LIVE: मुंबईत गणपती विसर्जन मिरवणुकांच्या उत्साह शिगेला

मुंबईत गणपती विसर्जन मिरवणुकांच्या उत्साह शिगेला... निरोपाच्या आरतीनंतर लालबागचा राजा विसर्जनासाठी थोड्याच वेळात मुख्य मंडपातून होणार मार्गस्थ...लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी भक्तांचा महासागर...
निरोप घेतो देवा आता आज्ञा असावी...
चुकले आमुचे काही देवा क्षमा असावी...
अशी भावना आज प्रत्येक गणेश भक्तांच्या मनामध्ये आहे... 11 दिवस मनोभावे सेवा केल्यानंतर आज लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला जाणार आहे... लाडक्या बाप्पाच्या निरोप सोहळ्यासाठी राज्यभरातील पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणाही सज्ज आहे... मुंबईतील लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा यासह पुण्यातील मानाच्या गणपतींची विसर्जन मिरवणुकीची तयारी पूर्ण झाली आहे... काही तासांत मंडपामध्ये निरोपाची आरती होईल आणि त्यानंतर ढोल ताशांच्या गजरात बाप्पाच्या मिरवणुकीला सुरुवात होईल... या विसर्जन मिरवणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज झाली आहे.... मुंबई पुण्यासह राज्यभरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे
पुण्यातील मानाचा पहिला गणपती श्री कसबा गणपती लोकमान्य टिळक चौकात दाखल झाला असून याच ठिकाणी बाप्पाची पूजा करून विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होईल. विसर्जन मिरवणूक सुरू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनिता पवार, खासदार मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित आहेत.
कोल्हापुरात सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. विसर्जन मिरवणूक मार्गावर मानाच्या तुकाराम माळी तालीम मंडळाचा गणपती अग्रभागी आहे. मान्यवरांच्या उपस्थितीत या मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. पारंपरिक वाद्याचा गजर करत या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. आजच्या मिरवणुकीत नियमभंग करणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांवर पोलीस कठोर कारवाई करणार आहेत. डॉल्बी आणि डोळ्याला इजा करणाऱ्या आकर्षक विद्युत रोषणाईला पोलिसांनी मनाई केले आहे. त्याचबरोबर मुख्य मिरवणूक मार्ग असणाऱ्या महाद्वार रोडवर मंडळांना केवळ वीस मिनिटे थांबता येणार आहे
पुण्यात मानाच्या गणपतींच्या मिरवणुकांना काही तासातच सुरुवात होणार आहे... अनंत चतुर्दशीच्या निमित्ताने लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी पहाटेपासूनच गणरायाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केलीय...
पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ गणपती विसर्जन मिरवणुकीमध्ये केरळच्या प्रसिद्ध चंडा वाद्य पथक दाखल. अनेक वर्षांपासून हे पथक विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी होत असतं.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते विसर्जन पूजा आणि अभिषेक श्रीमंत दगडूशेठ मंदिरात सुरू
मुंबईतील चिंचपोकळीच्या चिंतामणी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या बाप्पाच्या शेवटच्या आरतीला सुरुवात करण्यात आली आहे. थोड्याच वेळात गणरायाची मूर्ती ही मंडपातून विसर्जनासाठी बाहेर काढली जाईल.
अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी अवजड वाहने आणि प्रवासी घेऊन जाणान्या खासगी बसेसना सकाळी ११ दुसन्या दिवशी सकाळी ८ वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईत प्रवेश आणि रस्त्यावन धावण्यास निर्बंध असतील. भाजीपाला दूध, बेकरी उत्पादने, पिण्याचे पाणी पेट्रोलियम पदार्थ, रुग्णवाहिका सरकारी-निमसरकारी वाहने आणि स्कूल बसेस यांना या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या अवजड वाहनांना आणि खासगी बसेसना रस्त्यावर पार्किंग करण्यासही मनाई असून, केवळ खासगी, भाडेतत्त्वावरील किंवा अधिकृत 'पे अँड पार्क' ठिकाणीचा वाहने उभी करता येणार आहेत.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
देशभरात शाळा आणि शाळेच्या ५० मीटर परिसरात जंक फुड विकण्यास मनाई आहे. मात्र त्याबाबत बरीच अस्पष्टता होती. त्यामुळे खाद्य सुरक्षा विभागाने (एफएसएसएआय) नव्या नियमांचा मसूदा जारी केला आहे. त्यानुसार पॅकबंद खाद्यपदार्थांमधील मीठ, साखर आणि फॅटच्या प्रमाणावरून तो पदार्थ विक्री करण्यालायक आहे की नाही, हे ठरणार आहे. देशभरात शाळांमध्ये आणि शाळेच्या ५० मीटर परिसरात जंक फुड विकण्यास वर्ष २०२० पासून बंदी आहे. मात्र या नियमांतर्गत कोणत्या पदार्थांना सामील करावे याबाबत सहा वर्षांनीदेखील स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे आता खाद्य सुरक्षा विभागाने अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी नव्या नियमांचा मसुदा जारी केला आहे.
महादेव ऑनलाइन बेटिंग अॅप आणि त्याच्या संबंधित संकेतस्थळांनी मागील दहा वर्षांत सुमारे ९४,४०० कोटी रुपयांची माया जमवल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) रायपूर न्यायालयात केला आहे. या अॅपचा मुख्य मंच अद्यापही सुरू असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात पॅनेल चालवले जात असल्याचे 'ईडी' ने म्हटले आहे.
मुंबईच्या किनारी भागात असलेल्या खारफुटीची कत्तल करणे, त्यावर भराव टाकून नष्ट करणे असे प्रकार सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. बोरिवली, दहिसर परिसरात तीन ठिकाणी, तर चारकोपमध्ये एका ठिकाणी खारफुटींवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. याप्रकरणी एम. एच. बी कॉलनी पोलिस ठाण्यात तीन, तर चारकोप पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तहसीलदार कार्यालयातील मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.
देशातून मान्सून वेगाने माघारी फिरू लागला आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थानचा आणखी काही भाग, संपूर्ण दिल्ली, तसेच उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या काही भागांतून २३ सप्टेंबरला मान्सूनने माघार घेतली. सध्या बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे अरबी समुद्रातून आर्द्रता खेचली जात असल्याने राज्यात पाऊस आहे. त्यामुळे तापमानाचे चटके फारसे जाणवत नसले, तरी १ ऑक्टोबरपासून पुन्हा तापमानाचा तडाखा जाणवण्याची शक्यता आहे.
मुंबई पावसाने उघडीप घेतल्यानंतर जाणवू लागलेला उष्मा, गर्दी आणि वाढते प्रदूषण यांचा एकत्रित परिणाम मुंबईकरांच्या आरोग्यावर दिसू लागला आहे. मुंबईसह उपनगरांमधील सार्वजनिक तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये व्हायरल तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. डोकेदुखी, अंगदुखी, सर्दी-खोकला, घसादुखी आणि ताप अशा तक्रारी घेऊन रुग्ण उपचारांसाठी येत आहेत.
मुंबईचा राजा विसर्जनासाठी मंडपातून बाहेर पडला आहे. गणेशगल्लीच्या 22 फुटांच्या गणपती बाप्पाची मूर्ती विसर्जनासाठी बाहेर पडली असून वाजत गाजत विसर्जन मिरवणुकीत अनेक भाविक सहभागी झालेले आहेत.
मुंबईतील प्रसिद्ध गणेशोत्सव मंडळांपैकी एक असणाऱ्या तेजुकायाच्या गणरायाच्या मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. तेजुकायाची मूर्ती ही विसर्जनासाठी मंडपातून बाहेर पडली आहे.
पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ गणपती विसर्जन मिरवणुकीमध्ये केरळच्या प्रसिद्ध चंडा वाद्य पथक दाखल झालं आहे. अनेक वर्षांपासून हे पथक विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी होत असतं.
अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर गिरगाव चौपाटील आणि इतर ठिकाणी विशेष तयारी करण्यात आली आहे. मुंबईत अनंत चतुर्दशीच्या गणेश विसर्जनासाठी मुंबई महापालिकेने ३८३ हून अधिक कृत्रिम तलाव आणि ६७ नैसर्गिक विसर्जन स्थळांची तयारी केली आहे. नागरिकांना जवळचे विसर्जन स्थळ शोधण्यासाठी गुगल मॅप्स (Google Maps) आणि क्यूआर कोडची (QR Code) सुविधा दिली आहे. यंदा स्वतंत्र ‘आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष’ कार्यान्वित करण्यात आली असून
आपत्कालीन परिस्थितीत पालिका, पोलीस, अग्निशमन दल आणि आरोग्य विभागात तातडीने समन्वय साधावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे. सुमारे २५,००० हून अधिक अधिकारी-कर्मचारी, ३४ क्रेन, ८५ रुग्णवाहिका, १० मोटरबोट आणि आपत्कालीन यंत्रणा तैनात आहे.नियंत्रण कक्षात डिजिटल मोबाइल रेडिओ आणि हॅम रेडिओची सुविधा करण्यात आली आहे. अग्निशमन दल, मुंबई पोलीस, आरोग्य विभाग, किनारी सुरक्षा यंत्रणा आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकाशी समन्वय साधण्याची व्यवस्था आहे. चौपाटीवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून थेट निगराणी ठेवण्यात येणार आहे.
Ganeshotsav 2026 Maharashtra Breaking News Today LIVE 25 September 2026 : मागील ११ दिवसांपासून गणेशोत्सवाची धामधूम सुरु होती. मात्र आज अनंतचतुर्थीच्या निमित्त गणेशाचे विसर्जन होणार आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील मुंबईसह पुणे आणि इतर शहरांमधील गणेशाच्या विसर्जन मिरवणुकीचे अपडेट्स जाणून घ्या.