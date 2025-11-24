LIVE Updates: ‘हि-मॅन’ची एक्झिट चटका लावणारी - मुख्यमंत्री

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. अनेक जिल्ह्यामध्ये प्रचाराचा नारळ फुटला आहे. महाविकास आघाडीने उद्या पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागितला आहे. तर, दुसरीकडे मुंबईत मनेसेला सोबत घेण्याबाबत महाविकास आघाडीचा काहीही निर्णय झालेला नाही. राज्यासह देशविदेशातील घडामोडींचा प्रत्येक क्षेत्रातील बातम्यांचा आढावा क्षणाक्षणाला घ्या एका क्लिकवर...
24 Nov 2025, 16:30 वाजता
डॉक्टर गौरी गर्जेच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार
पाथर्डीतील मोहोज देढवे गावात डॉ. गौरी गर्जे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. डॉक्टर गौरी गर्जेंवर अनंत गर्जेच्या घरासमोरच अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. डॉक्टर गौरी गर्जेंच्या पार्थिवार अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. अनंत गर्देच्या घरासमोरच पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. पती अनंत गर्जे यांच्या घरासमोर अंत्यसंस्कार करण्याची मागणी गौरी यांच्या माहेरच्या मंडळींनी केली होती. यावेळी मोहोज देढवे गावात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
24 Nov 2025, 16:25 वाजता
सुनील दत्त यांच्या कन्या आणि माजी खासदार प्रिया दत्त यांनी X वर धर्मेंद्र यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांचे वडील सुनील दत्त आणि धर्मेंद्र यांचा फोटो शेअर करताना त्यांनी लिहिले की, "धर्मेंद्रजी, एक पोलादी आणि सोन्याचा माणूस, यांचे निधन एका युगाच्या अंतासारखे आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील खरे हे-मॅन आता आपल्यात नाहीत... आणि ही पोकळी कधीही भरून निघणार नाही. त्यांचे काम, त्यांची शैली, त्यांची कळकळ येणाऱ्या पिढ्यांना नेहमीच मार्गदर्शन करेल. कुटुंबाप्रती मनापासून संवेदना. देव त्यांना शक्ती देवो. ओम शांती."
The He-Man of Indian cinema is no more.. Dharmendra ji’s departure leaves a void that Indian cinema can never fill. His legacy will continue to inspire generations. Heartfelt condolences to the family in this moment of immense loss. Om Shanti pic.twitter.com/OIkRm7mKhn
— Priya Dutt (@PriyaDutt_INC) November 24, 2025
24 Nov 2025, 15:45 वाजता
‘हि-मॅन’ची एक्झिट चटका लावणारी, चित्रपट सृष्टीचा सुवर्णकाळ गाजवणारा तारा निखळला - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भारतीय चित्रपटसृष्टीचा सुवर्णकाळ गाजवणारा लखलखता तारा निखळल्याची शोकभावना व्यक्त करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ अभिनेते पद्मभूषण धर्मेंद्र यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. स्वप्नाळू, युवा नायक ते तडफदार-बलंदड नायक म्हणून साकारलेल्या वैविध्यपूर्ण भूमिका आणि पुढे बॉलिवुडचा हि-मॅन म्हणून लौकीक मिळवेलेले ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र चित्रपट रसिकांच्या सदैव स्मरणात राहतील, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
शोकसंदेशात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणतात की, ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचा हिंदी चित्रपट सृष्टीतला प्रवास वैशिष्ट्यपूर्ण राहिला. कृष्ण- धवल काळ ते रंगीत आणि अलिकडच्या तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक प्रवाहात ते कार्यशील राहिले. ते चित्रपट सृष्टीतील बदलाचे, भरभराटीपासून ते आतापर्यंतच्या काळाचे महत्वाचे साक्षीदार राहिले. नायक म्हणून तरूण वयात सालस, स्वप्नाळू नायक ते विविध चित्रपटात वाट्याला आलेल्या भूमिका त्यांनी अभिनयाने आयकॉनिक ठरवल्या. शोले चित्रपटातील पडद्यावरील वीरू प्रमाणेच ते प्रत्यक्षातही मैत्र जपणारे होते. सहृदय आणि जुन्या-नव्या पिढीला जोडणारे, अनेकांसाठी आधार, मार्गदर्शक व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांची ख्याती होती. या क्षेत्रातील ज्येष्ठत्व ते तितक्याच उमद्यापणाने मिरवत असत. मध्यंतरी त्यांनी लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाचे खासदार म्हणून बिकानेरचे प्रतिनिधीत्व केले होते. पण त्यांनी चित्रपटसृष्टी आणि अभिनय, या क्षेत्रातील प्रयोगशीलता यांनाच अधिक प्राधान्य दिले. सुमारे तीनशेहून अधिक चित्रपटांमध्ये त्यांनी वैविध्यपूर्ण भूमिका साकारल्या. एकाच वर्षांत ९ हिट चित्रपट देण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत ते चित्रपट सृष्टीत सक्रिय राहिले. त्यांच्या निधनाने आपल्या चित्रपट सृष्टीचा सुवर्णकाळ गाजवणारा तारा निखळला आहे.
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनामुळे देओल कुटुंबीयांसह, त्यांच्या चाहत्यांवर दुःखाचा आघात झाला आहे. आम्ही या सर्वांच्या दुःखात सहभागी असून त्यांना ईश्वराने आघात सहन करण्याची ताकद द्यावी, अशी प्रार्थना करतो. ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनामुळे चित्रपट सृष्टीची मोठी हानी झाली असून त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो, असे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
24 Nov 2025, 15:22 वाजता
पुण्यातील कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळ्याचे विकास खारगेंकडून ‘पोस्टमार्टेम’! व्यवहाराची ‘फाइल’ कशी कुठे-कुठे फिरली, ती कोणी फिरवली ?
मुंबई: पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील मोक्याची ४० एकर जागा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या अमेडिया कंपनीने बळकावल्याचे ‘झी २४ तास’ सर्वांच्या नजरेस आणले. विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेत नेमलेल्या वरिष्ठ समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी आणि कर्मचा-यांनी फाईल्स कशा फिरवल्या, यावर चर्चा झाली. बैठकीत विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त, मुद्रांक शुल्क आयुक्त, जिल्हाधिकारी, राजेंद्र मुठे समिती यांच्या अहवालावर चर्चा झाली. या प्रकरणातील जमीन खरेदीदार अमेडिया कंपनी आणि विक्री करणाऱ्या परामाउंट कंपनीने राज्य सरकारची महागडी जमीन खोटी कागदपत्रे तयार करून व्यवहार केल्याचेही या बैठकीत पुन्हा उघडपणे दिसून आले आहे.
24 Nov 2025, 14:54 वाजता
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची श्रद्धांजली
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनाने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एका तेजस्वी पर्वाचा अंत झाला असून, अभिनयाचा ‘ही-मॅन’ काळाच्या पडद्याआड गेला आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात, धर्मेंद्र यांच्या अभिनयात नैसर्गिकता, साधेपणा आणि मनाला भिडणारी भावनिक ताकद होती. ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’, ‘अनुपमा’, ‘सत्यकाम’, ‘दिललगी’ अशा अनेक चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहेत. विशेषतः ‘शोले’मधील त्यांनी साकारलेली ‘वीरू’ची भूमिका रसिकांच्या मनात अजरामर आहे. धर्मेंद्र यांचा चित्रपट प्रवास म्हणजे मेहनत, समर्पण आणि कलाविश्वाप्रती असलेल्या निःस्वार्थ प्रेमाचे प्रतीक आहे. त्यांनी अनेक पिढ्यांतील प्रेक्षकांना आपल्या अभिनयातून निखळ आनंद दिला. त्यांच्या जाण्याने हिंदी चित्रपटसृष्टीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
धर्मेंद्र यांनी आपल्या दीर्घ आणि उल्लेखनीय कारकिर्दीत आठ वेळा ‘फिल्मफेअर पुरस्कार’ मिळवले होते. त्यांच्या देखण्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि दमदार अभिनयामुळे त्यांना ‘हिंदी सिनेमा’चा ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळख मिळाली होती. त्यांच्या जाण्याने हिंदी चित्रपट सृष्टीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या कुटूंबियांना, चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो, अशी प्रार्थना करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धर्मेंद्र यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे
24 Nov 2025, 14:01 वाजता
मंत्री संजय सावकारेंच्या कार्यकर्त्यांनी केली युवकाला मारहाण
मंत्री संजय सावकारेंच्या कार्यकर्त्यांनी युवकाला मारहाण केली आहे. तरुणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. मंत्री संजय सावकारेंशी तरुण बोलत असताना वाद झाला. वादानंतर सावकारेंच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. मुख्यमंत्र्यांच्या सभेपूर्वी हा गोंधळ झाला.
24 Nov 2025, 13:53 वाजता
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं निधन
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं निधन झाले आहे. वयाच्या 89व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.
24 Nov 2025, 13:22 वाजता
धर्मेंद्र यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली; निकटवर्तीय त्यांच्या घरी पोहचल्याची माहिती
धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीविषयी महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर येत आहे. त्यांची तब्येत पुन्हा बिघडली असून घराबाहेर रुग्णवाहिका पोहोचल्याचं कळतंय. धर्मेंद्र गेल्या काही दिवसांपासून आजारी आहेत. त्यांना ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांची प्रकृती पुन्हा बिघडल्याची माहिती समोर येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. 10 नोव्हेंबर रोजी त्यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. ते व्हेंटिलेटरवर होते. त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला होता. धर्मेंद्र यांच्यावर जुहू इथल्या निवासस्थानीच पुढील उपचार करण्यात येतील, अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा त्यांची तब्येत बिघडल्याचं कळतंय. देओल कुटुंबीयांच्या घरी ॲम्ब्युलन्स पोहोचल्याची माहिती आहे. पापाराझींचा त्रास होऊ नये म्हणून घराबाहेर बॅरिकेडिंगसुद्धा करण्यात आली आहे. धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची मुलगी ईशा देओल जुहू इथल्या घरी पोहोचली आहे.
24 Nov 2025, 12:42 वाजता
पालघरमध्ये दोन गटात तुंबळ हाणामारी; साने गुरुजी को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या निवडणुकीवेळी वाद
पालघरमध्ये बोईसर जवळ असलेल्या परनाळी येथे दोन गटात तुंबळ हाणामारी. परनाळी येथील साने गुरुजी को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी च्या निवडणुकी वेळी सुरू झालेला वाद उफळला . पोलिसांसमोरच दोन गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी. हाणामारीत तीन चे चार जण गंभीर जखमी . पालघरच्या तारापूर पोलीस ठाणे हद्दीतील घटना . पोलिसांकडून तपास करून गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू.
24 Nov 2025, 12:18 वाजता
मुख्यमंत्र्यांकडून राहुल गांधींचा ‘Delulu’ म्हणत टीका; जेनझींच्या शब्दांचा उच्चार
जेनझींच्या शब्दांचा उच्चार करत मुख्यमंत्र्यांची राहुल गांधींवर टीका केली आहे. डिलुलू म्हणजे delusional or referring to someone with unrealistic or dreamy beliefs.