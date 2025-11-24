English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
LIVE Updates: नवले पुलावर अपघाताची मालिका सुरूच, सलग तिसरा अपघात

Todays Breaking News Live Updates : महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी

Vanita Kamble | Nov 24, 2025, 09:50 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE Updates:  महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. या अनुषंगाने महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. अनेक जिल्ह्यामध्ये प्रचाराचा नारळ फुटला आहे. महाविकास आघाडीने उद्या पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागितला आहे. तर, दुसरीकडे मुंबईत मनेसेला सोबत घेण्याबाबत महाविकास आघाडीचा काहीही निर्णय झालेला नाही.  राज्यासह देशविदेशातील घडामोडींचा प्रत्येक क्षेत्रातील बातम्यांचा आढावा क्षणाक्षणाला घ्या एका क्लिकवर...

 

24 Nov 2025, 09:40 वाजता

24 Nov 2025, 08:59 वाजता

अमरावतीत भूकंपाचे सौम्य धक्के

अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील शिवनगाव येथे सलग दुसऱ्या दिवशी रात्री भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. काल रात्री 12 वाजताच्या सुमारास शिवनगाव मध्ये भूकंपाचे धक्के जानवल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड भितीचे वातावरण होते.  अचानक भूकंपाचे धक्के जनावल्याने ग्रामस्थ भीतीपोटी रात्री घराबाहेर निघाले होते. काही महिन्यांपूर्वी शिरजगाव आणि शिवनगाव मध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. 

24 Nov 2025, 08:52 वाजता

पुणे सिंहगड घाट रस्ता २६ नोव्हेंबरपर्यंत बंद

‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर सायकल स्पर्धा-२०२६’ आणि सुरू असलेल्या डांबरीकरणामुळे सिंहगड घाटमार्ग २४ ते २६ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. गोळेवाडी चौक ते सिंहगड घाट हा मार्ग बंद राहणार असून पर्यटकांची तसेच पानशेत, खानापूर, डोणजे, आतकरवाडी परिसरातील वाहतूक प्रभावित होईल. नागरिकांनी डोणजे चौक–खडकवासला–किरकटवाडी–नांदेड सिटीमार्गे (एनएच-४८) पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे प्रशासनाने आवाहन केले.

 

 

24 Nov 2025, 08:49 वाजता

बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समिती आक्रमक

बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समितीने सरकार विरोधात एल्गार पुकारला आहे. नवी मुंबईतील कोपरखैरणे येथे बेस्टच्या सेवा निवृत्त कामगारांचा भव्य मेळावा पार पडला. यात बेस्टच्या सेवा निवृत्त कामगारांची मेहनतीची रक्कम सरकारने रखडवली असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसंच याविरोधात उद्यापासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली.

24 Nov 2025, 08:47 वाजता

मुख्यमंत्र्यांचा युथ कनेक्ट कार्यक्रमाचं आयोजन

वरळी डोम इथं मुख्यमंत्र्यांचा युथ कनेक्ट कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले आहे.  मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचा युथ कनेक्ट कार्यक्रमात 100हून अधिक कॉलेजच्या युवकांशी मुख्यमंत्री फडणवीस संवाद साधणार. 7500 हजाराहून अधिक युवकांशी मुख्यमंत्री संवाद साधणार.

24 Nov 2025, 08:46 वाजता

मुख्यमंत्री त्र्यंबकेश्वर दौ-यावर

नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची तोफ धडाडणार आहे.. ते त्र्यंबकेश्वर दौ-यावर असून या दौ-यादरम्यान ते नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडणार आहेत. सकाळी 10 वाजता त्र्यंबकेश्वरच्या रेणुका हॉल जवळ त्यांची जाहीर सभा पार पडणार आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद ताब्यात घेण्यासाठी भाजपनं प्रतिष्ठा पणाला लावलीये. नाशिक जिल्ह्यात 6 नगरपरिषदेत भाजप स्वबळावर मैदान उतली आहे. 

24 Nov 2025, 08:44 वाजता

शितल तेजवानी  चौकशीला  ती येणार का?

Zee 24 तास ने उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील उद्योग विभागाने अमेडिया कंपनीने दिलेलं इरादा पत्र रद्द होण्याची शक्यतातर खरगे समितीकडून शीतल तेजवानीला नोटीस देण्यात आली आहे. मंत्रालयात  हजर राहणार का याकडे लक्ष आहे. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

थंडीत महागली अंडी, ऐन हिवाळ्यात ग्राहकांच्या खिश्याला कात्री

Smriti Mandhana Wedding: स्मृती मंधानाने आज होणाऱ्या लग्नासंदर्भात अचानक घेतला मोठा निर्णय, धक्कादायक कारण समोर!

महाराष्ट्रात मोठी राजकीय घडामोड घडणार? महाविकास आघाडीचे तुकडे होणार आणि...

गोव्यात ‘कामसूत्र फेस्टिवल’ चे आयोजन; सेक्स टुरिझमला प्रोत्साहन... गोवा पोलिसांनी घेतला मोठा निर्णय

मुंबईतील सर्वात मोठे स्विमिंग पूल; एकाचवेळी शेकडो लोकांना पोहण्याचा आनंद लुटता येईल!

Public Holiday: 24 की 25 नोव्हेंबर? कधी असणार शाळा, कॉलेजला सार्वजनिक सुट्टी?

IND vs SA: आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडेसाठी टीम इंडियाला नवा कॅप्टन, टीम झाली जाहीर

नवजात बालकांवर घोंघावतोय कॅन्सरचा धोका, आईच्या दूधात आढळतंय यूरेनियम, 6 जिल्ह्यात आढळल्या 40 केस!

‘2-3 तास तीव्र वेदना…’, ऐश्वर्याच्या प्रसूतीवर अमिताभ यांची भावूक प्रतिक्रिया; जुनी मुलाखत पुन्हा चर्चेत

पुरुषांची प्रजनन क्षमता धोक्यात! अन्नातील ‘हे’ रसायन घालवतंय स्पर्म काउंट; संशोधनातून धक्कादायक खुलासा

