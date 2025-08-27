English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Breaking News LIVE : जरांगे पाटील लाखो मराठा बांधवांसह मुंबईच्या दिशेनं रवाना; पहिला मुक्काम जुन्नर

Maharashtra Ganesh Chaturthi Celebration LIVE Updates: गणेशोत्सवाला राज्यात मोठ्या उत्साहात सुरूवात झाली असून, यासह राज्यात दिवसभरात काय घडणार, पाहा महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा...  

Sayali Patil | Aug 27, 2025, 09:41 AM IST
Maharashtra Ganesh Chaturthi Celebration LIVE Updates: राज्यासह देशभरात आजपासून 10 दिवस गणरायाचं अधिराज्य, लाडक्या बाप्पाच्या स्वागतसाठी गणेशभक्तांची लगबग सुरू असून, गणेशोत्सवानिमित्त मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरात मंगळवारी रात्रीपासूनच भाविकांची गर्दी, तर लालबागचा राजा, मुंबईचा राजासह प्रसिद्ध गणपती मंडळातही दर्शनासाठी रांगा असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

तिथं पुण्यातही गणेशोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळत असून, प्रसिद्ध दगडूशेठ ट्रस्दकडून पद्मनाथ मंदिराचा देखावा तर मानाच्या गणपतीसह विविध गणपतीची वाजतगाजत होणार प्रतिष्ठापना लक्ष वेधून घेणार आहे. गणेशोत्सवाच्या या उत्सवामध्ये कोकणाला विसरून चालणार नाही, जिथं घरोघरी गणेशोत्सवाचा आनंद शिगेला पोहोचला असून, ढोल-ताशाच्या गजरात पारंपारिक पद्धतीने लाडक्या बाप्पाचं आगमन होत आहे. गणेशोत्सवाव्यक्तीरिक्त राज्यातील, देशातील आणि जागतिक स्तरावरील इतरही घडामोडींवर लक्ष राहणार असून, त्या घडामोडी नेमक्या काय? ते पाहा इथं एका क्लिकवर... 

27 Aug 2025, 09:40 वाजता

वैष्णोदेवी यात्रा स्थगित; भूस्खलनात 30 मृत, महाराष्ट्रातील भाविकांचाही समावेश! रेल्वे सेवा ठप्प, पावसाचा हाहाकार

 

27 Aug 2025, 08:52 वाजता

रायगडात घरोघरी गणरायाचे आगमन

रायगड जिल्ह्यात आज मोठ्या उत्साहात गणपती बाप्पांचे आगमन होत आहे. पारंपारिक खालुबाजाच्या तालावर वाजत गाजत भक्त गणपतीची मूर्ती आपल्या घरी आणत आहेत. सार्वजनिक मंडळांच्या गणेश मूर्ती देखील वाजत गाजत मंडपात दाखल होत आहेत. ढोलताशांचा गजर आणि गणपती बाप्पा मोरयाचा जयघोष सुरू आहे. सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. विधिवत पूजन करून बाप्पांची प्राण प्रतिष्ठापना केली जाईल. जिल्ह्यात 1 लाख 2 हजार 286 गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे.

 

27 Aug 2025, 08:13 वाजता

जरांगेपाटलांचा पहिला मुक्काम जुन्नर; शेतक-यांचा बाजार बंद

मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेला मनोज जरांगेपाटीलांचा लढा आता मुंबईकडे निघणार आहे त्यांच्या या मराठी वादळाचा पहिला मुक्काम जुन्नर शहरात असणार असून मोठ्या प्रमाणात मराठा बांधवांची गर्दी अपेक्षित असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा २८ ऑगस्ट रोजी होणारा शेतमालाचा लिलाव बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 

 

27 Aug 2025, 08:05 वाजता

27 Aug 2025, 07:14 वाजता

बाइक टॅक्सीबंदीसाठी कोणते उपाय योजलेत ?

बाइक टॅक्सींवर बंदी घालण्यासाठी 19 जानेवारी 2023 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिले.
मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने अधिसूचनेच्या अमंलबजावणीसाठी आखलेल्या उपाययोजनांची यादी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्या रिक्षाचालकांना जनहित याचिकेच्या आडून वैयक्तिक कारणासाठी याचिका दाखल केल्याबद्दल चांगलेच फैलावर घेतले. "ही जनहित याचिका वैयक्तिक हितासाठी आहे. लोक रिक्षाऐवजी बाइक वापरत आहेत, याचा तुम्हाला त्रास होतो आणि म्हणूनच तुम्ही याचिका दाखल केली आहे. बाइक टॅक्सीने प्रवास करणे सुरक्षित आहे की ऑटो रिक्षाने हे ठरवणारे तुम्ही कोण?" अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.

 

27 Aug 2025, 07:06 वाजता

कृत्रिम फुलांच्या वापरावर कायदेशीर बंदी येणार?

कृत्रिम फुलांच्या वापरास कायदेशीर प्रतिबंध घाला, असं पत्र कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंत्री पंकजा मुंडेंना लिहलंय. कृत्रिम फुलांच्या वापरामुळे फुल शेती धोक्यात होऊन शेतक-यांचं आर्थिक नुकसान होतंय..असंही भरणे यांनी या पत्रात म्हटलंय.शेतकरी हितास्तव पर्यावरण विभागाकडून कायदेशीर उपाययोजना करण्याची विनंती भरणे यांनी केलीय.

 

27 Aug 2025, 07:03 वाजता

कोकणात गणेशोत्सवाच्या जल्लोषाला प्रारंभ 

कोकणात गणेशोत्सवाच्या जल्लोषाला प्रारंभ झाला आहे. सकाळीच गणेश भक्तांनी पारंपरिक पद्धतीनं डोक्यावरुन लाडक्या गणरायाला आणलं. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे एक लाख 70 हजार घरगुती गणपती विराजमान झालेत. ग्रामीण भागात शेताच्या बांधावरून- चिंचोळ्या वाटांमधून गणरायाचं आगमन होतंय. त्यामुळे संपूर्ण कोकणात आज मंगल मूर्ती मोरयाचा गरज ऐकू येतोय. 

 

27 Aug 2025, 06:53 वाजता

कोकणात जाण्यासाठी आता नवा पर्याय 

कोकणवासियांना वाहतुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार. 1 सप्टेंबरपासून मुंबई-सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी रो रो सेवा सुरू होणार. अवघ्या तीन ते चार तासांत कोकणात पोहोचता येणार.

 

27 Aug 2025, 06:49 वाजता

आज पुन्हा ठाकरे बंधू एकत्र

उद्धव ठाकरे आज सकाळी राज ठाकरेंच्या घरी जाणार असून गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं ते सहकुटुंब शिवतीर्थवर बाप्पाचं दर्शन घेणार आहेत. 

 

27 Aug 2025, 06:48 वाजता

लालबाग- परळ गणेशभक्तांनी फुललं...

गणेशोत्सवानिमित्त मुंबई नगरी खुलली असून, शहरातील सिद्धिविनायक मंदिरात मंगळवारी रात्रीपासूनच भाविकांची गर्दी, पाहायला मिळाली. तर लालबागचा राजा, मुंबईचा राजा यांसारख्या लागबाग- परळमधील प्रसिद्ध गणेशोत्सव मंडळांमध्येही भाविकांनी गणेशोत्सवाच्या पहिल्या प्रहरापासूनच गर्दी करण्यास सुरुवात केली. 

 

