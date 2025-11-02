Maharashtra Breaking News Today LIVE: सत्याचा मोर्चानंतर शिवसेना UBTचं मंथन

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घडमोडींना वेग आला आहे. शनिवारी मविआचा सत्याचा मोर्चा पार पडला तर भाजपने मूक मोर्चा काढत मविआला प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर राज्यात इतरही राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून
2 Nov 2025, 08:30 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सोलापुरात फिल्मी स्टाईलनं दरोडा..शस्त्राचा धाक दाखवत ज्वेलर्सला लुटलं...पोलिसांची 4 पथकं दरोडेखोरांच्या मागावर
2 Nov 2025, 08:19 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची वार्षिक सभा पार पडली. धान्य, भाजीपाला तसेच फळांच्या लिलावातून या बाजार समितीला वर्षभरात 21 कोटी 26 लाखांचा नफा झालाय. त्याबद्दल समितीचं अभिनंदन करण्यात आलं.
2 Nov 2025, 08:18 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: विठ्ठलाची आषाढी एकादशीची पूजा करायला आवडेल: लता शिंदे
--'आगामी निवडणुकीत पांडुरंग एकनाथ शिंदेंना बळ देईल'
--'विठ्ठलाची आषाढी एकादशीची पूजा करायला आवडेल'
--उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पत्नी लता यांचं वक्तव्य
--कार्तिकीच्या महापूजेची संधी मिळाली हे भाग्य- लता शिंदे
2 Nov 2025, 08:04 वाजता
असं पहिल्यांदाच घडणार! तब्बल 132 इमारतींच्या खालून धावणार मेट्रो, ठाण्यातील या भागात चाचपणी सुरू https://t.co/7JyO23FHOV
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) November 2, 2025
2 Nov 2025, 07:39 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ऑक्टोबरमध्ये सरासरीच्या 5 टक्के अधिक पाऊस बरसला
नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात किमान तापमान सरासरीच्या तुलनेत अधिक राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे...परिणामी, राज्यात नोव्हेंबर महिन्यात थंडी कमी असेल. याचबरोबर देशातील अनेक भागांत किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्यात राज्याबरोबरच संपूर्ण देशात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची शक्यता आहे...दरम्यान दोन तीन दिवसांपासून मुंबईत पावसाची रिपरिप सुरू आहे. दिवसभर ढगाळ वातावरण आणि त्यानंतर सायंकाळी पाऊस असे काहीसे वातावरण सध्या मुंबईत आहे. दरम्यान, शनिवारी पहाटेपासून मुंबई शहर तसेच उपनगरांत पावसाने हजेरी लावली. अचानक सुरू झालेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली.
2 Nov 2025, 07:38 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: रावसाहेब दानवेंच्या नातवाविरोधात गुन्हा; भाजपच्या माजी नगरसेवकाची पोलिसांत तक्रार
माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेंच्या नातवासह 9 जणांविरोधात नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल झालाय. 25 कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीचं हे प्रकरण आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे माजी नगरसेवक कैलास अहिरे यांनी याबाबत तक्रार केली आहे. या टोळीनं राज्यात बोगस कंपन्या तयार करून अनेकांना फसवल्याचा आरोप, कैलास अहिरे यांनी केलाय. याप्रकरणी सातपूर पोलीस तपास करत आहेत.
2 Nov 2025, 07:13 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सत्याचा मोर्चानंतर शिवसेना UBTचं मंथन
-- सत्याचा मोर्चानंतर शिवसेना UBTचं मंथन
--शिवसेना UBTची आज मुंबईत महत्त्वाची बैठक
--शिवसेना भवनात दुपारी 12 वाजता बैठक
--खासदार, आमदारांसह पदाधिकारी राहणार उपस्थित
--उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत बैठक पार पडणारय
--आगामी निवडणुकांबाबत बैठकीत चर्चा होणार
2 Nov 2025, 07:12 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: आंध्र प्रदेशात चेंगराचेंगरीत 9 भाविकांचा मृत्यू
वेंकटेश्वर मंदिरात शनिवारी सकाळी 11.30 च्या सुमारास ही घटना घडल्याची माहिती आहे... कार्तिकी एकादशीमुळे मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती...गर्दीमुळे दर्शन रांगेची रेलिंग तुटल्याने चेंगराचेंगरी झाल्याची माहिती आहे..
2 Nov 2025, 07:11 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न
विठ्ठल...विठ्ठल...जय हरी विठ्ठल...दुमदुली पंढरी पांडुरंग हरी तो पाहा विटेवरी...असेच काहीसं चित्र सध्या पंढरपुरात पाहायला मिळतंय...आज सर्वत्र कार्तिकी एकादशीचा उत्साह आहे...उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते यंदा विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा संपन्न झालीय...त्यांनी पहाटे सपत्नीक विठ्ठलाची पूजा केलीय...यावेळी नांदेड जिल्ह्यातील वालेगावकर दाम्पत्याला मानाचा वारकरी बनण्याची संधी मिळाली. मोहोळ तालुक्यातील दोन जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुद्धा शासकीय महापूजा वेळी उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली...उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बळीराजा वरचे अरिष्ठ दूर कर, त्याला सुख समाधानाचे दिवस येऊ दे असं साकडे विठ्ठलाला घातलंय..
2 Nov 2025, 07:11 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मतचोरीविरोधात ठाकरे बंधू आक्रमक झालेत...दुबार मतदार, मतचोरीबाबत त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सूचना दिल्या आहेत. जर दुबार मतदार दिसले तर फोडून काढा असं राज ठाकरेंनी म्हटलं. तर 'मतचोर दिसेल तिथे फटकवा' असा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिलाय