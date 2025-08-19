Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईत सर्वाधिक पाऊस पडलेल्या 15 ठिकाणांची यादी; यात तुमचा परिसर तर नाही ना?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 19 August 2025: मुंबईसह महाराष्ट्राला अनेक ठिकाणांना मुसळधार पावसाचा फटका बसला आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी रेड-अलर्ट देण्यात आला असून शाळा, कॉलेजना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान पावसामुळे मराठवाडा, विदर्भात शेतीचं नुकसान झालं असून, यावरुन सत्ताधारी-विरोधक आमने सामने येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवरुन चर्चा केली आहे. या ब्लॉगच्या माध्यमातून शहर, राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक अपडेट जाणून घ्या.
19 Aug 2025, 09:23 वाजता
मुंबईत सर्वाधिक पाऊस पडलेली 15 ठिकाणं
मुंबईत आज 19 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 4 ते सकाळी 8 वाजेपर्यंत (4 तास) सर्वाधिक पावसाची नोंद झालेली ठिकाणे खालीलप्रमाणे:
(पावसाची नोंद मिलिमीटरमध्ये)
पश्चिम उपनगरे
1) चिंचोली अग्निशमन केंद्र - 107
2) वर्सोवा उदंचन केंद्र - 106
3) दिंडोशी वसाहत महानगरपालिका शाळा - 98
4) सुपारी टॅंक महानगरपालिका शाळा, वांद्रे - 95
5) कांदिवली अग्निशमन केंद्र - 92
शहर
1) फॉर्सबेरी जलाशय, एफ दक्षिण कार्यालय - 109
2) पर्जन्य जलवाहिन्या कार्यशाळा, दादर - 103
3) बी नाडकर्णी महानगरपालिका शाळा, वडाळा - 99
4) नायर रूग्णालय - 94
5) सीआयडीएम, परळ - 89
पूर्व उपनगरे
1) मुलुंड अग्निशमन केंद्र - 100
2) गव्हाणपाडा अग्निशमन केंद्र - 95
3) विना नगर महानगरपालिका शाळा - 93
4) चेंबूर अग्निशमन केंद्र - 90
5) इमारत प्रस्ताव कार्यालय, विक्रोळी - 87
19 Aug 2025, 07:51 वाजता
पश्चिम रेल्वे मार्गावरील ट्रेन 10 मिनिटं उशीराने
अंधेरी सब-वेमध्ये पाणी साचल्याने तो वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील ट्रेन 10 मिनिटं उशीराने धावत आहेत.
19 Aug 2025, 07:47 वाजता
रेड अलर्टमुळे पुणे महापालिका सतर्क
हवामान विभागाने दिलेल्या रेड अलर्टनंतर पुणे महापालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सतर्क
धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने धरणातून विसर्ग वाढण्याची शक्यता
संभाव्य पुराचा धोका लक्षात घेऊन महापालिकेने नेमली विशेष पथके
महापालिकेच्या 15 क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये प्रत्येकी दोन पथके कार्यरत
19 Aug 2025, 07:40 वाजता
आजच्या भरतीच्या वेळा
कमी भरती
1:58 AM (मंगळवार, 19 ऑगस्ट)
1.01 मी (3.31 फूट)
उच्च भरती
सकाळी 9.17 (मंगळवार, 19 ऑगस्ट)
3.74 मी (12.27 फूट)
कमी भरती
दुपारी 3.29 (मंगळवार, 19 ऑगस्ट)
2.2 मी (7.22 फूट)
उच्च भरती
रात्री 8.36 (मंगळवार, 19 ऑगस्ट)
3.16 मी (10.37 फूट)
19 Aug 2025, 07:32 वाजता
रत्नागिरीत कोसळधार! वाशिष्ठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली
रत्नागिरी जिल्हाला आज ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. सकाळपासून रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळतोय. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व भागांमध्ये पावसानं दमदार हजेत लावल्याचं पाहायला मिळतंय. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे चिपळूणच्या वाशिष्ठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. राजापूरच्या अर्जुन आणि कोदिवली नदीने देखील दुथडी भरून वाहत आहेत. किनारपट्टी भागामध्ये मासेमारीसाठी कोणीही जाऊ नये असं आव्हान जिल्हा प्रशासन केलं आहे. गरज असेल तरच घराबाहेर पडा असं देखील प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. रत्नागिरीतील जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे.
19 Aug 2025, 07:28 वाजता
पावसाने ठाण्याला अक्षरशः झोडपून काढलं
आज सलग दुसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसाने ठाण्याला अक्षरशः झोडपून काढलं आहे. मुसळधार पावसामुळे ठाणे शहरात धुक्याची चादर पसरली असून सध्या सकाळच्या सुमारास जोरदार पाऊस पहायला मिळतोय.
19 Aug 2025, 06:36 वाजता
चार दिवसांत पाच लाख जणांनी घेतला फास्टॅग वार्षिक पास
फास्टॅग वार्षिक पासला वाहनधारकांची पसंती मिळत असून, केवळ चार दिवसांत पाच लाख जणांनी हा पास खरेदी केला आहे. सोमवारी एका अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. फास्टॅग वार्षिक पास सध्या राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरील 1150 टोल नाक्यांवर वापरता येणार आहे. या पासमुळे वापरकर्ते 3 हजार रुपयांच्या एकरकमी भरण्यावर वर्षभरात 200 टोल प्लाझा ओलांडू शकतात. गेल्या चार दिवसांत वार्षिक पास खरेदीत तामिळनाडू आघाडीवर आहे. त्यानंतर कर्नाटक आणि हरयाणा यांचा क्रमांक लागतो. तामिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील टोल प्लाझावर फास्टॅग वार्षिक पासद्वारे सर्वाधिक व्यवहार झाले.
19 Aug 2025, 06:30 वाजता
अतिवृष्टीचा 4 लाख हेक्टरवरील पिकांना फटका
राज्याच्या विविध भागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला असून जवळपास चार लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिके बाधित झाली आहेत. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यात 21 ऑगस्टपर्यंत पुन्हा अतिवृष्टीची शक्यता वर्तविण्यात आली असून 15 ते 16 जिल्ह्यात रेड अलर्ट तर काही जिल्ह्यात अंरिंज अलर्ट देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मंत्रालयातील राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात पावसाच्या स्थितीचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाइन संपर्क साधला, यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली.
19 Aug 2025, 06:30 वाजता
जीएसटीत बदल; बुधवारी बैठक
केंद्र सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 20 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत जीएसटी दरात कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर करणार आहेत. यामध्ये सध्याचे 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार टप्पे कमी करून 5 आणि 18 टक्के असे दोनच टप्पे प्रस्तावित आहेत.
19 Aug 2025, 06:27 वाजता
नांदेडमधलं बचावकार्य पुर्ण! 600 हून अधिक लोकांची सुखरुप सुटका, 9 बेपत्ता, तिघांचे मृतदेह सापडले
नांदेड - मुखेड तालुक्यात बचावकार्य पुर्ण झालं आहे. चार गावात 293 लोक अडकले होते. पुराच्या पाण्यात असलेल्या रावणगाव येथून 225 जणांना सुरक्षित बाहेर काढले असून हसनाळ येथून 8 जणांना बाहेर काढले आहे. या पुरात पाच जण वाहून गेले त्यापैकी तीन मृतदेह सापडले आहेत. भासवाडीमधून 20 जणांना बाहेर काढण्यात यश आलं असून भिंगोलीमधून 40 जणांना बाहेर काढले आहे. 'एसडीआरएफ'च्या पथकाने बचावकार्य पुर्ण केले. तालुक्यातून एकूण 9 जण बेपत्ता असून आतापर्यंत 3 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत.