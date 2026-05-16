Maharashtra Breaking News Today LIVE: आज मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आंदोलन करणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 May 2026 : राज्य ते देश-विदेश अशा अनेक घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा. नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी हे पेज सतत रिफ्रेश करत राहा. 

Published: May 16, 2026, 06:34 AM IST|Updated: May 16, 2026, 09:06 AM IST
16 May 2026 08:24 AM (IST)

आज मनोज जरांगे पुन्हा एकदा आंदोलन करणार 

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचं हत्यार उपसलं असून आज सकाळी 11 वाजता जरांगे आंदोलनाची घोषणा करणार आहेत.. हैदराबाद गॅजेटिअरचा जीआर निघून सुद्धा सरकार कुणबी प्रमाणपत्राचं वाटप करत नाही, वाटप केलेल्यांना व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र दिले जात नाहीत. सातार संस्थानचं गॅजेट जीआर काढत नाहीत, मराठा आंदोलनात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना मदत आणि नोकरी देत नाहीयेत. अशा विविध मुद्द्यांना घेऊन जरांगे पुन्हा आंदोलन करणार आहेत..या आंदोलनात सरकारला किंमत मोजावी लागणार असा गंभीर इशारा जरांगे यांनी दिला आहे...

16 May 2026 08:08 AM (IST)

देशातील बेरोजगारीचा सहामाही उच्चांक

देशात बेरोजगारी चिंतेचा विषय बनत चाललाय. देशातील बेरोजगारीच्या दराने गेल्या सहा महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी गाठली आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये बेरोजगारीचा दर ५.२ टक्क्यांवर नोंदवला गेला, अशी माहिती 'नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षणा'च्या ताज्या अहवालातून पटलावर आली. 15 वर्ष आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींमधील बेरोजगारीचा दर अर्थात नोकरी नसण्याचं प्रमाणात वाढ झालीय. ग्रामीण भागात बेरोजगारी अधिक गतीने वाढली आहे.

16 May 2026 07:56 AM (IST)

मांडवा ते गेटवे प्रवास 26 मेपासून बंद

मांडवा ते गेटवे ऑफ इंडिया ही प्रवासी जलवाहतूक 26 मे ते ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद राहणार आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रवासी जलवाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबागमधील मांडवादरम्यान जलप्रवासी वाहतूक केली जाते. कोकण किनारपट्टीवर सर्वाधिक प्रवाशांची वर्दळ असणारा हा जलमार्ग म्हणून ओळखला जातो. दररोज साधारणपणे तीन हजार तर सुट्टीच्या दिवशी आठ ते दहा हजार प्रवासी या
मार्गावरून प्रवास करतात.

16 May 2026 07:22 AM (IST)

 इबोलाचा पुन्हा उद्रेक; 65 जणांचा मृत्यू

आफ्रिका खंडातील डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोच्या पूर्व इतुरी प्रांतात इबोलाचा उद्रेक झालाय.. इबोलामुळे आतापर्यंत 65 नागरिकांचा मृत्यू झालाय. 'आफ्रिका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशन'नं याबाबत माहिती दिलीये. हे मृत्यू मुख्यत्वे मोंगवालू आणि र्वाम्पारा या सोन्याच्या खाणी असलेल्या शहरांमध्ये दिसून आलेत... आतापर्यंत या भागात इबोलाचे 246 रुग्ण आढळून आले आहेत...काँगोमधील हा 17वा उद्रेक आहे.

16 May 2026 07:21 AM (IST)

राज्यातील शेतक-यांसाठी आनंदाची बातमी

--30 जूनपूर्वी राज्यातील शेतक-यांना कर्जमाफी मिळणार
--साता-यात मुख्यमंत्री फडणवीसांचा शब्द
--नियमित कर्जफेड करणा-यांना प्रोत्साहनपर मदत देणार- फडणवीस 
 

16 May 2026 07:09 AM (IST)

नीट पेपरफुटी प्रकरणी अपडेट

आरोपी धनंजय लोखंडेला 6 दिवसांची सीबीआय कोठडी
---
धनंजय लोखंडेला पुण्यातून केली होती अटक
---
तर इतर 5 आरोपी आधीच 7 दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत
---
दिल्लीच्या राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टानं सुनावली कोठडी

16 May 2026 06:56 AM (IST)

नीट पेपरफुटीचं लातूर कनेक्शन समोर 

NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासात लातूरमध्ये मोठ्या घडामोडी घडल्या. संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या खासगी क्लास चालकांची तब्बल 12 तास सीबीआयकडून चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे सीबीआयच्या हाती लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, सीबीआयच्या दुसऱ्या पथकाकडून क्लासमध्ये जाऊन विविध नोंदी, विद्यार्थ्यांची माहिती आणि इतर दस्तऐवजांची पडताळणी करण्यात आली. या कारवाईमुळे लातूरच्या कोचिंग सर्कलमध्ये मोठी खळबळ उडाली. तपासात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

16 May 2026 06:41 AM (IST)

NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी पुण्यातून एका शिक्षकाला अटक

NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी CBIने पुण्यातून एका शिक्षकाला अटक केलीय.. पी. व्ही. कुलकर्णी असं पुण्यातून अटक करण्यात आलेल्या शिक्षकाचं नाव आहे..कुलकर्णी हा मूळचा लातूरचे आहे.. तो रसायनशास्त्राचा व्याख्याता असून NTAच्या वतीने परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी होता.. त्याच्याकडे प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होत्या.

16 May 2026 06:40 AM (IST)

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर पुढची सुनावणी 30 जुलैला

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सुनावणी पार पडली, दरम्यान यावेळी,सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरेंच्या शिवसेनेला फटकारलंय. तुमच्या नेत्यांना,बेजबाबदार वक्तव्य करायला लावू नका, असं म्हणत कोर्टानं सुनावलं आहे.तसंच पक्ष आणि चिन्हावर पुढची सुनावणी 30 जुलैला होणार आहे.

 

16 May 2026 06:40 AM (IST)

नसरापूर अत्याचार प्रकरणी उद्या चार्जशीट दाखल होण्याची शक्यता 

महत्त्वाचा साक्षीदार पोलिसांच्या हाती; चार्जशीट उद्या  दाखल होणार? पोलिसांना महत्त्वाचा साक्षीदार मिळाला असून २० गावकऱ्यांच्या साक्षी नोंदवत तपास केल आहे 

16 May 2026 06:39 AM (IST)

हडपसर बॉम्बप्रकरणी  आरोपीस पुणे कोर्टात हजर करणार   

रुग्णालयाचं बिल परवडत नसल्यानं कृत्य,हडपसर बॉम्बप्रकरणी पुणे पोलिसांची माहिती,आरोपीनं रागातून बॉम्बसदृश वस्तू बनवली. 

16 May 2026 06:37 AM (IST)

IPS अधिकारी तेजस्वी सातपुतेंची बदली

सातपुते पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखा अप्पर आयुक्तपदी,खरात प्रकरणात एसआयटीचा चार्ज सातपुतेंवर होता

16 May 2026 06:37 AM (IST)

नाशिक पोलीस महानिरीक्षक दत्ता कराळेंची बदली

खरात प्रकरणातील आरोप दत्ता कराळेंना भोवले?राज्य मानवी हक्क आयोगात कराळेंची बदली,प्रवीण पडवळ नाशिकचे नवे आयजी 

16 May 2026 06:36 AM (IST)

नीट पेपरफुटी प्रकरणातील ‘मास्टरमाईंड’ला पुण्यातून अटक

रसायनशास्त्राच्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकाला CBI ने ठोकल्या बेड्या,CBIकडून पुण्यातून एका शिक्षकाला अटक NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरण,CBIकडून पुण्यातून एका शिक्षकाला अटक,पी. व्ही. कुलकर्णी अटक केलेल्या शिक्षकाचं नाव,NTAच्या वतीने परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी

16 May 2026 06:36 AM (IST)

पुणे जमीन घोटाळ्यात दिग्विजय पाटलांविरोधात पुरवणी आरोपपत्र

शासकीय जमीन परस्पर खरेदीचा दिग्विजयवर आरोप,जमीन घोटाळ्यात दिग्विजय दुस-या क्रमांकाचा आरोपी,झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय. अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटलांविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलाय. शीतल तेजवानीपाठोपाठ आता दिग्विजय पाटलांचा दोन नंबरचा आरोपी म्हणून समावेश झालाय.

Tejashree Gaikwad

তেজश্री গায়কওয়াড-কদম 'झी 24 তাস ডিজিটল'মধ্যে সিনিয়র সব এডিটর म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

