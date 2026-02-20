Maharashtra Breaking News LIVE Updates 20 February 2026 :Breaking News LIVE : मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर... महापौरांचं आयुक्तांना पत्र

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 20 February 2026 : अजित पवार विमान दुर्घटनाप्रकरणा दर दिवशी नव्या गोष्टी समोर येत असतानाच आता केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणा यावर नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, राज्यात 12वी मागोमाग 10 वीच्या परीक्षाही सुरू झाल्या असल्यानं विद्यार्थ्यांसह पालकांचं लक्ष शैक्षणिक वृत्तांवर आहे. तर, मुंबई मनपामध्ये सत्ता समिकरणात मोठा बदल दिसणार पाच वर्षातून एकदा सव्वा वर्षाची एक टर्म शिवसेनेचा महापौर बसणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दिवसभरात एकंदर राज्यासह देशात अनेक घडामोडींना वेग आलेला दिसेल. मात्र यापैकी कोणत्या घडामोडी सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या? तुमच्या आजुबाजूला, खेडोपाडी नेमकं काय घडतंय? पाहा...
20 Feb 2026, 08:07 वाजता
Breaking News LIVE : सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला डावलून भाजप आणि राष्ट्रवादी पुढे सरसावली आणि...
रायगड जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला डावलून भाजप आणि राष्ट्रवादी पुढे सरसावली असतानाच मंत्री भरत गोगावले यांनी महत्वपूर्ण विधान केलंय. त्यांना जर आमची गरज नसेल तर त्याचा विचार केला जाईल असा गर्भित इशारा गोगावले यांनी दिलाय. अनेक ठिकाणी स्वतंत्र लढूनही महायुतीमधील घटक पक्ष एकत्र आले आहेत. पुढं विधान परिषद आणि लोकसभा निवडणुका येणार आहेत. त्यावेळी आम्हालाही विचार करावा लागेल, असा सज्जड दमच गोगावले यांनी दिलाय.
20 Feb 2026, 07:57 वाजता
Breaking News LIVE : 4 बनावट कागदपत्रे वापरून मृत इस्रायली भावंडांची जमीन बिल्डरला ₹2.3 कोटींना विकली
खारघरच्या एका बिल्डरला करंजडे येथील 47 गुंठा (अंदाजे 4,755 चौरस मीटर) जमीन विकून सुमारे 2.3 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याबद्दल पनवेल शहर पोलिसांनी दोन इस्टेट एजंटसह चार जणांविरुद्ध फसवणूक आणि बनावटगिरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. ही जमीन पनवेलमध्ये जन्मलेले इस्रायली रहिवासी असलेले नाथन आणि शालोम एलियाहू चिंचोलकर या भावांची होती. हे भाऊ दशकांपूर्वी इस्रायलमध्ये स्थलांतरित झाले आणि अनुक्रमे 2011 आणि 2016 मध्ये त्यांचे निधन झाले. एसडी किंवा ऑफ नेटी-ऑन असे. एश-द डॅक-जब-यान, कधीही, सह-एसी-फ्रॉम एन्कट सिटी-वारस पीटीआय बिल्डर प्रशांत पाटेकर (55) यांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की 2024 मध्ये, इस्टेट एजंट अमृत ठाकूर यांनी त्यांना सांगितले की करंजाडे येथील सर्व्हे क्रमांक 81/2 येथे असलेली 47 गुंठे जमीन विक्रीसाठी आहे आणि मालमत्तेची कागदपत्रे त्यांना ठाण्यातील इस्टेट एजंट सूरज शिंदे यांनी दिली आहेत. पाटेकर यांनी वकिलामार्फत कागदपत्रांची पडताळणी केली आणि ती खरी असल्याचे आढळले.
20 Feb 2026, 07:55 वाजता
Breaking News LIVE : 'मागासलेपणाच्या आधारावर मुस्लिम कोटा जारी करण्यात आला'
महायुती सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 5% मुस्लिम कोट्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणारे परिपत्रक रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, मुस्लिम नेत्यांनी सरकारवर आरक्षण कोणत्या गटांवर देण्यात आले याबद्दल जनतेची "दिशाभूल" केल्याचा आरोप केला. सामुदायिक नेत्यांनी विशेष मागासवर्गीय श्रेणी-अ (SBC-A) अंतर्गत ओळखल्या जाणाऱ्या मुस्लिमांमधील 50 उपजातींचा संदर्भ दिला ज्यांना त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणामुळे कोटा देण्यात आला होता. "मुस्लिमांच्या या गटांना आरक्षण त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणामुळे देण्यात आले होते, ते मुस्लिम असल्याने नाही. भाजप नेते धार्मिक कारणास्तव देण्यात आल्याचा दावा करून लोकांची दिशाभूल करतात," असे माजी मंत्री आरिफ नसे-एम खान म्हणाले.
20 Feb 2026, 07:46 वाजता
Breaking News LIVE : मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर... महापौरांचं आयुक्तांना पत्र
मुंबईच्या प्रवेशद्वारावर भव्य प्रवेशद्वार आणि क्लॉक टॉवर उभारण्यासाठी या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी - महापौरांचं आयुक्तांना पत्र. मुंबईत प्रवेश करताना पर्यटकांना मुंबईची एक वेगळी ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी प्रवेशद्वार आणि क्लॉक टॉवरची मागणी वजा निर्देश देणारं पत्र. पूर्व द्रुतगती महामार्ग, मुलुंड चेक नाका, मुलुंड मुलुंड ऐरोली मार्ग, वाशी मानखुर्द मार्ग, पश्चिम द्रुतगती मार्ग दहिसर चेक नाका येथे सौदर्याकरण, सुशोभीकरण आणि क्लॉक टॉवर उभारण्यात यावा अशी मागणी
20 Feb 2026, 06:53 वाजता
Breaking News LIVE : 'रोहित पवारांनी विमान अपघाताचं राजकारण करू नये'
रोहित पवारांनी विमान अपघाताचं राजकारण करू नये, असा सल्ला राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलाय. अजित पवार जिवंत असताना तुम्ही त्यांच्याशी कसे वागलात? हे सा-या महाराष्ट्राला माहितेय. संधी असूनही अजित पवारांना मुख्यमंत्रिपद का नाकारलं?, असा सवालदेखील राधाकृष्ण विखे पाटलांनी विचारलाय.
20 Feb 2026, 06:52 वाजता
Breaking News LIVE : मुंबई महापालिकेच्या सत्ता समिकरणात मोठा बदल दिसणार?
मुंबई महापालिकेच्या सत्ता समिकरणात मोठा बदल दिसणार पाच वर्षातून एकदा सव्वा वर्षाची एक टर्म शिवसेनेचा महापौर बसणार पाच वर्षांच्या कालावधीत एका सव्वा वर्षाच्या टर्मकरता महापालिकेत भाजपच्या रितू तावडेंच्या जागी शिंदेसेनेचा महापौर दिसणार भाजप-शिंदेसेनेत महापौर पदाचा कालावधी वाटून घेतला जाणार सामंजस्यानं महापौर पद वाटुन घेण्यावर शिंदे आणि भाजपचे एकमत झाल्याची सूत्रांची माहिती.
20 Feb 2026, 06:51 वाजता
Breaking News LIVE : आजपासून दहावीच्या परीक्षेला सुरूवात
आजपासून दहावीच्या परीक्षेला सुरूवात होतेय. दहावीची परीक्षा दोन सत्रांत होतेय. सकाळचे सत्र 10.30 वाजता तर दुपारचे सत्र 2.30 वाजता सुरू होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी किमान अर्धातास आधी परीक्षा केंद्रावर पोहोचणं आवश्यक आहे. तणावमुक्त आणि कॉपीमुक्त परीक्षा पार पडावी यासाठी राज्य मंडळाने आवश्यक खबरदारी घेतलीये. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना आवश्यक सूचनादेखील देण्यात आल्यात. त्याचे पालन प्रत्येक विद्यार्थ्याने करावे, असे आवाहन राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने केले आहे.
20 Feb 2026, 06:50 वाजता
Breaking News LIVE : आजपासून दहावीच्या परीक्षेला सुरूवात
20 Feb 2026, 06:50 वाजता
Breaking News LIVE : अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 तारखेपूर्वी
अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 तारखेपूर्वी येणारेय. अपघाताच्या चौकशीला वेग अला असून डिजिटल फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर यशस्वीरीत्या डाउनलोड झाला आहे. फ्लाईट डेटामधून लँडिंग वेळीची दृश्यमानता, अपघाताआधी आणि विमान कोसळलं त्यावेळी विमान किती उंची वरून उडत होतं याची माहिती मिळणारेय. कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरला उष्णतेमुळे नुकसान झाल्याची माहिती मिळतेय. दरम्यान रोहित पवारांनी केलेल्या आरोपालाही नागरी उड्डाण मंत्रालयानं उत्तर दिलंय. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार विमान अपघाताचा चौकशी अहवाल महिन्याभरात सादर होणं अपेक्षित आहे.
20 Feb 2026, 06:49 वाजता
Breaking News LIVE : अजित पवार विमान अपघात प्रकरणातील माहिती देण्यास नकार?
अजित पवार विमान अपघात प्रकरणातील माहिती देण्यास नकार दिल्याची बाब समोर आलीय. मुंबई विमानतळावरील पहाटेचे सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास विमान प्रशासनानं नकार दिलाय, असा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ता नितीन यादव यांनी केलाय. यादव यांनी पहाटे 6 ते सकाळी 9 वाजेपर्यंतचे फुटेज मिळावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, केंद्रीय नागरी सुरक्षा वाहतूक विभागानं माहिती देण्याचं नाकारलं, असा दावा यादव यांनी केलाय.