Manoj Jarange Mumbai Morcha Live: सुषमा अंधारेंचा सरकारवर हल्लाबोल! मराठा आंदोलकांची गैरसोय केल्याचा आरोप

Manoj Jarange Maratha Reservation Morcha Mumbai: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी 29 ऑगस्ट आले. अंतरवाली सराटीतून 27 ऑगस्ट रोजी त्यांनी मोर्चाला सुरुवात केली. काळ, 29 ऑगस्ट जरांगे पाटीलांचा मोर्चा मुंबईतील आझाद मैदानात सुरु झाला आहे आणि आज तो सुरूच राहणार आहे.मनोज जरांगे पाटील यांच्या या मोर्चामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे. याचे अपडेट्स आपण जाणून घेणार आहोत याचसोबत आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून इतर घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहोत...
30 Aug 2025, 10:07 वाजता
मोठी बातमी! मराठा समाजासाठी गठीत वंशावळ समितीला मुदतवाढ
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live Day 2:
-मराठा समाजासाठी गठीत वंशावळ समितीला मुदतवाढ
-30 जून 2026पर्यंत समितीला मुदतवाढ
-जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुदतवाढ
-तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली वंशावळ समिती स्थापन
30 Aug 2025, 09:58 वाजता
आंदोलक रस्त्यावर, दक्षिण मुंबईत वाहतूक कोंडी
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live Day 2: पावसामुळे आझाद मैदानात झालेल्या चिखलामुळे आंदोलक थेट रस्त्यावर आले आहेत...मराठा आंदोलकांनी थेट महापालिकेसमोरच ठिय्या मांडलाय...आंदोलकांनी रस्त्यातच जेवन बनवून निषेध केलाय... सोबत आंदोलकांनी मुंडन आंदोलन केलंय... मराठा आंदोलकांचा आक्रमक भूमिकेमुळे दक्षिण मुंबईत प्रचंड वाहतूक कोंडी झालीय... पोलिसांकडून आंदोलकांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरु असून रॅपिड अॅक्शन फोर्सही घटनास्थळी तैनात करण्यात आलंय...
30 Aug 2025, 09:39 वाजता
महानगरपालिका कार्यालयाच्या भर चौकातच आंदोलकांचं मुंडन आंदोलन
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live Day 2: मराठा समाजाला हक्काचे व टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी सध्या मुंबईत जोरदार आंदोलन झालं आहे. यावेळी काही आंदोलकांनी महानगरपालिका कार्यालयाच्या भर चौकातच मुंडन आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आहे.
30 Aug 2025, 09:29 वाजता
महानगरपालिका चौकातच आंदोलकांची जेवण बनवायला सुरुवात
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live Day 2: मुंबई महानगरपालिका कार्यलयाच्या चौकातच मराठा आंदोलकांनी जेवण बनवायला सुरुवात केली आहे. कोणत्याही प्रकारची सरकारने सोय न केल्याने आंदोलक चिडले आहेत.
30 Aug 2025, 09:24 वाजता
जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनाला गांभीर्याने घेण्याची गरज- आवताडे
मराठा समाजाला हक्काचे व टिकणारे आरक्षण मिळावे, ही सकल मराठा समाजाची तीव्र मागणी आहे. या मागणीसाठी आंदोलक श्री. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईतील आझाद मैदानावर एकत्र आला आहे. मराठा समाजाच्या या आंदोलनाला गांभीर्याने घेत, आरक्षण विषयावर योग्य तो निर्णय व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्ष मा.ॲड. राहुलजी नार्वेकर यांच्याकडे ई-मेल पत्राद्वारे केली आहे.
30 Aug 2025, 09:23 वाजता
'मराठा समाजाला OBCतून आरक्षण नको' भोसले घराण्याचे वंशज मुधोजी राजेंची मागणी
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live Day 2: मराठा आरक्षणाबाबत नागपूरच्या भोसले घराण्याचे वंशज मुधोजी राजे भोसले यांनी मात्र वेगळी भूमिका घेतलीये... मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण हवं आहे, त्यासाठी ओबीसीतून आरक्षण देण्याची गरज नाही. मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका मुधोजी राजे भोसले यांनी स्पष्ट केलीये. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला त्यांनी शुभेच्छाही दिल्यात..मात्र ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास त्यांनी विरोध केलाय.
30 Aug 2025, 09:09 वाजता
Manoj Jarange Mumbai Morcha Live Day 2: सलग दुसऱ्या दिवशी आझाद मैदानात तुफान गर्दी
30 Aug 2025, 09:03 वाजता
'आंदोलक सणा-सुदीच्या काळात...'; मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत स्पष्टचं बोलला रितेश देशमुख, म्हणाला,' मराठा समाजाला न्याय...'https://t.co/KStOEuxb8S
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 30, 2025
30 Aug 2025, 08:55 वाजता
सुषमा अंधारेंचा सरकारवर हल्लाबोल! मराठा आंदोलकांची गैरसोय केल्याचा आरोप
---सुषमा अंधारेंचा सरकारवर हल्लाबोल
---मराठा आंदोलकांची गैरसोय केल्याचा आरोप
---हे आक्रित घडतंय- सुषमा अंधारे
---ट्विट करत सुषमा अंधारेंचा सरकारवर हल्लाबोल
सुषमा अंधारेंचं ट्विट
तहानलेल्याना पाणी द्यावे. भुकेल्याना अन्न द्यावे. जो जगण्याची उमेद हरवून बसला आहे त्याला जगण्यासाठी नवी उभारी द्यावी हा माणुसकीधर्म आहे.
आंदोलनातील मागण्यांची चर्चा तर लांबच पण परिसरातील खाऊगल्ल्या छोटी टपरी वजा हॉटेल्स दंडुकेशाही च्या जोरावर बंद करणं हा तुघलकी व्यवहार आहे.…
— SushmaTai Andhare (@andharesushama) August 29, 2025
30 Aug 2025, 08:46 वाजता
