04 वाजता

गेल्या काही दिवसांपासून माध्यमांपासून दूर असलेले बुलढाण्याचे शिवसेना आमदार संजय गायकवाड पुन्हा एकदा बरसले. विरोधी पक्षाला माझी कॉपी करणे जमणार नाही. मी ओरिजनल आहे. इतकंच काय तर उबाठाच्या बापालाही माझी कॉपी करणं जमणार नाही असं वक्तव्य त्यांनी केलं. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात आलं. त्यावर प्रतिक्रिया देताना संजय गायकवाडांनी हे वक्तव्य केलं. 

12 Aug 2025, 11:36 वाजता

12 Aug 2025, 11:29 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: बारमध्ये सुरू असलेल्या अश्लील नाच आणि नोटांची उधळण करणाऱ्यां मिरा रोडमधील ऑर्केस्ट्रा बारवर पोलिसांनी कारवाई केलीए. या प्रकरणी 13 जणांवर गुन्हा दाखल करुन कारवाईदरम्यान बारमध्ये चक्क नोटा मोजण्याचे मशीन सापडल्याने खडबळ उडाली.

12 Aug 2025, 11:27 वाजता

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates:अमेरिकेकडून पाकिस्तानचे लाड सुरुच, BLA दहशतवादी संघटना घोषित

अमेरिकेने पाकिस्तानचे लाड सुरुच ठेवले आहेत. आता अमेरिकेने पाकिस्तानच्या दक्षिणेकडील प्रांतात सक्रिय असलेल्या बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीला परदेशी दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. ही माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिली आहे. बीएलएला माजिद ब्रिगेड म्हणूनही ओळखले जाते, ते गेल्या अनेक दशकांपासून स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी लढत आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने याबाबत एक पत्रही जारी केले आहे. परराष्ट्र विभाग बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि तिच्याशी संलग्न असलेल्या मजीद ब्रिगेडला परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करत आहे, असं या पत्रामध्ये म्हटले आहे. यापूर्वी, बीएलएला स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनमध्ये आधीच समाविष्ट करण्यात आले होते. अमेरिकेने २०१९ मध्ये ही कारवाई केली.

