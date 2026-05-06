Maharashtra Breaking News Today LIVE: छ. संभाजीनगरमध्ये शेततळ्यात पडून 6 वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 06 May 2026: पुण्यात एका 9 वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न आला आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नाशिक दौऱ्यावर असतील. याशिवाय आज शिंदे शिवसेनेची संघटनात्मक बैठक हॉटेल डेमोक्रेसी येथे आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये संघटनेतील हेवेदावे आणि दुफळी दूर करून नवीन बांधणी करण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदे यांचा आहे त्यामुळे आता सर्व कार्यकारणीची सूत्र सुहास कांदे यांच्या हाती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पदाचा मी राजीनामा देणार नाही असं ममता बॅनर्जी म्हणल्या असून आम्ही निवडणूक हरलो नाही, आम्हाला हरवलं गेलंय असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं आहे. अशोक खरातला चार दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. मल्टिनॅशनल कंपनीच्या प्रकरणातील चार आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी 15 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रयत्न,पुणे पोलीस आरोपपत्रासाठी प्रयत्नशील,परिस्थिती जन्य पुरावे, टेक्निकल ईव्हिडन्स गोळा करण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू. साक्षी-पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास पथक नसरापुरात तळ ठोकून आहे. राज्यात सध्या नरसापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणावरुन वातावरण तापलंय. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले... लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना पॅरोल मिळणार नाही असा कायदा करा असे निर्देश कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधी आणि न्याय विभागाला दिले. या आणि अशा प्रत्येक घडामोडींचा आढावा घ्या या LIVE Blog च्या माध्यमातून...
6 May 2026, 09:35 वाजता
'या' दिवशी मोनोरेल अखेर मुंबईकरांच्या सेवेत
चेंबूर-संत गाडगे महाराज चौक दरम्यान मोनोरेल मार्गिका अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे..... ही सेवा पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केलीयं... मोनोरेल मार्गिकेच्या सुरक्षा चाचण्यांसाठी निवृत्त मेट्रो आयुक्त, मेट्रो रेल्वे सुरक्षा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे..... या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील पथक पुढील आठवड्यात सीएमआएस चाचण्यांना सुरुवात करणारेय.... ती पूर्ण करून सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्तीनंतर मे अखेरपर्यंत मोनोरेल सेवा सुरू करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे....
6 May 2026, 09:32 वाजता
छ. संभाजीनगरमध्ये शेततळ्यात पडून 6 वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू
छत्रपती संभाजीनगरमधून एक अतिशय दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. पळशी शिवारात शेततळ्यात पडून एका सहा वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे. अग्निशमन दलाला फोन करून मुलगी शेततळ्यात पडल्याची माहिती दिल्यानंतर तात्काळ घटनास्थळी पोहोचलेल्या अग्निशमन दलाने शेततळ्यातून मुलीला बाहेर काढलं...घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे...
6 May 2026, 08:52 वाजता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दिल्लीसाठी रवाना
राज्यसभेच्या खासदारांचा राजीनामा देण्यासाठी सुनेत्रा पवार दिल्ली दौऱ्यावर
तसेच दिल्लीमध्ये प्रमुख नेत्यांची गाठीभेटी घेण्याची शकतात..
पोटनिवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर सुनेत्रा पवार देणार राज्यसभेच्या खासदारकीचा राजीनामा
6 May 2026, 08:13 वाजता
कात्रजमध्ये भिंतीत अडकलेल्या ७ वर्षीय मुलाची अग्निशमन दलाकडून सुखरूप सुटका
पुण्यातील कात्रज जांभूळवाडी परिसरातील गोविंद बेसिल सोसायटी एका मुलगा दोन भिंतींच्या बोळात अडकला होता
रणवीर चेतन चव्हाण असे 7 वर्षीय मुलाचे नाव आहे
अग्निशमन दलाच्या जवानांनी हायड्रॉलिक ब्रेकर आणि बोल्ट कटरच्या साहाय्याने भिंत तोडून सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.
6 May 2026, 07:43 वाजता
साई रिसॉर्ट प्रकरणात अनिल परबांना मोठा दिलासा
रत्नागिरीतल्या दापोलीमधील गाजलेल्या साई रिसॉर्ट प्रकरणावर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांना मोठा दिलासा मिळालाय.. खेड न्यायालयानं माजी मंत्री अनिल परब यांच्यासह आरोप झालेल्या सर्वांची निर्दोष मुक्तता केलीय.. गेली दोन-तीन वर्षं हे प्रकरण जोरात चर्चेत होतं.. भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी या प्रकरणात गंभीर आरोप केले होते.. बनावट कागदपत्रं, सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप किरीट सोमय्यांकडून करण्यात आले होते.. पण पुराव्यांअभावी न्यायालयाने सर्व जणांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
6 May 2026, 07:42 वाजता
नसरापूर प्रकरणातील आरोपीचे वकीलपत्र घेण्यास वकिलांचा नकार
नसरापूर प्रकरणातील आरोपीचे वकीलपत्र घेण्यास वकिलांनी नकार दिलाय.. नराधम भीमराव कांबळे आरोपीविरुद्ध वकिलांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. भोर बार असोसिएशनमधील कोणताही वकील आरोपीचे वकीलपत्र स्वीकारणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.. त्याचप्रमाणे पुणे जिल्हा बार असोसिएशनमधील वकीलही या प्रकरणापासून दूर राहणार आहेत...या निर्णयामुळे आरोपीला कायदेशीर मदत मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे...
6 May 2026, 07:40 वाजता
लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना पॅरोल मिळणार नाही
राज्यात सध्या नरसापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणावरुन वातावरण तापलंय. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही या प्रकरणाचे पडसाद उमटले... लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना पॅरोल मिळणार नाही असा कायदा करा असे निर्देश कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधी आणि न्याय विभागाला दिलेत.. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते परत तेच गुन्हे करतात. 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. तो 2-3 वर्ष अस्तित्वात होता. मात्र कालांतराने तो न्यायालयाने रद्द केला. याच पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकार कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे..
6 May 2026, 07:39 वाजता
पुण्यात 9 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न
नसरापूर प्रकरणानंतर सर्वत्र संतापाची लाट उसळलली असताना पुण्यातून आणखी एक चीड आणणारी घटना समोर आलीये.. पुण्यात एका नऊ वर्षीय मुलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झालाय... धक्कादायक म्हणजे मुलीच्या आजोबानेच हा अत्याचाराचा प्रयत्न केलाय..एका नागरिकाच्या सतर्कतेमुळे ही बाब उघडकीस आलीये.. नागरिकांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय.. पुण्याच्या पर्वती परिसरातील दत्तवाडीत ही घटना घडली आहे.. मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात नेण्यात आलं असून मुलगी सुखरुप आहे.. या घटनेनंतर मोठ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले.. पर्वती पायथा आणि स्वारगेट चौकात नागरिकांकडून रास्तारोको करण्यात आला होता...
6 May 2026, 07:38 वाजता
गडचिरोलीत वेळेत उपचार न मिळाल्यानं महिलेचा मृत्यू
गडचिरोलीत वेळेत उपचार न मिळाल्यानं महिलेचा मृत्यू, रुग्णवाहिका नसल्यानं खड्डेमय मार्गावरुन दुचाकीवर सहा किलोमीटरचा प्रवास, शर्थीचे प्रयत्न निष्फळ
6 May 2026, 06:51 वाजता
सिंहगडावर पर्यटक दरीत घसरला पडला, तरुणाला रेस्क्यू टीमकडून सुखरूप बचाव
सिंहगड किल्ल्यावर एका पर्यटकाचा पाय घसरून तो सुमारे 70 फूट खोल दरीत पडल्याची घटना काल घडली. योगेश मोहन शितोळे असे जखमी पर्यटकाचे नाव आहे. हवेली आपत्ती व्यवस्थापन रेस्क्यू टीम व हवेली पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव पथकाने सुमारे 150 फूट खोल दरीत अडकलेल्या शितोळे यांना सुरक्षित बाहेर काढले. रेस्क्यू टीमने रात्रीच बचाव कार्य राबवून तरुणाचे प्राण वाचवले