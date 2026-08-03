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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 August 2026: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सोमवारी सुरू होत आहे. त्यामुळे संसदेत आज कोणत्या विषयांवर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये खडाजंगी होते याकडे लक्ष असेल.  देश, राज्य आणि शहरांतील प्रत्येक ताज्या घडामोडीचा आढावा या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता. 

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 03, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 12:10 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर
03 August 2026 12:09 PM (IST)

उधळपट्टी थांबवा, जनतेच्या कामांवर फोकस करा! फडणवीस का अन् कोणावर संतापले; नेमकं झालंय का?

जनतेचा पैसा विकास कामांसाठीच खर्च करा. उधळपट्टी थांबवा, जनतेच्या कामांवर फोकस करा असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून इनोव्हा गाड्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर नाराजी व्यक्त करताना म्हटलंय. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रस्ताव हा प्रस्ताव मांडला होता. चौफेर टीकेनंतर प्रस्ताव मागे घेण्याची  वेळ आली आहे. 

03 August 2026 11:52 AM (IST)

महाराष्ट्रातील ‘या’ प्रसिद्ध अभयारण्यात 15 सप्टेंबरपर्यंत पर्यटकांना ‘नो एन्ट्री’; कारण...

छत्रपती संभाजी नगरच्या गौताळा अभयारण्यात 15 सप्टेंबरपर्यंत पर्यटनावर बंदी घातली आहे. पावसाळ्यातील हा काळ वनस्पतींच्या पुनरुत्पादनासाठी आणि वन्यजीव तसेच पक्ष्यांच्या विणीचा हंगाम असल्याने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीमुळे उगवणारे कोंब तुडवले जाऊन जैविक साखळी खंडित होते. तसेच शनिवार व रविवारी पर्यटकांकडून होणारा गोंगाट, गाणी वाजवणे, मद्यपान आणि बेशिस्त वर्तनामुळे वन्यजीवांच्या अधिवासाला बाधा पोहोचते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

03 August 2026 11:46 AM (IST)

मिनी विधानसभेसाठी भाजपाची तयारी सुरु

वाशिममध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण महाविकास आघाडीला धक्का देणार आहेत. मोठ्या संख्येने सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य भाजपात प्रवेश करणार आहेत. मिनी विधानसभा असलेल्या ग्रामपंचायत ताब्यात घेण्यास भाजपकडून सुरुवात झाली आहे. आज दुपारी 3 वाजता भाजप प्रदेश कार्यालयात पक्षप्रवेश होणार आहेत. 

03 August 2026 10:54 AM (IST)

वाशिम मध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण देणार मविआला धक्का

वाशिम मध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण देणार मविआला धक्का बसला असून मोठ्या संख्येने सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य करणार भाजपात प्रवेश करणार आहेत. मिनी विधानसभा असलेल्या ग्रामपंचायत ताब्यात घेण्यास भाजपकडून सुरुवात झालीये. आज दुपारी ३ वाजता भाजप प्रदेश कार्यालयात होणार पक्षप्रवेश होणार आहे. 

03 August 2026 10:06 AM (IST)

एअर इंडिया इमारतीच्या संदर्भात आज महत्त्वपूर्ण बैठक

एअर इंडिया इमारतीच्या संदर्भात आज महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमोर वर्षा निवासस्थानी होणार आहे. मंत्रालयाबाहेरील काही विभाग लवकरच एअर इंडिया इमारतीत स्थलांतरित होणार असून विभाग स्थलांतरित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यासाठी महत्त्वाची बैठक आहे.  राज्य मंत्री मंडळ बैठक सभागृह देखील एअर इंडिया इमारतीत नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. 

03 August 2026 10:02 AM (IST)

महापालिकेच्या १२ वाहनतळांचे ८६.७० लाखांचे भाडे थकीत

पुणे महापालिकेच्या २७ कार्यरत सार्वजनिक वाहनतळांपैकी १२ वाहनतळांचे ८६.७० लाख रुपयांचे भाडे जून २०२६ अखेर थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. थकबाकीमुळे महापालिकेच्या महसुलाला फटका बसत आहे. मुदतीत भाडे न भरल्यास संबंधित ठेकेदारांना नोटीस, दंडात्मक कारवाई आणि आवश्यक असल्यास मिळकतीवर बोजा चढविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

03 August 2026 10:01 AM (IST)

साखर पुन्हा तेजीत; किरकोळ दर ५२ रुपयांवर

साखरेच्या अपुऱ्या कोट्यामुळे दरवाढ कायम आहे..घाऊक बाजारात एस-३० ग्रेड साखरेचा दर क्विंटलमागे ४,९५० ते ५,००० रुपयांवर पोहोचला आहे. किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो दर ५१ ते ५२ रुपये झाला आहे. सणासुदीची वाढती मागणी आणि सट्टेबाजीमुळे तेजी कायम असून, दर आटोक्यात आणण्यासाठी अतिरिक्त साखर कोटा जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.

03 August 2026 10:00 AM (IST)

गौताळा अभयारण्यात 15 सप्टेंबरपर्यंत पर्यटनावर बंदी 

छत्रपती संभाजी नगरच्या गौताळा अभयारण्यात १५ सप्टेंबरपर्यंत पर्यटनावर बंदी घातली आहे.. पावसाळ्यातील हा काळ वनस्पतींच्या पुनरुत्पादनासाठी आणि वन्यजीव तसेच पक्ष्यांच्या विणीचा हंगाम असल्याने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीमुळे उगवणारे कोंब तुडवले जाऊन जैविक साखळी खंडित होते. तसेच शनिवार व रविवारी पर्यटकांकडून होणारा गोंगाट, गाणी वाजवणे, मद्यपान आणि बेशिस्त वर्तनामुळे वन्यजीवांच्या अधिवासाला बाधा पोहोचते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

03 August 2026 09:59 AM (IST)

जंतर मंतर वरील जेंझी आंदोलनानंतर राज्यात शिवसेना एक्शन मोडवर 

जंतर मंतर वरील जेंझी आंदोलनानंतर राज्यात शिवसेना एक्शन मोडवर आली असून २०२९ रोजी देशात ३८ कोटी तरूण झेंजी मतदार होणार असल्याने शिवसेकडून मास्टर प्लान आखला जाणार आहे. शिवसेना लवकरच यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती आहे. जेंझी तरूण मतदारांचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य चेहऱ्याची निवड शिवसेना करणार आहे. शहरात आणि गावात असलेल्या या तरुण मतदारांसाठी एका मेळाव्याचे आयोजन करण्यावर पक्षांतर्गत विचार सुरू आहे. तरुणांच्या प्रश्नांवर आत्तापासून काम करण्याच्या ऊपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील सर्व पदाधिकारी आणि नेत्यांना सुचना आहेत. 

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TAGS:
Maharashtra News
marathi news
PM Modi
Sanjay Raut

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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