Maharashtra Breaking News Today LIVE: तेलाचे दर वाढण्याची भीती; युद्धाच्या तणावामुळं 10 दिवस पुरेल इतके कच्चे तेल

Maharashtra Breaking News Today LIVE: भाजपकडून मिशन 2029ची तयारी सुरु. महाराष्ट्र भाजपनं बोलावली महत्त्वाची बैठक. नवनिर्वाचित प्रदेश कार्यकारिणीची पहिली बैठक. रविंद्र चव्हाणांच्या अध्यक्षतेत बैठक.   

Sayali Patil | Mar 02, 2026, 08:29 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: इस्रायल आणि इराणमध्ये पेटलेल्या युद्धाच्या ठिणगीनं आता वणव्याचं रुप धारण केलं असून अनेक इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये सध्या तणावाची परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातूनही अनेक नागरिक या देशांमध्ये असल्यानं तेथील परिस्थितीवर देश आणि राज्यातील यंत्रणा लक्ष ठेवून आहेत. दरम्यान, राज्यात स्थानिक स्तरावरील राजकीय घडामोडींनासुद्धा वेग आला आहे. सणवारांमध्ये राज्यात होळीचा उक्साह शिगेला असून प्रामुख्यानं कोकणात शिमगोत्सवाची रंगत आली आहे. ज्यामुळं विविध स्तरांवर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असून, जागतिक स्तरावरील घडामोडींचे देशावर आणि राज्यावर कसे परिणाम होतात, स्थानिक घडामोडींमध्ये नेमक्या कोणत्या घटना सामान्यांच्या जीवनावर परिणाम करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

2 Mar 2026, 08:27 वाजता

तेलाचे दर वाढण्याची भीती; युद्धाच्या तणावामुळं 10 दिवस पुरेल इतके कच्चे तेल 

इराण आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत वाढलेल्यया तणावाचा फटका तेलाच्या वाहतुकीला बसणार आहे. सध्या भारतीय तेलशुद्धीकरण कंपन्यांकडे किमान 10 दिवस पुरेल इतके कच्चे तेल असून आणखी 5-7 दिवस पुरेल इतका इंधन साठा आहे. त्यामुळे भारताला तातडीने तेलाची टंचाई जाणवण्याची शक्यता नाही, पण नजीकच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर वाढण्याची आणि त्याचा अर्थकारणावर व्यापक परिणाम होण्याची भीती आहे, असे अधिकारी आणि तज्ज्ञांनी सांगितले. इराक, सौदी अरेबिया, यूएई आणि कुवेत येथून आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाची वाहतूक होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून केली जाते. या मार्गाने जगातील 20 टक्के द्रव पेट्रोलियम पदार्थ आणि एलएनजीची वाहतूक होते. दररोज हे प्रमाण सुमार 25-27 लाख पिंपे इतके आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय अस्थिरता वाढल्यामुळे भारतासमोर इराणव्यतिरिक्त अमेरिका, पश्चिम आशियातील अन्य देश, दक्षिण अमेरिका आणि प्रसंगी रशियाकडूनही तेल विकत घेण्याचा पर्याय आहे.

2 Mar 2026, 08:22 वाजता

होळीसाठी कठोर नियमसंहिता; कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांची नजर

होळी आणि सेलिब्रेशनला कोणतेही गालबोट लागू नये यासाठी पोलिस सतर्क झाले आहेत. सण साजरा करताना कोणताही गैरप्रकार पडू नये यासाठी पोलिसांच्या वतीने तफरी करण्यात आली आहे, होळीसाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीपासून ते धुळवडीला फुगे, रंग फेकणाऱ्यांना पोलिसांनी ताकीद दिली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा कुणी प्रयान केल्यास त्याच्यावर कारवाईचा इशारा पोलिसांनी दिला असून, संपूर्ण मुंबईत कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये होळी आणि धुळवड मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते पादरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी रंगीत पाणों फेकणे, अश्लील बोलणे आणि त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने सर्व पोलीस ठाण्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

2 Mar 2026, 07:40 वाजता

राज्यात सर्व कार्यालयांचे पॉश ऑडिट होणार...

महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचे निर्देश. राज्यातील नोकरदार महिलांच्या सुरक्षेतेच्या दृष्टीने राज्य महिला आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय याची घोषणा रविवारी केली राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय खाजगी कारणांमध्ये पॉश ऑडिट एका महिन्यात करण्याचे आदेश आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी दिले आहेत. या संदर्भातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले असून याबाबतचा अहवाल 30 दिवसांच्या आत आयोगाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. 

2 Mar 2026, 07:35 वाजता

शाळेत सतत दादागिरी करतो म्हणून तीन वर्गमित्रांकडून हत्या; मृतदेह फेकला तलावात

शाळेत सतत दादागिरी करतो म्हणून तीन वर्गमित्रांनी शाळकरी मुलाची हत्या करून मृतदेह तलावात फेकून दिल्याची घटना भांडुपमध्ये घडली. सिद्धार्थ लोंढे (14), असे मृत मुलाचे नाव आहे. तो आठवीत शिक्षण घेत होता. 22 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता सिद्धार्थ याला वडील ओरडले होते. तेव्हापासून राग मनात धरून होता. दुपारी कुटुंबीयांसोबत जेवण केल्यानंतर तो 3 वाजताच्या सुमारास खेळायला जातो, असे सांगून तो घरातून निघून गेला. त्यानंतर तो घरी आला नसल्याने आई-वडिलांनी परिसरात त्याचा शोध घेत त्याचे मित्र आणि नातेवाइकांकडे चौकशी केली; पण तो सापडला नाही.

 

2 Mar 2026, 07:34 वाजता

भारतात ग्रहणातच चंद्रोदय 

जेव्हा चंद्र पृथ्वीच्या दाट छायेत भोवतालच्या विरळ छायेत येतो, तेव्हा 'छायाकल्प चंद्रग्रहण' दिसते. जेव्हा चंद्राचा थोडा भाग पृथ्वीच्या दाट छायेमध्ये येतो, तेव्हा 'खंडग्रास चंद्रग्रहण' दिसते. जेव्हा संपूर्ण चंद्रबिंब पृथ्वीच्या दाट छायेमध्ये येते तेव्हा 'खग्रास चंद्रग्रहण' दिसते. चंद्रग्रहण किंवा सूर्यग्रहण है नैसर्गिक आविष्कार आहेत. अजिबात घाबरू नका. ते योग्य प्रकारे निरीक्षण करा. त्यामागचे विज्ञान समजून घ्या. ग्रहणात हवा दूषित होत नाही, असे खगोल अभ्यासक दा. कृ. सोमण यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, 3 मार्चला भारतात ग्रहणातच चंद्रोदय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

2 Mar 2026, 07:30 वाजता

मुंबई ते विजयदुर्ग रो रो सुरू, मुहूर्ताच्या फेरीलाच दीड तासाचा विलंब

प्रयोगिक तत्त्वावरील मुंबई ते विजयदुर्ग रो रो सेवेची रविवारी मुंबईतील भाऊचा धक्का येथून मुहूर्ताची फेरी सुटली. पहिल्यांदाच प्रवाशांना मुंबई ते विजयदुर्ग असा प्रवास वातानुकूलित अत्याधुनिक बोटीतून करता येणार असल्याने प्रवाशांमध्ये उत्साह होता. मात्र प्रवास दीड तास लांबल्याने प्रवाशांचा हा उत्साह काहीसा मावळला. जलमार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे दीड तासाचा विलंब झाला आणि दुपारी 3 वाजता विजयदुर्गला बोट पोहचणे अपेक्षित असताना बोट दुपारी 4.30 वाजता पोहचली. मुहूर्ताच्या फेरीला विलंब झालाच पण दुसरीकडे भरमसाठ तिकीट दर आणि बोटीवरील महागडी खानपान सेवा यामुळे प्रवास महागडा ठरल्यानेही प्रवाशांचा काहीसा हिरमोड झाला.

 

2 Mar 2026, 07:21 वाजता

गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्पाला 2028 चा मुहूर्त

गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता हा बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित प्रकल्प पूर्ण होण्यास तब्बल सन 2028 पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. आधीच रखडलेला हा प्रकल्प सध्या प्रगतिपथावर असून हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास अजून दोन वर्षे लागणार आहे. गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता हा बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित प्रकल्प पूर्ण होण्यास तब्बल सन 2028 पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. आधीच रखडलेला हा प्रकल्प सध्या प्रगतिपथावर असून हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास अजून दोन वर्षे लागणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासाचा कालावधी 90 मिनिटांवरून 20 मिनिटांवर येणार आहे.

 

2 Mar 2026, 07:05 वाजता

सोनं आणि चांदीच्या दरावर मोठा परिणाम 

अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या युद्धामुळे थेट जळगावच्या सुवर्णनगरी मध्ये सोनं आणि चांदीच्या दरावर मोठा परिणाम झाला आहे. अवघ्या 24 तासांमध्ये जळगावात सोन्याच्या दरात 11 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. तर चांदीच्या दरात 25 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. आजचा सोन्याचा दर जीएसटी सह 1 लाख 75 हजार रुपयांपेक्षा अधिक झाला आहे. तर चांदीचा दर जीएसटीसह 3 लाख 3 हजार रुपये इतका आहे. सोनं आणि चांदीच्या दरात पुन्हा उच्चांक झाल्याने मात्र ग्राहकांची चिंता वाढली असून सर्वसामान्यांचं बजेट पुन्हा कोलमडला आहे. भविष्यात युद्धजन्य परिस्थिती जर राहिली तर सोने दोन लाख 50 हजार व चांदीच्या चार लाखापर्यंत होण्याची शक्यता सुवर्ण व्यवसायिक यांनी व्यक्त केलेली आहे

 

2 Mar 2026, 07:04 वाजता

भारतातली 350 विमान उड्डाणं रद्द 

भारतातली 350 विमान उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. इस्रायल-इराण युद्धाचा परिणाम म्हणून दिवसभरात भारतातली 350 विमान उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. मध्य पूर्वेतील तणावाच्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. –  *नवीन अपडेट वर लक्ष ठेवा. आम्ही खोमेनींच्या मृत्यूचा बदला घेणार-इराण. अमेरिकेला परिणाम भोगावे लागतील. इराणचा अमेरिकेला इशारा. 

 

2 Mar 2026, 07:04 वाजता

काश्मीरमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध लागू

खबरदारीचा उपाय म्हणून सोमवारपासून काश्मीरमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध लागू. इराणचे नेते अली खामेनी यांच्या मृत्युनंतर काश्मीरमध्ये शांततापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून सोमवारी काश्मीरमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध लागू करण्यात येतील, असे अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सीसीएसची बैठक बोलावली.  

 

