Live Updates: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोलापूर मुंबई विमानसेवेचा शुभारंभ

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्षातील पक्ष प्रमुखांचे शिष्टमंडळ सकाळी ११.०० वाजता मुख्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांची मतदार नोंदणी, स्थानिक स्वराज्य निवडणूका अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात मा.मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री.एस.चोकलिंगम व मा.मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. दिनेश वाघमारे यांची भेट घेणार आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन दिवसासाठी सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून उद्या सातारा येथे शिवसेना कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी ते 11 वाजता दाखल होणार आहेत.त्यानंतर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत प्रमुख कार्यकर्त्यांसोबत त्यांची बैठक देखील होणार आहे.त्यानंतर ते पुन्हा संध्याकाळी त्याचा दरे गावी मुक्कामी जाणार आहेत.
15 Oct 2025, 14:33 वाजता
निवडणूक आयोग लपाछपी का करत आहे? राज ठाकरे
या देशात पहिल्यांदा निवडणूक होत नाहीये, अनेक वर्षापासून निवडणूक होत आहेत, मग असे घोळ आणि असे प्रश्न आत्ताच का निर्माण होत आहे ? महायुतीच्या २३२ जागा निवडून आल्यानंतर महाराष्ट्रात सन्नात होता, निवडणुकीत पराभव झालेले उमेदवार ते धक्क्यात होते सोबतच निवडून असलेले देखील धक्क्यात गेले होते.
15 Oct 2025, 13:47 वाजता
राजकीय पक्षांना मतदार याद्या न दाखवून काय मिळतेय? - राज ठाकरे
स्थानिक निवडणूक मागील काही वर्षापासून झाल्या नाहीत, मतदार याद्या सुधारण्यासाठी अजून ६ महिने घेतले ते काय होईल? उद्या आयोग काय निर्णय घेतात हे पाहू आणि आम्ही विरोधक आमचा निर्णय घेऊ तुम्हाला सांगू. चॅनेलवर बातम्या प्रसारित झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइट वरून मतदारांची माहिती हटवण्यात आली, याबाबत आयोगालाच माहिती नाही, जर यांनाच माहिती नसेल तर आयोगाच्या वेबसाईटवर नक्की कोण काम करताय ? यामागे कोण आहे? असं राज ठाकरे म्हणाले.
15 Oct 2025, 13:14 वाजता
शिष्टमंडळातील सर्व नेत्यांची पत्रकार परिषदेला झाली सुरुवात
शिष्टमंडळातील सर्व नेत्यांची वाय बी चव्हाण सेंटर बैठक झाली. पत्रकार परिषदेपूर्वी चौथ्या मजल्यावरील कॅान्फरन्स हॅालमध्ये बैठक झाली. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाडांसह इतर नेते सहभागी. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर पुढची दिशा ठरवली जाणार.
15 Oct 2025, 12:51 वाजता
विरोधकांचं शिष्टमंडळ आणि आयोगाची बैठक संपली
विरोधकांचं शिष्टमंडळ आणि आयोगाची बैठक संपली, बैठकीत विरोधकांचे अधिका-यांना सवाल तर प्रश्नांपुढे अधिकारी निरुत्तर
15 Oct 2025, 11:59 वाजता
राज्य निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या बैठकीला सुरुवात
राज्य निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या बैठकीला सुरुवात झाली आहे. आम्ही विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान ज्या त्रुटी सांगितल्या होत्या त्यावर काम झाले नाही असं बाळासाहेब थोरात म्हणाले. तर मतदार यादीची जबाबदारी नेमकी कुणाची. राज्य की केंद्रीय निवडणूक आयोगाची. पहिला कुणाशी बोलू ते सांगा असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
15 Oct 2025, 11:47 वाजता
आज गडचिरोलीत नक्षलवादी भूपती केलं आत्मसमर्पण
आज गडचिरोलीत नक्षलवादी भूपती आत्मसमर्पण केलंय. भूपतीसह 60 नक्षलवादी गडचिरोली पोलिसांना शरण आलेत.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं.. आत्मसमर्पण करणा-या नक्षलवाद्यांना मुख्यमंत्र्यांनी संविधानाची प्रत भेट दिली.. गेल्या 45 वर्षांपासूनच्या गडचिरोली भागात भूपतीची दहशत होती.. ही दहशत आता संपुष्टात आलीये.. भूपतीच्या आत्मसमर्पणामुळे गडचिरोली भयमुक्त होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे..
15 Oct 2025, 10:42 वाजता
सोलापूर-मुंबई विमानसेवेला आजपास सुरूवात
बहुप्रतिक्षित सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-बंगळुरू विमानसेवेला आजपासून सुरुवात होणार आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विमानसेवेचं उद्घाटन पार पडणार आहे.. तब्बल 16 वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर सोलापूरकरांचं स्वप्न सत्यात उतरणार आहे..केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचीही या सोहळ्याला प्रमुख उपस्थिती असणार आहे..2009साली किंगफिशरने विमानसेवा दिल्यानंतर आता स्टार एअरलाईन्स विमानसेवा देणार आहे..
15 Oct 2025, 09:59 वाजता
अमरावतीतील अनेक गावं मतदार यादीतून गायब असल्याची चर्चा
अमरावतीतील अनेक गावं मतदार यादीतून गायब असल्याची चर्चा... अंजनगाव सूर्जीत मतदार यादीत गोंधळ... माजी सभापतींची जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार
15 Oct 2025, 09:58 वाजता
शरद पवार पुण्याला रवाना
शरद पवार पुण्याला रवाना...राज्य निवडणूक आयुक्तांसोबत बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत.. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची आज पुन्हा बैठक
15 Oct 2025, 09:58 वाजता
मतचोरीचा अजेंडा घेऊन विरोधक आज पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या दारी
मतचोरीचा अजेंडा घेऊन विरोधक आज पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाच्या दारी, निवडणूक आयोग अधिका-यांसह राज्य निवडणूक आयुक्तांना भेटणार, आयोग स्वायतत्त आहे का... विरोधकांचा सवाल