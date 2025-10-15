Live Updates : हर्षवर्धन सपकाळ शिष्टमंडळात सहभागी होणार?

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रातील प्रमुख विरोधी पक्षातील पक्ष प्रमुखांचे शिष्टमंडळ सकाळी ११.०० वाजता मुख्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांची मतदार नोंदणी, स्थानिक स्वराज्य निवडणूका अशा विविध प्रश्नांसंदर्भात मा.मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री.एस.चोकलिंगम व मा.मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. दिनेश वाघमारे यांची भेट घेणार आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दोन दिवसासाठी सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून उद्या सातारा येथे शिवसेना कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी ते 11 वाजता दाखल होणार आहेत.त्यानंतर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत प्रमुख कार्यकर्त्यांसोबत त्यांची बैठक देखील होणार आहे.त्यानंतर ते पुन्हा संध्याकाळी त्याचा दरे गावी मुक्कामी जाणार आहेत.
15 Oct 2025, 08:52 वाजता
हर्षवर्धन सपकाळ शिष्टमंडळात सहभागी होणार?
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ दिल्लीहून मुंबईला रवाना झालेत.. ते आज मविआच्या शिष्टमंडळात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.. मविआचं शिष्टमंडळ निवडणूक आयुक्तांची भेट घेणार आहे.. काल दिल्लीत सपकाळ यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेतल्यानंतर आज सपकाळ शिष्टमंडळात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
15 Oct 2025, 08:10 वाजता
15 Oct 2025, 08:09 वाजता
राज्य निवडणूक आयुकांच्या दालनात आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची बैठक
- राज्य निवडणूक आयुकांच्या दालनात आज सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे
- आज सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यासोबत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाची बैठक होईल
- 'निवडणूक आयोग खरंच स्वायत्त आहे का?'
- मविआ आणि मनसे शिष्टमंडळाचा आयोगाला सवाल
15 Oct 2025, 06:52 वाजता
दौंडचे भाजपचे शहराध्यक्ष स्वप्निल शहा राष्ट्रवादीत जाणार...
दौंडचे भाजप नेते स्वप्निल शहा राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याची माहिती आहे....स्वप्निल शहा यांनी नुकताच भाजपमधील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.. आता ते 17 ऑक्टोबरला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत, राष्ट्रवादित पक्षप्रवेश करणार आहेत...
15 Oct 2025, 06:51 वाजता
पूरग्रस्त शेतक-यांसाठी मराठा आंदोलक मैदानात
पूरग्रस्त शेतक-यांसाठी मराठा आंदोलक मैदानात उतरलेत...शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी आंदोलन उभे करावे लागणार असल्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे....
15 Oct 2025, 06:50 वाजता
'जीआरला हात लावा मग दाखवतो' - मनोज जरांगे
मराठा आरक्षण जीआरला हात लावा मग दाखवतो, मराठा आरक्षणाचा जीआर रद्द करण्याची मागणी करणा-यांना मनोज जरांगे यांनी थेट इशारा दिलाय..सध्या शेतकरी संकटात असल्याने जीआरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाला सरकारला आणखी 15 दिवसांचा कालावधी जरांगेंनी दिल्याचं स्पष्ट केलंय..
15 Oct 2025, 06:49 वाजता
'मविआकडे कुठलाच मुद्दा राहिला नाही'- प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे
निवडणूक आयोगाच्या भेटीगाठी म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची अखेरची फडफड असल्याचा टोला, शिवसेना प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांनी लगावला. महाविकास आघाडीकडे आता दुसरा कुठलाच मुद्दा राहिलेला नाही..असंही त्यांनी म्हटंलय
15 Oct 2025, 06:48 वाजता
शिवाजी पार्कात मनसेचा दीपोत्सव, उद्धव ठाकरेंच्या हस्ते उद्धाटन
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं दीपोत्सव 2025 कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे...विशेष म्हणजे उद्धव ठाकरे यंदाच्या मनसेच्या दीपोत्सवाचं उद्घाटन करणार आहेत... या कार्यक्रमाची निमंत्रणपत्रिका मनसेकडून प्रकाशित करण्यात आली आहे....
15 Oct 2025, 06:48 वाजता
विरोधी पक्षांची उद्याही आयोगासह बैठक, प्रमुख नेते पुन्हा आयोगाला भेटणार
विरोधी पक्षांची आजही आयोगासह बैठक होणार आहे...प्रमुख नेते पुन्हा आयोगाला भेटणार आहेत...राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त आणि आयोगाची बैठक पार पडणार आहे....
15 Oct 2025, 06:43 वाजता
इंधन भेसळ प्रकरणात जामीन देताना गंभीरतेने विचार गरजेचा
पेट्रोल व डिझेलमधील भेसळीचा राज्याच्या महसुलावर आणि जनतेवर थेट परिणाम होतो. भेसळीचे हे गुन्हे सार्वजनिक जीवनातील महत्वाच्या क्षेत्रावर परिणाम करतात. त्यामुळे या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन अर्जाचा विचार करताना गांभीर्यपूर्वक निर्णय द्यायला हवा, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आणि याचिकाकर्त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.डिझेलमध्ये भेसळ प्रकरणी दाखल गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेले राम गंगवानी आणि यश राम गंगवानी यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. कस्टम-बॉन्डेड वेअर हाऊसमधून आठ टँकर जप्त करण्यात आले. त्यात भेसळयुक्त डिझेल आढळले होते. सुनावणी करताना पेटोलियम पदार्थाच्या भेसळीशी संबंधित गुन्ह्यांचा सार्वजनिक सुरक्षितता, अर्थव्यवस्था व राज्याच्या महसुलावर थेट परिणाम होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.