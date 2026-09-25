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LIVE: मुंबईत गणपती विसर्जन मिरवणुकांच्या उत्साह शिगेला

Ganeshotsav 2026  Maharashtra Breaking News Today LIVE : अनंतचतुर्थीच्या निमित्त गणेशाचे विसर्जन होणार आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील मुंबईसह पुणे आणि इतर शहरांमधील गणेशाच्या विसर्जन मिरवणुकीचे अपडेट्स जाणून घ्या. 

Written ByPooja Pawar Edited ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 25, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 10:55 AM IST
LIVE: मुंबईत गणपती विसर्जन मिरवणुकांच्या उत्साह शिगेला
25 September 2026 10:55 AM (IST)

मुंबईत गणपती विसर्जन मिरवणुकांच्या उत्साह शिगेला

मुंबईत गणपती विसर्जन मिरवणुकांच्या उत्साह शिगेला... निरोपाच्या आरतीनंतर लालबागचा राजा विसर्जनासाठी थोड्याच वेळात मुख्य मंडपातून होणार मार्गस्थ...लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी भक्तांचा महासागर...

25 September 2026 10:28 AM (IST)

मुंबई पुण्यासह राज्यभरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात

निरोप घेतो देवा आता आज्ञा असावी...
चुकले आमुचे काही देवा क्षमा असावी...

अशी भावना आज प्रत्येक गणेश भक्तांच्या मनामध्ये आहे... 11 दिवस मनोभावे सेवा केल्यानंतर आज लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला जाणार आहे... लाडक्या बाप्पाच्या निरोप सोहळ्यासाठी राज्यभरातील पोलीस आणि प्रशासन यंत्रणाही सज्ज आहे... मुंबईतील लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा यासह पुण्यातील मानाच्या गणपतींची विसर्जन मिरवणुकीची तयारी पूर्ण झाली आहे... काही तासांत मंडपामध्ये निरोपाची आरती होईल आणि त्यानंतर ढोल ताशांच्या गजरात बाप्पाच्या मिरवणुकीला सुरुवात होईल... या विसर्जन मिरवणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस यंत्रणा सज्ज झाली आहे.... मुंबई पुण्यासह राज्यभरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे

25 September 2026 09:51 AM (IST)

पुण्यातील मानाचा पहिला गणपती श्री कसबा गणपती लोकमान्य टिळक चौकात दाखल

पुण्यातील मानाचा पहिला गणपती श्री कसबा गणपती लोकमान्य टिळक चौकात दाखल झाला असून याच ठिकाणी बाप्पाची पूजा करून विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होईल. विसर्जन मिरवणूक सुरू करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनिता पवार, खासदार मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित आहेत. 

25 September 2026 09:49 AM (IST)

कोल्हापुरात सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात

कोल्हापुरात सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. विसर्जन मिरवणूक मार्गावर मानाच्या तुकाराम माळी तालीम मंडळाचा गणपती अग्रभागी आहे. मान्यवरांच्या उपस्थितीत या मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. पारंपरिक वाद्याचा गजर करत या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. आजच्या मिरवणुकीत नियमभंग करणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांवर पोलीस कठोर कारवाई करणार आहेत.  डॉल्बी आणि डोळ्याला इजा करणाऱ्या आकर्षक विद्युत रोषणाईला पोलिसांनी मनाई केले आहे. त्याचबरोबर मुख्य मिरवणूक मार्ग असणाऱ्या महाद्वार रोडवर मंडळांना केवळ वीस मिनिटे थांबता येणार आहे

25 September 2026 09:04 AM (IST)

पुण्यात मानाच्या गणपतींच्या मिरवणुकांना काही तासातच सुरुवात होणार

पुण्यात मानाच्या गणपतींच्या मिरवणुकांना काही तासातच सुरुवात होणार आहे... अनंत चतुर्दशीच्या निमित्ताने लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी पहाटेपासूनच गणरायाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केलीय... 

25 September 2026 08:37 AM (IST)

श्रीमंत दगडूशेठ गणपती विसर्जन मिरवणुकीत केरळचे वाद्य पथक

पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ गणपती विसर्जन मिरवणुकीमध्ये केरळच्या प्रसिद्ध चंडा वाद्य पथक दाखल. अनेक वर्षांपासून हे पथक विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी होत असतं. 

25 September 2026 08:31 AM (IST)

श्रीमंत दगडूशेठ मंदिर

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते विसर्जन पूजा आणि अभिषेक श्रीमंत दगडूशेठ मंदिरात सुरू 

25 September 2026 08:16 AM (IST)

चिंतामणीच्या शेवटच्या आरतीला सुरुवात!

मुंबईतील चिंचपोकळीच्या चिंतामणी सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या बाप्पाच्या शेवटच्या आरतीला सुरुवात करण्यात आली आहे. थोड्याच वेळात गणरायाची मूर्ती ही मंडपातून विसर्जनासाठी बाहेर काढली जाईल. 

25 September 2026 08:15 AM (IST)

मुंबईत येणाऱ्या अवजड, खासगी बसेसना नो एन्ट्री

अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी अवजड वाहने आणि प्रवासी घेऊन जाणान्या खासगी बसेसना सकाळी ११ दुसन्या दिवशी सकाळी ८ वाजेपर्यंत दक्षिण मुंबईत प्रवेश आणि रस्त्यावन धावण्यास निर्बंध असतील. भाजीपाला दूध, बेकरी उत्पादने, पिण्याचे पाणी पेट्रोलियम पदार्थ, रुग्णवाहिका सरकारी-निमसरकारी वाहने आणि स्कूल बसेस यांना या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या अवजड वाहनांना आणि खासगी बसेसना रस्त्यावर पार्किंग करण्यासही मनाई असून, केवळ खासगी, भाडेतत्त्वावरील किंवा अधिकृत 'पे अँड पार्क' ठिकाणीचा वाहने उभी करता येणार आहेत.

25 September 2026 08:14 AM (IST)

मुंबई-पुण्यातील निवासी अतिक्रमणे कायम होणार

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

25 September 2026 08:14 AM (IST)

मीठ, साखर आणि फॅटच्या प्रमाणावरून ठरणार जंक फुड

देशभरात शाळा आणि शाळेच्या ५० मीटर परिसरात जंक फुड विकण्यास मनाई आहे. मात्र त्याबाबत बरीच अस्पष्टता होती. त्यामुळे खाद्य सुरक्षा विभागाने (एफएसएसएआय) नव्या नियमांचा मसूदा जारी केला आहे. त्यानुसार पॅकबंद खाद्यपदार्थांमधील मीठ, साखर आणि फॅटच्या प्रमाणावरून तो पदार्थ विक्री करण्यालायक आहे की नाही, हे ठरणार आहे. देशभरात शाळांमध्ये आणि शाळेच्या ५० मीटर परिसरात जंक फुड विकण्यास वर्ष २०२० पासून बंदी आहे. मात्र या नियमांतर्गत कोणत्या पदार्थांना सामील करावे याबाबत सहा वर्षांनीदेखील स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे आता खाद्य सुरक्षा विभागाने अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी नव्या नियमांचा मसुदा जारी केला आहे.

25 September 2026 08:13 AM (IST)

महादेव बेटिंग अॅप अद्यापही सक्रिय असल्याचा ईडीचा दावा

महादेव ऑनलाइन बेटिंग अॅप आणि त्याच्या संबंधित संकेतस्थळांनी मागील दहा वर्षांत सुमारे ९४,४०० कोटी रुपयांची माया जमवल्याचा दावा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) रायपूर न्यायालयात केला आहे. या अॅपचा मुख्य मंच अद्यापही सुरू असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात पॅनेल चालवले जात असल्याचे 'ईडी' ने म्हटले आहे. 

25 September 2026 08:13 AM (IST)

खारफुटींवर अतिक्रमण बोरिवली, चारकोपमधील प्रकार उघड, चार वेगवगळे गुन्हे दाखल

मुंबईच्या किनारी भागात असलेल्या खारफुटीची कत्तल करणे, त्यावर भराव टाकून नष्ट करणे असे प्रकार सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. बोरिवली, दहिसर परिसरात तीन ठिकाणी, तर चारकोपमध्ये एका ठिकाणी खारफुटींवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. याप्रकरणी एम. एच. बी कॉलनी पोलिस ठाण्यात तीन, तर चारकोप पोलिस ठाण्यात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तहसीलदार कार्यालयातील मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे.

25 September 2026 08:12 AM (IST)

पहिल्या दिवशीच चटके, ऑक्टोबरमध्ये तापमान सरासरीपेक्षा चढे राहण्याचा अंदाज

देशातून मान्सून वेगाने माघारी फिरू लागला आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थानचा आणखी काही भाग, संपूर्ण दिल्ली, तसेच उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या काही भागांतून २३ सप्टेंबरला मान्सूनने माघार घेतली. सध्या बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे अरबी समुद्रातून आर्द्रता खेचली जात असल्याने राज्यात पाऊस आहे. त्यामुळे तापमानाचे चटके फारसे जाणवत नसले, तरी १ ऑक्टोबरपासून पुन्हा तापमानाचा तडाखा जाणवण्याची शक्यता आहे.

25 September 2026 08:10 AM (IST)

मुंबईत व्हायरल तापाचा जोर

मुंबई पावसाने उघडीप घेतल्यानंतर जाणवू लागलेला उष्मा, गर्दी आणि वाढते प्रदूषण यांचा एकत्रित परिणाम मुंबईकरांच्या आरोग्यावर दिसू लागला आहे. मुंबईसह उपनगरांमधील सार्वजनिक तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये व्हायरल तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. डोकेदुखी, अंगदुखी, सर्दी-खोकला, घसादुखी आणि ताप अशा तक्रारी घेऊन रुग्ण उपचारांसाठी येत आहेत.

25 September 2026 08:04 AM (IST)

मुंबईचा राजा विसर्जनासाठी मंडपातून बाहेर!

मुंबईचा राजा विसर्जनासाठी मंडपातून बाहेर पडला आहे. गणेशगल्लीच्या 22 फुटांच्या गणपती बाप्पाची मूर्ती विसर्जनासाठी बाहेर पडली असून वाजत गाजत विसर्जन मिरवणुकीत अनेक भाविक सहभागी झालेले आहेत. 

25 September 2026 07:27 AM (IST)

तेजुकायाच्या गणरायाच्या मिरवणुकीला सुरुवात

मुंबईतील प्रसिद्ध गणेशोत्सव मंडळांपैकी एक असणाऱ्या तेजुकायाच्या गणरायाच्या मिरवणुकीला सुरुवात झाली आहे. तेजुकायाची मूर्ती ही विसर्जनासाठी मंडपातून बाहेर पडली आहे. 

25 September 2026 07:26 AM (IST)

पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ गणपती विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात

पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ गणपती विसर्जन मिरवणुकीमध्ये केरळच्या प्रसिद्ध चंडा वाद्य पथक दाखल झालं आहे. अनेक वर्षांपासून हे पथक विसर्जन मिरवणुकीमध्ये सहभागी होत असतं. 

25 September 2026 06:53 AM (IST)

गिरगाव चौपाटीवर बाप्पाच्या विसर्जनासाठी मुंबई महापालिका सज्ज

अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर गिरगाव चौपाटील आणि इतर ठिकाणी विशेष तयारी करण्यात आली आहे. मुंबईत अनंत चतुर्दशीच्या गणेश विसर्जनासाठी मुंबई महापालिकेने  ३८३ हून अधिक कृत्रिम तलाव आणि ६७ नैसर्गिक विसर्जन स्थळांची  तयारी केली आहे. नागरिकांना जवळचे विसर्जन स्थळ शोधण्यासाठी गुगल मॅप्स (Google Maps) आणि क्यूआर कोडची (QR Code) सुविधा दिली आहे. यंदा  स्वतंत्र ‘आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष’ कार्यान्वित करण्यात आली असून 

आपत्कालीन परिस्थितीत पालिका, पोलीस, अग्निशमन दल आणि आरोग्य विभागात तातडीने समन्वय साधावा असं आवाहन  करण्यात आलं आहे. सुमारे २५,००० हून अधिक अधिकारी-कर्मचारी, ३४ क्रेन, ८५ रुग्णवाहिका, १० मोटरबोट आणि आपत्कालीन यंत्रणा तैनात आहे.नियंत्रण कक्षात डिजिटल मोबाइल रेडिओ आणि हॅम रेडिओची सुविधा करण्यात आली आहे. अग्निशमन दल, मुंबई पोलीस, आरोग्य विभाग, किनारी सुरक्षा यंत्रणा आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथकाशी समन्वय साधण्याची व्यवस्था आहे. चौपाटीवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून थेट निगराणी ठेवण्यात येणार आहे. 

25 September 2026 06:53 AM (IST)

सागरी किनारा मार्गावरील प्रदूषणामुळे रहिवासी हैराण

मुंबईकरांचा प्रवास जलद व वेगवान होण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आलेल्या सागरी किनारा मार्गावर वाहतूक नियमभंग, अतिवेगाने आणि बेदरकारपणे वाहन चालविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. शिवाय दररोज रात्री स्पोर्ट्स गाड्यांचा कर्णकर्कश आवाजाने वरळी सी फेस आणि आसपासच्या परिसरात वास्तव्यास असलेले रहिवासी हैराण झाले आहेत. वारंवार तक्रार करूनही याप्रकरणी दिलासा मिळत नसल्याची रहिवाशांची तक्रार आहे.

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TAGS:
Ganeshotsav 2026
marathi news
Mumbai
Maharashtra News

About the Author

Pooja Pawar

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी २४ तास' डिजिटलमध्ये सब एडिटर पदावर कार्यरत असून पत्रकारिता क्षेत्रात त्यांना ५ वर्षांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. प्रिंट मीडियापासून सुरु झालेला त्यांचा पत्रकारितेतील प्रवास हा टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया पर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सध्या त्या झी 24 तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यांनी आयसीसी वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग सारख्या क्रिकेट स्पर्धा मान्यताप्राप्त पत्रकार म्हणून कव्हर केल्या आहेत. याशिवाय मनोरंजन, राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल क्षेत्राशी निगडित बातम्यांमध्ये सुद्धा त्यांचा हातखंड आहे.

प्रिंट मीडिया ते डिजिटल पर्यंतची कारकीर्द: 

पूजा यांनी 'सकाळ' वृत्तपत्रापासून त्यांच्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. यात त्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांमध्ये फिल्ड रिपोर्टींगचा अनुभव मिळाला. त्यांनी आपल्या लेखनाच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक समस्यांना वाचा फोडली ज्याचा इम्पॅक्ट सुद्धा प्रशासनाच्या कारभारावर पाहायला मिळाला. पूजा यांनी 'न्यूज १८ लोकमत' पासून डिजिटल पत्रकारितेत पाऊल टाकले. येथे त्यांना विशेषतः क्रीडा पत्रकारितेमध्ये भक्कम अनुभव मिळाला शिवाय मनोरंजन आणि लाईफस्टाईलशी निगडित विषयांवर देखील त्यांनी लेखन केले. त्यानंतर आता पूजा या झी २४ तास मध्ये मुख्यत्वे क्रीडा विभागासाठी काम करत आहेत.  

पूजा यांना लेखनासोबतच, ट्रॅव्हलिंगची खूप आवड आहे. नवनवीन विषय, ठिकाण तेथील संस्कृती, जीवनशैली इत्यादी विषयांवर अधिकाधिक माहिती घ्यायला त्यांना विशेष रस आहे. तसेच क्रीडा क्षेत्रातही त्यांना विशेष आवड असून त्या स्वतः बॉक्स क्रिकेटमध्ये एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहेत. 

शैक्षणिक पात्रता

पूजा पवार यांची शैक्षणिक पात्रता पाहायची झाल्यास त्यांनी बॅचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) मध्ये पदवी घेतली असून मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम (MACJ) असे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिवाय डिजिटल मार्केटिंग या विषयाचा सुद्धा त्यांचा अभ्यास आहे. डिजिटल मीडियातील बदलते ट्रेंड तसेच बदलती वाचकवृत्ती लक्षात घेऊन बातमी अथवा लेखांचे सादरीकरण कशा प्रकारे करू शकतो याचा अभ्यास करून त्या आपल्या कामात काळानुरुप बदल करतात.

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