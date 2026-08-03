Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडींचा आढावा घ्या एका क्लिकवर

जनतेचा पैसा विकास कामांसाठीच खर्च करा. उधळपट्टी थांबवा, जनतेच्या कामांवर फोकस करा असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून इनोव्हा गाड्या खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर नाराजी व्यक्त करताना म्हटलंय. सभागृह नेते गणेश खणकर यांनी प्रस्ताव हा प्रस्ताव मांडला होता. चौफेर टीकेनंतर प्रस्ताव मागे घेण्याची वेळ आली आहे.
छत्रपती संभाजी नगरच्या गौताळा अभयारण्यात 15 सप्टेंबरपर्यंत पर्यटनावर बंदी घातली आहे. पावसाळ्यातील हा काळ वनस्पतींच्या पुनरुत्पादनासाठी आणि वन्यजीव तसेच पक्ष्यांच्या विणीचा हंगाम असल्याने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीमुळे उगवणारे कोंब तुडवले जाऊन जैविक साखळी खंडित होते. तसेच शनिवार व रविवारी पर्यटकांकडून होणारा गोंगाट, गाणी वाजवणे, मद्यपान आणि बेशिस्त वर्तनामुळे वन्यजीवांच्या अधिवासाला बाधा पोहोचते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाशिममध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण महाविकास आघाडीला धक्का देणार आहेत. मोठ्या संख्येने सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य भाजपात प्रवेश करणार आहेत. मिनी विधानसभा असलेल्या ग्रामपंचायत ताब्यात घेण्यास भाजपकडून सुरुवात झाली आहे. आज दुपारी 3 वाजता भाजप प्रदेश कार्यालयात पक्षप्रवेश होणार आहेत.
वाशिम मध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण देणार मविआला धक्का बसला असून मोठ्या संख्येने सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य करणार भाजपात प्रवेश करणार आहेत. मिनी विधानसभा असलेल्या ग्रामपंचायत ताब्यात घेण्यास भाजपकडून सुरुवात झालीये. आज दुपारी ३ वाजता भाजप प्रदेश कार्यालयात होणार पक्षप्रवेश होणार आहे.
एअर इंडिया इमारतीच्या संदर्भात आज महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसमोर वर्षा निवासस्थानी होणार आहे. मंत्रालयाबाहेरील काही विभाग लवकरच एअर इंडिया इमारतीत स्थलांतरित होणार असून विभाग स्थलांतरित करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यासाठी महत्त्वाची बैठक आहे. राज्य मंत्री मंडळ बैठक सभागृह देखील एअर इंडिया इमारतीत नेण्याचा सरकारचा विचार आहे.
पुणे महापालिकेच्या २७ कार्यरत सार्वजनिक वाहनतळांपैकी १२ वाहनतळांचे ८६.७० लाख रुपयांचे भाडे जून २०२६ अखेर थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. थकबाकीमुळे महापालिकेच्या महसुलाला फटका बसत आहे. मुदतीत भाडे न भरल्यास संबंधित ठेकेदारांना नोटीस, दंडात्मक कारवाई आणि आवश्यक असल्यास मिळकतीवर बोजा चढविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
साखरेच्या अपुऱ्या कोट्यामुळे दरवाढ कायम आहे..घाऊक बाजारात एस-३० ग्रेड साखरेचा दर क्विंटलमागे ४,९५० ते ५,००० रुपयांवर पोहोचला आहे. किरकोळ बाजारात प्रतिकिलो दर ५१ ते ५२ रुपये झाला आहे. सणासुदीची वाढती मागणी आणि सट्टेबाजीमुळे तेजी कायम असून, दर आटोक्यात आणण्यासाठी अतिरिक्त साखर कोटा जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.
छत्रपती संभाजी नगरच्या गौताळा अभयारण्यात १५ सप्टेंबरपर्यंत पर्यटनावर बंदी घातली आहे.. पावसाळ्यातील हा काळ वनस्पतींच्या पुनरुत्पादनासाठी आणि वन्यजीव तसेच पक्ष्यांच्या विणीचा हंगाम असल्याने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीमुळे उगवणारे कोंब तुडवले जाऊन जैविक साखळी खंडित होते. तसेच शनिवार व रविवारी पर्यटकांकडून होणारा गोंगाट, गाणी वाजवणे, मद्यपान आणि बेशिस्त वर्तनामुळे वन्यजीवांच्या अधिवासाला बाधा पोहोचते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जंतर मंतर वरील जेंझी आंदोलनानंतर राज्यात शिवसेना एक्शन मोडवर आली असून २०२९ रोजी देशात ३८ कोटी तरूण झेंजी मतदार होणार असल्याने शिवसेकडून मास्टर प्लान आखला जाणार आहे. शिवसेना लवकरच यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती आहे. जेंझी तरूण मतदारांचे नेतृत्व करण्यासाठी योग्य चेहऱ्याची निवड शिवसेना करणार आहे. शहरात आणि गावात असलेल्या या तरुण मतदारांसाठी एका मेळाव्याचे आयोजन करण्यावर पक्षांतर्गत विचार सुरू आहे. तरुणांच्या प्रश्नांवर आत्तापासून काम करण्याच्या ऊपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील सर्व पदाधिकारी आणि नेत्यांना सुचना आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 3 August 2026: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सोमवारी सुरू होत आहे. सिद्धिविनायक मंदिरात दानचोरीवर राज ठाकरेंच्या आरोपांना संजय राऊतांनी दुजोरा दिला आहे. टीईटी पेपरफुटीवर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्तावावर केंद्र सरकारने तात्काळ हा निर्णय घ्यावा, अन्यथा हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा भूमिपुत्रांनी दिला आहे 5 ऑगस्टला जंतर-मंतरवर होणाऱ्या या एकदिवसीय आंदोलन करणार आहे. तसेच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना सध्या पावसाने झोडपलं आहे. तेव्हा देश, राज्य आणि शहरांतील प्रत्येक ताज्या घडामोडीचा आढावा या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता.