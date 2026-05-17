Add Zee Business As A Preferred Source
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनच्या डब्याला आग, सुदैवाने जीवितहानी नाही

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 May 2026 : आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य आणि तुमच्या शहरातील बातम्यांचा वेगवान आढावा लाईव्ह ब्लॉगमधून एका क्लिकवर घेऊ शकता. नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी हे पेज सतत रिफ्रेश करत राहा. 

Written ByPooja Pawar Updated byPooja Pawar
Published: May 17, 2026, 06:45 AM IST|Updated: May 17, 2026, 08:29 AM IST
17 May 2026 08:23 AM (IST)

राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनच्या डब्याला आग 

रतलाम स्टेशन आणि कोटा जंक्शन दरम्यान राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक १२४३१ च्या एका डब्याला आग लागली आहे. अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले आहे. ट्रेन क्रमांक १२४३१ तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेसच्या लुनी रिछा (LNR) आणि विक्रमगड आलोट (VMA) दरम्यान डाउन दिशेत किमी ७२९/०२ (लोको) आणि ७२८/१४-१६ (SLR) वर बी-१ कोचमध्ये (SLR टोकाजवळ) आग लागल्याची माहिती मिळाली. बाधित कोचमधील सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले. कोणताही प्रवासी किंवा रेल्वे कर्मचारी जखमी किंवा जखमी झाला नाही. ओएचई (OHE) पुरवठा तात्काळ बंद करण्यात आला. बाधित बी-१ कोच रेकमधून वेगळा करण्यात आला. रेल्वे कर्मचारी आणि अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून आग विझवण्याच्या कामात गुंतले आहेत. ट्रेन क्रमांक १२९५५ महिदपूर रोड (MEP) येथे थांबवण्यात आली आहे. हा विभाग लवकरच मोकळा केला जाईल. आगीच्या कारणाचा तपास सुरू आहे. 

17 May 2026 08:13 AM (IST)

कोकणात लवकरच ओटीटी सेवांची एन्ट्री

मुंबईमहानगरानंतर आता कोकणातील इंटरनेटवर आधारित ओटीटी सेवेची लवकरच सुरुवात होणार असून कोकणातील मनोरंजन क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. हाथवे संलग्र हाथवे साई स्टार डेटा कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड च्या माध्यमातून कोकणवासीयांसाठी आधुनिक डिजिटल मनोरंजनाचे नवे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची माहिती कंपनीचे डायरेक्टर अनिकेत सदानंद कदम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

17 May 2026 07:35 AM (IST)

 अकोला-नांदेड मार्गवरील मेडशी नजीक ट्रक-दुचाकीचा भीषण अपघात

अकोला-नांदेड मार्गवरील मेडशी परिसरात ट्रक आणि दुचाकीमध्ये भीषण अपघात झाला.या अपघातात मालेगाव तालुक्यातील राजुरा येथील दुचाकीवरील दोन युवक गंभीर जखमी झाले होते.त्यापैकी सत्तार पठाण यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.तर दुसरे जखमी बबन राऊत यांच्यावर अकोला येथे उपचार सुरू आहेत.घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

17 May 2026 07:01 AM (IST)

कोकणवासीयांना मोठा दिलासा, परशुराम घाटातील बंद असलेली मार्गिका दोन दिवसांत खुली होणार!

मुंबई-गोवा महामार्गावरून कोकणात ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून चिंतेचा विषय ठरलेल्या चिपळूण जवळील परशुराम घाटातील वाहतूक आता पूर्णपणे सुरळीत होणार आहे. घाटाच्या संरक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या गॅबियन भिंतीचे दुरुस्तीचे काम अखेर पूर्ण झाले असून,पुढील दोन दिवसांत घाटातील महामार्गाची एक बंद असलेली मार्गिका वाहतुकीसाठी खुली केली जाणार आहे. गेल्या वर्षीच्या पावसाळ्यात घाटाच्या सुरक्षतेसाठी बांधलेली गॅबियन वॉल कोसळल्यामुळे आणि महामार्गाला तडे गेल्यामुळे सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रशासनाने एक मार्गिका बंद ठेवली होती. त्यामुळे वर्षभर प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा आणि संथ प्रवासाचा सामना करावा लागला. मात्र,आता वर्षभर चाललेले हे दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून,सध्या संबंधित ठेकेदाराकडून रस्त्याची साफसफाई आणि भेगा भरण्याचे अंतिम काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.  पावसाळा तोंडावर आलेला असतानाच हा मार्ग पूर्ण क्षमतेने सुरू होत असल्यामुळे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

17 May 2026 06:59 AM (IST)

रविवारी मेगाब्लॉकमुले अप हार्बरवर सेवा रद्द

पनवेलहून सकाळी १०.३३ ते दुपारी ३.४९ दरम्यान सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप हार्बर सेवा रद्द राहतील. तसेच सीएसएमटीहून सकाळी ९.४५ ते दुपारी ३.१२ दरम्यान बेलापूर/पनवेलकडे जाणाऱ्या डाउन सेवा रद्द करण्यात आल्या आहेत. पनवेलहून सकाळी ११.०२ ते दुपारी ३.५३ दरम्यान ठाण्याकडे जाणाऱ्या अप ट्रान्स-हार्बर सेवा रद्द राहतील. ठाण्याहून सकाळी १०.०१ ते दुपारी ३.२० दरम्यान पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन ट्रान्स-हार्बर सेवाही रद्द करण्यात येतील. ब्लॉक कालावधीत सीएसएमटी ते वाशी दरम्यान विशेष लोकल गाड्या चालवण्यात येणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे. गाड्या उशिराने धावणार या गाड्या दिवा, मुंब्रा आणि कळवा येथे अतिरिक्त थांबा घेतील. पुढे मुलुंड स्थानकाजवळ पुन्हा अप स्लो लाईनवर वळवण्यात येतील. १० मिनिटे उशिराने धावतील.

17 May 2026 06:50 AM (IST)

रविवारी मध्य रेल्वेच्या अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मेगा ब्लॉक 

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मेन लाईन आणि हार्बर लाईनवर १७ मे रोजी मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकमुळे अनेक लोकल तसेच काही मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांवर परिणाम होणार आहे. मुख्य मार्गावरील ठाणे आणि कल्याण स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर सकाळी १०.४० ते दुपारी ३.४० वाजेपर्यंत ब्लॉक राहणार आहे. पनवेल आणि वाशी स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन हार्बर लाईनवर (पोर्ट लाईन वगळून) सकाळी ११.०५ ते दुपारी ४.०५ वाजेपर्यंत मेगा ब्लॉक राहील.

महाराज छत्रपती शिवाजी टर्मिनसहून सकाळी ९.३४ ते दुपारी ३.०३ दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन फास्ट आणि सेमी-फास्ट लोकल गाड्या ठाणे-कल्याणदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या नियोजित थांब्यांव्यतिरिक्त कळवा, मुंब्रा आणि दिवा स्थानकांवरही थांबतील. १० मिनिटे उशिराने पोहोचतील. कल्याणहून सकाळी १०.२८ ते दुपारी ३.४० दरम्यान सुटणाऱ्या अप फास्ट/सेमी-फास्ट सेवा अप स्लो लाईनवर वळवण्यात येतील. ठाणे-वाशी/नेरुळ दरम्यान ट्रान्स-हार्बर सेवा उपलब्ध राहतील असे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे.

17 May 2026 06:50 AM (IST)

१ जुलैपासून सीबीएसई शाळांत नववीसाठी तीन भाषा अनिवार्य

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून सीबीएसई नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. हा बदल टप्प्या टप्प्याने होणार असल्याचे 'सीबीएसई'ने म्हटले आहे. मात्र या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित भाषिक कौशल्य गाठले नाही तर दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला विद्यार्थ्यांना रोखले जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. हा निर्णय १ जुलै पासून लागू होणार असून, विद्यार्थ्यांना किमान दोन भारतीय भाषा शिकणे बंधनकारक असेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० व अभ्यासक्रम आराखडा २०२३च्या उद्दिष्टांनुसार नववीच्या नव्या अभ्यासक्रमाचा सीबीएसईने आढावा घेतला. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना भाषिक कौशल्य गाठण्यास वेळ लागू शकतो, असे स्पष्ट झाले.

17 May 2026 06:49 AM (IST)

विमानतळावर पकडले १३ कोटींचे कोकेन

केंद्रीय महसूल गुप्तचर यंत्रणेच्या (डीआरआय) अधिकाऱ्यांनी मुंबई विमानतळावर दोन स्वतंत्र प्रकरणांत एकूण १३ कोटी २९ लाख रुपयांचे कोकेन जप्त केले असून या प्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. पहिल्या प्रकरणात, अदिस अबाबा येथून मुंबईत आलेल्या एका महिला प्रवाशाकडे अंमली पदार्थ असल्याची विशिष्ट माहिती डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांकडे होती. ही महिला मुंबईत दाखल झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तिची चौकशी करत तिच्याकडील सामानाची तपासणी केली असता तिच्याकडे ७कोटी ८७ लाखांचे द्रवरूपी कोकेन आढळले. तर, दुसऱ्या प्रकरणात एका आफ्रिकी नागरिकाला देखील संशयावरून अधिकाऱ्यांनी थांबवत त्याची तपासणी केली. त्याने कोकेन असलेल्या ७० कॅप्सूल गिळल्या होत्या. वैद्यकीय उपचाराअंती त्याच्या शरीरातून या कॅप्सूल बाहेर काढण्यात आल्या. त्याच्याकडे सापडलेल्या कोकेनची किंमत ५ कोटी ४२ लाख रुपये इतकी आहे

17 May 2026 06:48 AM (IST)

'गोकुळ'चे गाय दूध दोन रुपयांनी महागले

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाने गाय दुधाच्या दरात प्रति लिटर दोन रुपयांची वाढ केली. गुरुवारपासून नवे दर लागू होऊन पुणे व मुंबईत दर ६० रुपये झाला आहे, तर कोल्हापूर व कोकणात ५२ रुपये दर राहणार आहे. म्हैस दुधाचे दर कायम ठेवले आहेत. उन्हाळ्यामुळे उत्पादन घटल्याने दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला असून ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होणार आहे.

17 May 2026 06:47 AM (IST)

साडेपाच कोटींच्या बांगड्या चोरल्या

कांदिवली पश्चिमेत एका ज्वेलरी कंपनीतून ५ कोटी २८ लाख ४४ हजार ४८६ रुपयांच्या सोन्याच्या बांगड्या चोरीला गेल्या. या प्रकरणी चारकोप येथील सिलेस्टिया, मार्वे रोड येथील अशोक वाया (वय ६३) यांनी याबाबत तक्रार दिली. कंपनीतील सुरक्षारक्षक मोहम्मद सफीर ऊर्फ मोहम्मद आहमाज, विकास आणि शाहबाज गुज्जर या तीन सुरक्षारक्षकांविरोधात चारकोप पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. वाया यांचा कांदिवली इंडस्ट्रियल इस्टेट, हिंदुस्थान नाका येथे 'श्रीजी मॅन्युफॅक्चर्स' नावाचा सोन्याचे दागिने तयार करण्याचा व्यवसाय असून २४ कॅरेट सोन्यापासून तयार केलेल्या २२ कॅरेट सोन्याच्या ३१७६ ग्रॅम वजनाच्या बांगड्या लॉजिस्टिक बॉक्समध्ये ठेवल्या होत्या. त्या चोरीला गेल्याची तक्रार आहे.

17 May 2026 06:47 AM (IST)

चीनकडून २०० बोईंग विमानांची विक्रमी खरेदी

चीनने अमेरिकेच्या 'बोईंग' कंपनीकडून २०० विमाने खरेदी करारावर स्वाक्षरी केली असून, भविष्यात आणखी ७५० विमाने घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. 'बोईंग' आणि चीन यांच्यात हा करार ऐतिहासिक आहे कारण गेल्या एका दशकातील बोईंगचा चीनसोबतचा हा पहिलाच सर्वात मोठा करार असून, अमेरिकेच्या विमान कंपनीसाठी ही एक मोठी व्यावसायिक संधी मानली जात आहे. याशिवाय अमेरिकेच्या कृषी क्षेत्राला चालना देणारे अनेक महत्त्वाचे करारही या दौऱ्यात करण्यात आले.

17 May 2026 06:46 AM (IST)

पुढील आठवड्यात पुतिन चीनच्या दौऱ्यावर

ट्रम्प यांचा चीन दौरा संपून २४ तास उलटण्यापूर्वीच आता रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन पुढील आठवड्यात चीनचा दौरा करणार आहेत. पुतिन हे १९ आणि २० मे रोजी बीजिंगमध्ये चिनी नेते शी जिनपिंग यांची भेट घेणार असल्याचे क्रेमलिनने शनिवारी अधिकृतपणे जाहीर केले. क्रेमलिनने दिलेल्या माहितीनुसार, पुतिन यांचा हा दौरा २००१ मधील 'चीन-रशिया मैत्री आणि धोरणात्मक सहकार्य करारा'च्या २५ व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून आयोजित करण्यात आला आहे. या दौऱ्यात दोन नेते द्विपक्षीय संबंधांसह "महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्दे" तसेच आर्थिक सहकार्य वाढवण्यावर सविस्तर चर्चा करतील. याशिवाय पुतिन चीनचे प्रीमियर ली कियांग यांचीही भेट घेणार आहेत.

17 May 2026 06:46 AM (IST)

एलएलबी'साठी चुरस वाढणार, २९,२८८ विद्यार्थ्यांनी दिली 'सीईटी'ची परीक्षा

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी घेण्यात आलेल्या पाच वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा २९ हजार २८८ विद्यार्थ्यांनी दिली. मागील दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदा यात मोठी वाढ झाली आहे. त्यातून यंदा प्रवेशासाठी चुरस वाढण्याची चिन्हे आहेत. बारावीनंतर ५ वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेता येतो. सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर या अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिला जातो. यानुसार राज्यात या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी ३७ हजार १४० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी २९ हजार २८८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. या परीक्षेला ७८.८५ टक्के विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती. या सीईटी परीक्षेला एकूण ७८५२ विद्यार्थी अनुपस्थित होते.

