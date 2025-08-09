Maharashtra Live Update : पुण्यात कबुतरांच्या खाद्यबंदीचा वाद कोर्टात

Maharashtra Breaking News Today Live Updates: राज्यात सध्या विविध घडामोडींना उधाण आले आहे. महादेवी हत्तीणीवरुन कोल्हापूरकर आक्रमक झाले आहेत. तर एकनाथ खडसेंचे जावई प्रांजल खेवलकर यांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. तर, दुसरीकडे मुंबईतील कबुतरखान्यांचा वाद पुन्हा पेटला आहे. राज्यासह देश पातळीवरील ताज्या घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगमधून
9 Aug 2025, 09:08 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: नाशिक मनपाला आयकर विभागाची नोटीस
नाशिक महापालिकेला आयकर विभागाने 26 कोटी 13 लाख रुपयांची डिमांड नोटीस बजावलीये....भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआर देताना महापालिकेने आयकर भरला नसल्याने महापालिकेला नोटीस बजावण्यात आली.... मात्र टीडीआर रोख स्वरूपात रक्कम नसल्याने टीडीएस कपात केला जात नसल्याचा दावा करत महापालिकेने आयकर विभागाची मागणी फेटाळली.
9 Aug 2025, 08:51 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: कारच्या टपावर ट्रे ठेवून कबुतरांना खाद्य
दादर कबुतरखान्याजवळ कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन
9 Aug 2025, 08:14 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: राज्यभरात ओबीसी जागरासाठी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून मंडल यात्रेचं आयोजन, नागपुरातून शरद पवारांच्या उपस्थितीत यात्रेचा शुभारंभ होणार ..
9 Aug 2025, 08:13 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: पुण्यात कबुतरांच्या खाद्यबंदीचा वाद कोर्टात
पुण्यातही कबुतरांच्या खाद्यबंदीचा वाद कोर्टात गेलाय. पुणे महापालिकेने शहरात 20 सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य देण्यास 2023 मध्ये बंदी केली. या बंदीचे उल्लंघन करणा-या नागरिकांवर महापालिकेकडून 500 रुपये एवढी दंडात्मक कारवाई केली जाते. या खाद्यबंदीला आव्हान देणारी याचिका पुण्यातील शाश्वत फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यामुळे मुंबईनंतर आता पुण्यातील कबुतरांच्या खाद्यबंदीचा वाद कोर्टात पोहोचलाय.
9 Aug 2025, 08:12 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: ओला, उबरला आता 'भारत टॅक्सी'चे आव्हान
केंद्राकडून बहुराज्य सहकारी टॅक्सी सेवा संस्थेची स्थापना. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीत टॅक्सी सेवा सुरू होणार.
9 Aug 2025, 08:11 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: दापोलीतील 48 गावांच्या विकास योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आलाय.. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या अध्यक्षखाली ही आढावा बैठक पार पडलीये. या बैठकीत विविध विभागांच्या योजनांचा आणि प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
9 Aug 2025, 07:58 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: सांगलीतील इस्लामपुरात अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासाठी सुरू असलेले आंदोलन अखेर मागे घेण्यात आलंय. राजारामबापू पाटील बँकेच्या माध्यमातून शहरातील मुख्य चौकात अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारला जाईल, अशी घोषणा आमदार जयंत पाटील यांनी केलीयं. या घोषणेनंतर आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतलं.
9 Aug 2025, 07:41 वाजता
9 Aug 2025, 07:33 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: नाशिक जिल्हा बँके विरोधात निफाड साखर कारखान्याचे कामगार आणि सभासदांनी आंदोलन केलंय... निफाड साखर कारखाना विकण्याचा निर्णय जिल्हा बँकेने घेतला... मात्र जोपर्यंत कामगारांचे 81 कोटी 94 लाख रुपये देणार नाही, तोपर्यंत साखर कारखाना विकू देणार नाही, असा पवित्रा घेत कामगार आणि सभासदांनी आंदोलन केलंय...
9 Aug 2025, 07:32 वाजता
Maharashtra Breaking News Today Live Updates: अमेरिकेविरोधात भारत,चीन आणि रशियाची महायुती?
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर आयात शुल्काचे अस्त्र सोडल्याने त्यांचे प्रतिस्पर्धी देश असलेल्या रशिया आणि चीन यांनी भारताला पाठिंबा दर्शवला आहे.... चीनशी संबंध ताणलेले असतानाही अमेरिकेविरोधात त्यांनी भारताच्या बाजूने सूर लावला... या महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता असून त्यांच्या भेटीचे चीनने स्वागत केले, तर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी मोदी यांनी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आणि उभय देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर दिला.