Maharashtra Breaking News Today LIVE: बायको नांदत नाही; तरुणाचा सलग सहाव्यांदा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न..!

Maharashtra Breaking News Today LIVE: भारताचा 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असतानाच देशाच्या सीमाभागात सुरक्षिततेच्या अनुषंगानं अनेक स्तरांवर काळजी घेतली जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. इथं महाराष्ट्रातही अनेक स्थानिक आणि राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असताना महापौरपदाच्या निवड प्रक्रियेला वेग आल्याचं लक्षात येत आहे. राज्यासह देशात घडणाऱ्या घडामोडींचे नागरिकांवरही प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष परिणाम होत असून, पुढच्या 24 तासांमध्ये नेमकं काय घडणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पुणे शहर मनसेत लवकरच फेरबदल--मनपा पराभवानंतर राज ठाकरे भाकरी फिरवणार,पुणे मनपा निवडणुकीत मनसेला भोपळा--पक्षाच्या सुमार कामगिरीनंतर बदलाच्या हालचालींनंतर लक्ष असेल. पुणे महापालिकेत एकेकाळी 29 नगरसेवक असलेल्या मनसेला यंदाच्या निवडणुकीत मात्र एकही नगरसेवक निवडून आणण्यात यश आलेलं नाही. त्यामुळे पुण्यातील शहर कार्यकारणीमध्ये लवकरच बदल होण्याचे संकेत आता पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी दिले आहेत.
26 Jan 2026, 11:23 वाजता
रायगडात भारतीय प्रजासत्ताक दिन उत्साहात गोगावलेंच्या हस्ते मुख्य ध्वजारोहण
रायगड जिल्ह्यात भारतीय प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते अलिबाग येथील पोलिस परेड मैदानावर मुख्य ध्वजारोहण सोहळा पार पडला.यावेळी पोलिसांच्या पथकाने राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली. त्यानंतर विविध पथकांचे संचलन पार पडले. मंत्री भरत गोगावले यांनी संचलनाची पाहणी केली. यावेळी विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, विद्यार्थी उपस्थित होते.
26 Jan 2026, 10:53 वाजता
77th #RepublicDay | Flower petals being showered at the Kartavya Path in Delhi by four Mi-17 1V helicopters of the 129 Helicopter Unit in the Dhwaj Formation. This formation of helicopters is led by Group Captain Alok Ahlawat
26 Jan 2026, 10:52 वाजता
साईचरणी एक कोटींच्या मुकुटाचे सुवर्ण दान
सलग सुट्ट्यांचा कालावधी सुरू असल्याने शिर्डीत साईदर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली असून देश-विदेशातील साईभक्त मोठ्या श्रद्धेने साईचरणी नतमस्तक होत आहेत.याच दरम्यान साईंच्या झोळीत रोख रकमेसह सोन्या चांदीचे दानही देणगी स्वरूपात अर्पण करत आहे.अमेरिका येथील देणगीदार साईभक्त श्रीमती अंकिता राजेंद्र पटेल यांनी 700 ग्रॅम वजनाचा सुवर्ण मुकुट साईचरणी अर्पण केला आहे.नक्षिकाम असलेला हा सुवर्ण मुकुट श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शगोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला असून,या सुवर्णजडित मुकुटाची किंमत सुमारे 1 कोटी 1 लाख 38 हजार रुपये इतकी आहे.यावेळी संस्थानच्या वतीने दानशूर साईभक्तांचा साईबाबांची शाल आणि मूर्ती देऊन सन्मान करण्यात आलाय.
26 Jan 2026, 10:08 वाजता
200 सीसीटीव्ही, फेशियल रेकग्निशन सॉफ्टवेअर आणि ५ पोलिस पथकांनी मालाड ट्रेनमधील खुनीचा शोध घेतला
मालाड रेल्वे स्थानकावर एका किरकोळ वादातून झालेल्या हत्याकांडाने संपूर्ण शहर हादरले आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी अवघ्या 12-14 तासांतच आरोपीला बेड्या ठोकल्या. शनिवारी सायंकाळी, मालाड स्थानकावर लोकल ट्रेनमधून उतरताना महाविद्यालयीन प्राध्यापक आलोक कुमार सिंह यांचा एका प्रवाशासोबत किरकोळ वाद झाला. हा वाद इतका तीव्र झाला की, आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे याने रागाच्या भरात प्राध्यापकाच्या पोटात वार केला.
बोरिवली ग्रुप रेल्वे पोलिस (GRP) यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. हत्येचा गुन्हा दाखल करून पाच पथके तयार केली. प्रत्येक पथकात 5-6 अधिकारी होते. शहर पोलिसांचीही मदत घेतली गेली.तपासात तब्बल 200 सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासण्यात आले. मालाड, दिंडोशी, अंधेरी, बांद्रा, मुंबई सेंट्रल, कुरार या परिसरातील फुटेज स्कॅन केले. फेशियल रेकग्निशन सिस्टम (FRS) चा वापर करून आरोपीची ओळख पटवली.
26 Jan 2026, 10:02 वाजता
ज्यांनी बलिदान दिले त्यांना अभिवादन.. सर्व थोर व्यक्तींना प्रणाम- एकनाथ शिंदे
'सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा.. भारत मातेचा जयजयकार करण्याचा दिवस आहे. प्रजेची नागरिकांची सत्ता असा अर्थ म्हणजे प्रजासत्ताक. सत्ता संघर्ष, राजकारण यापेक्षा देश मोठा असतो ही शिकवण आहे' असं म्हणत उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष असल्यानं अनेक उपक्रम राबवले जाणार असल्याचं म्हटलं.
26 Jan 2026, 09:37 वाजता
77 व्या प्रजासत्ताक दिनी मुख्यमंत्र्यांकडून शिवाजी पार्क इथं ध्वजवंदन
77 व्या प्रजासत्ताक दिनी मुख्यमंत्र्यांकडून शिवाजी पार्क इथं ध्वजवंदन. राष्ट्र आणि राज्याला संबोधित करत मुख्यमंत्र्यांनी वाचला देशाच्या प्रगतीचा पाढा. देशाची तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं वाटचाल सुरू असल्याचं म्हणत मराठी माणूस चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पोहोचल्याचं कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केलं.
26 Jan 2026, 09:32 वाजता
बायको नांदत नाही; तरुणाचा सलग सहाव्यांदा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न..!
अनेकदा तुम्ही पतीकडून पत्नीला मारहाण तिला घराबाहेर काढून दिल्याच्या बातम्या पाहिल्या असतील... मात्र बीडमधून एक वेगळी बातमी समोर येतेय बायको नांदत नाही, पोलिसांनी माझा संसार बसून द्यावा या अनोख्या मागणीसाठी एक तरुण गेल्या पाच वेळा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केलाय. आता पुन्हा सहाव्यांदा हा तरुण बीडच्या जिल्हाधिकारी कचेरीवर चढून आत्महत्याचा इशारा दिला आहे. आज प्रजासत्ताक दिन आहे.. याच निमित्ताने या तरुणाने पुन्हा एकदा एक अनोख आंदोलन सुरू केलंय.. सहाव्यांदा आंदोलन सुरू असल्याने पोलिसांच्या ही डोकेदुखीत मोठी वाढ झाली आहे. नितीन उबाळे असे या तरुणाचे नाव आहे. दरम्यान इमारतीवरून खाली उतरवण्यासाठी पोलिसांकडून शर्यतीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
26 Jan 2026, 09:31 वाजता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रजासत्ताक दिन संदेश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, “सर्व देशवासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा. भारताच्या आन, बान आणि शानचे प्रतीक असलेला हा राष्ट्रीय महापर्व प्रत्येकाच्या जीवनात नवी ऊर्जा आणि नवा उत्साह घेऊन येवो. विकसित भारताचा संकल्प अधिक दृढ होवो, हीच कामना.”
26 Jan 2026, 08:19 वाजता
लाल वादळ मुंबईच्या दिशेने कूचच; लॉन्ग मार्च मुंबापुरीत धडकणार!
विविध मागण्यांसाठी शेतक-यांचा मोर्चा.मोर्चा नाशिकच्या पाथर्डी परिसरातून मुंबईकडे मार्गस्थ. मोर्च्यात हजारो आदिवासी शेतकरी सहभागी. मुंबई आग्रा रोड वरून मोर्चा लाल वादळ मुंबईच्या दिशेन,लाल वादळ नाशिक शहर शहरातून बाहेर. नाशिक ग्रामीण भागात दाखल होत मुंबई कडे प्रस्थान. मुंबई आग्रा रोड वरून मोर्चा लाल वादळ मुबईच्या दिशेन, नाशिक मधून आलेला लॉन्ग मार्च चा शहरा बाहेरचा पहिला मुक्काम राजूर बहुला परिसरात करण्यात आला आहे. या ठिकाणी जेवणाची आणि मुक्कामाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास हा मोर्चा पुन्हा मुंबईच्या दिशेने कूच करणार आहे.
26 Jan 2026, 08:18 वाजता
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक सोमवारीही विस्कळीत होणार?
कामगारांचा 26 जानेवारीपासून ''रास्ता रोको” आंदोलनाचा इशारा. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील कामगारांनी 26 जानेवारीपासून रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा दिल्याने सलग सुट्ट्यांमध्ये आधीच कोंडीत असलेली वाहतूक आणखी विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. सलग सुट्ट्यांमुळे वाहतूक कोंडी झालेला मुंबई – पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक सोमवारीही (26 जानेवारी) सुरळीत होण्याची शक्यता नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील कामगारांनी सोमवारपासून (26 जानेवारी) रास्ता रोको आंदोलन आणि बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला असून वेतनवाढ, सुरक्षा साधने, वैद्यकीय सुरक्षा विमा, जादा तास काम करण्याचा मोबदला मिळावा अशा विविध मागण्या कामगारांनी केल्या आहेत. कामगारांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप भारतीय मजदूर संघाने केला आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.