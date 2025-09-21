English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

LIVE Updates: ठाणे - अवजड वाहनांचा बंदी आदेश मागे

Todays Breaking News Live Updates : महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी

Sep 21, 2025, 08:12 AM IST
twitter
LIVE Updates: ठाणे - अवजड वाहनांचा बंदी आदेश मागे

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: मराठा आरक्षणासाठी लाखो मराठा आंदोलनात उतरले. या आंदोलनामागे इतर कुणाचा हात असता तर एकाही मराठ्याला आपण प्रमाणपत्र देऊ शकलो नसतो, अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली. झी २४ तासला दिलेल्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते. आंदोलनात इतर नेत्याचा हात असता तर ते धिंगाणा घालून मोकळे झाले असते असंही जरांगेंनी सांगितलं. आपल्याला आरक्षण हवं आहे, राजकारण करायचं नाही असं जरांगेंनी सांगितलं. तसंच मराठा आंदोलनामागे कोण आहे हे शोधण्याचा आटोकाट प्रयत्न झाला. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, राहुल गाधी, ते पार फडणवीसांचंही नाव मराठा आंदोलनाशी जोडलं गेल्याचं जरांगे म्हणाले. जरांगे यांच्या मुलीखतीनंतर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. या सर्व प्रतिक्रियांकडे लक्ष आहे. 

पत्रकार संरक्षण कायदा, जीवे मारण्याचा प्रयत्न तसेच दंगल माजवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल .. प्रशांत राजू सोनवणे, शिवराज धनराज आहेर, ऋषिकेश योगेश गांगुर्डे  आणि त्यांच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल  तीनही आरोपी अटकेत, अधिक तपास सुरू..जीवे मारण्याच्या हेतूने लाथा बुक्क्या, दगड, छत्रीच्या दांड्याने मारहाण केल्याचा आरोप आहे.

भारताविरूद्धच्या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानला कापरी भरली,आशिया कप 2025 स्पर्धेतील सुपर 4 फेरीत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना.आता पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान हे संघ आमनेसामने येणार आहेत. सुपर 4 फेरीत उद्या  या दोन्ही संघात सामना होणार आहे. पण या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघ भीतीने थरथरत असल्याचं दिसून येत आहे.

 

21 Sep 2025, 08:11 वाजता

राज्यात 5 दिवस जोरदार पावसाचे 

--बहुतांश जिल्ह्यात वादळी वा-यासह पावसाचा अंदाज 
---रायगड, रत्नागिरीत मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा 
--मराठवाडा, विदर्भातही जोरदार पावसाचा अंदाज
--मुंबईसह ठाणे, पालघरमध्ये हलक्या ते मध्यम सरींचा अंदाज 

21 Sep 2025, 07:38 वाजता

ठाणे - अवजड वाहनांचा बंदी आदेश मागे

ठाणे जिल्ह्यातील मुख्य रस्त्यांवर अवजड वाहनांमुळे होणारी कोंडी टाळली जावी यासाठी रात्री १२ ते पहाटे पाच या वेळेतच या वाहनांना परवानगी देण्याचा  आदेश अवघ्या तीन दिवसांत मागे घेण्याची वेळ या जिल्हा प्रशासनावर ओढावली. माल वाहतूक जवळपास ठप्प झाल्याने उद्योग क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. 

घोडबंदर रोड हा ठाणे शहर, मीरा-भाईंदर, पालघर तसेच जिल्हा बाहेर जाणाऱ्या वाहतुकीचा प्रमुख मार्ग आहे. या रस्त्यावर दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत आहे. जेएनपीटीहून येणारे कंटेनर ट्रक, जड वाहने, स्थानिक प्रवासी वाहतूक आणि टॅक्सी, रिक्षांचा मोठा ओघ असल्याने या मार्गावर सध्या मोठी कोंडी होत आहे. वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक.

21 Sep 2025, 07:12 वाजता

अकरावी प्रवेशासाठी आता अखेरची संधी

 

राज्यातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया संपूर्णपणे पार पडूनही अद्याप अकरावीसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरूच आहे. आता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालयाने अकरावीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अखेरची संधी देऊ केली आहे. राज्यभरात अकरावी प्रवेशासाठी अर्ज भरलेले सुमारे १० हजार विद्यार्थी अद्यापही प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या दहा हजार विद्यार्थ्यांना २२ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत होणाऱ्या प्रवेश परीक्षेच्या निमित्ताने अंतिम संधी मिळेल. यात फेब्रुवारी-मार्च परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या, परंतु जुलैमधील फेरपरीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे.

यंदा राज्यभरातून १४ लाख ८५ हजार ६८६ विद्यार्थ्यांनी अकरावी प्रवेशासाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी १३ लाख ४३ हजार ९६९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा भाग एक आणि भाग दोन पूर्ण भरून आपले अर्ज निश्चित केले. अकरावीच्या विविध प्रवेश फेऱ्यांनंतर आता एकूण १३

सप्टेंबरदरम्यान अंतिम प्रवेश फेरी

लाख ३३ हजार ८९३ विदयार्थ्यांनी त्यांचे प्रवेश विविध कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये निश्चित केले आहेत.

या कनिष्ठ फेरीसाठी महाविद्यालयांमधील रिक्त जागा जाहीर करणे, कोट्याच्या जागा जाहीर करणे, प्रवेशक्षमता वाढवणे आदी प्रक्रिया २२ सप्टेंबर रोजी केल्या जातील. २२ आणि २३ सप्टेंबरला नवीन विद्यार्थी नोंदणी, अर्जाच्या भाग १ मध्ये दुरुस्ती करणे, प्राधान्यक्रम देणे, आदी गोष्टींसाठी मुदत देण्यात आली आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे, ती महाविद्यालये २४ आणि २५ सप्टेंबर या दोन दिवसांत संबंधित विद्याथ्यांशी संपर्क साधून त्यांना प्रवेशासाठी बोलावतील. २५ सप्टेंबर ही प्रवेशाची अंतिम मुदत असेल. या मुदतीनंतर विद्यार्थ्यांना पुढील संधी उपलब्ध करून दिली जाणार नाही,

21 Sep 2025, 06:44 वाजता

पत्रकारांना मारहाण प्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल 

- पत्रकार संरक्षण कायदा, जीवे मारण्याचा प्रयत्न तसेच दंगल माजवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

- प्रशांत राजू सोनवणे, शिवराज धनराज आहेर, ऋषिकेश योगेश गांगुर्डे 
आणि त्यांच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल 

- तीनही आरोपी अटकेत, अधिक तपास सुरू

- जीवे मारण्याच्या हेतूने लाथा बुक्क्या, दगड, छत्रीच्या दांड्याने मारहाण केल्याचा आरोप

20 Sep 2025, 23:59 वाजता

 उद्धव ठाकरे दसरा मेळाव्यानंतर महाराष्ट्राचा दौरा करणार

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे त्यांच्या दौऱ्यांची सुरुवात करणार आहेत. 2 ऑक्टोबर रोजी दसरा मेळावा झाल्यानंतर ते4 ऑक्टोबरला पुणे दौरा करणार आहेत. त्यानंतर 12 ऑक्टोबर रोजी ते संभाजीनगरला जाणार आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या राजकीय दौऱ्याला सुरुवात होणार असल्याची माहिती शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी माहिती दिलीये..

20 Sep 2025, 23:58 वाजता

...तर मला पालकमंत्री पद मिळेल - भरत गोगावले 

देवीला जर वाटत असेल मी तिचा भक्त आहे तर ती माझ्यावर प्रसन्न होईल आणि मला पालकमंत्री पद मिळेल, कुठल्याही गोष्टीला घाबरायचे नाही, मी शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे बाळासाहेबांच्या म्हशीत वाढलेला आहे दिघे साहेब आणि शिंदे साहेबांचा मी खनता समर्थक आहे.. पण काही कारण आहेत की आम्हाला हक्काने मिळणे गरजेचे आहे असे भरत गोगवले म्हणाले. 

 

20 Sep 2025, 23:56 वाजता

पत्रकारांना मारहाण प्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल 

पत्रकारांना मारहाण प्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पत्रकार संरक्षण कायदा, जीवे मारण्याचा प्रयत्न तसेच दंगल माजवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल .. प्रशांत राजू सोनवणे, शिवराज धनराज आहेर, ऋषिकेश योगेश गांगुर्डे  आणि त्यांच्या साथीदारांवर गुन्हा दाखल  तीनही आरोपी अटकेत, अधिक तपास सुरू..जीवे मारण्याच्या हेतूने लाथा बुक्क्या, दगड, छत्रीच्या दांड्याने मारहाण केल्याचा आरोप आहे. 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

&#039;करिअरमध्ये पुढे जायचं असेल तर...&#039;, सई ताम्हणकरने बोल्ड सीनविषयी आपलं मत स्पष्टपणे सांगितलं

'करिअरमध्ये पुढे जायचं असेल तर...', सई ताम्हणकरने बोल्ड सीनविषयी आपलं मत स्पष्टपणे सांगितलं
सैयारा कपलचा रिअल लाइफ Romance!

सैयारा कपलचा रिअल लाइफ Romance!

रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! Rail Neer पाण्याची बॉटल आता फक्त &#039;इतक्या&#039; रुपयांत!

रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! Rail Neer पाण्याची बॉटल आता फक्त 'इतक्या' रुपयांत!
दुबईत कोल्हापुरी जादू! महेश मांजरेकरांसाठी धनंजय पोवारने दुबईत बनवलं मटण

दुबईत कोल्हापुरी जादू! महेश मांजरेकरांसाठी धनंजय पोवारने दुबईत बनवलं मटण
विक्की-कतरिनाच्या घरात लवकरच नवा पाहुणा? बेबी बंपसह कतरिनाचा फोटो व्हायरल

विक्की-कतरिनाच्या घरात लवकरच नवा पाहुणा? बेबी बंपसह कतरिनाचा फोटो व्हायरल
दसऱ्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा मोठा नवा धमाका! हैदराबाद गॅझेटवरुन मनोज जरांगे यांचा देवेंद्र फडणवीस यांना शेवटचा अल्टीमेट

दसऱ्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा मोठा नवा धमाका! हैदराबाद गॅझेटवरुन मनोज जरांगे यांचा देवेंद्र फडणवीस यांना शेवटचा अल्टीमेट
शिक्षणात 1 नंबर, सुविधाही अव्वल दर्जाच्या; सरकारी शाळा देतेय खासगी शाळांना टक्कर!

शिक्षणात 1 नंबर, सुविधाही अव्वल दर्जाच्या; सरकारी शाळा देतेय खासगी शाळांना टक्कर!
Priya Marathe च्या निधनानंतर शंतनु मोघे 20 दिवसांनंतर पहिल्यांदा पडद्यावर दिसला, &#039;आपलं सुख-दुःख...&#039; म्हणत व्यक्त केली भावना

Priya Marathe च्या निधनानंतर शंतनु मोघे 20 दिवसांनंतर पहिल्यांदा पडद्यावर दिसला, 'आपलं सुख-दुःख...' म्हणत व्यक्त केली भावना

&#039;शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूच्या रात्रीचं धक्कादायक सत्य! पती पराग त्यागीचा मोठा खुलासा&#039;

'शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूच्या रात्रीचं धक्कादायक सत्य! पती पराग त्यागीचा मोठा खुलासा'
शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि... मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांची डायरेक्ट नावं घेऊन मोठा खुलासा केला

शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि... मनोज जरांगे यांनी महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांची डायरेक्ट नावं घेऊन मोठा खुलासा केला