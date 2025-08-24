English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra LIVE Updates : मुंबईत आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा उठाव मोर्चा

Todays Breaking News Live Updates : महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी

Vanita Kamble | Aug 24, 2025, 10:08 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE Updates:  मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांची अंतिम इशारा बैठक  बीडमध्ये  मांजरसुंबा येथे होणार आहे. या इशारा बैठकीत काय निर्णय होईल याकडे राज्याचे लक्ष आहे. मराठा योद्धा मनोज जरांगे  पाटील यांचे  मुंबईतील  आझाद मैदानात   मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी  चे आंदोलन  "आमरण  उपोषण"  शुक्रवार दिनांक   29 ऑगस्ट 2025  रोजी सुरु होणार आहे    ह्यात  मराठवाडा ,  विदर्भ ,  पश्चिम महाराष्ट्र,  खान्देश   , कोकण प्रदेश येथील   मराठा योद्धा मनोज जरांगे  पाटील यांच्या सोबत लाखोंच्या   संख्येने  मराठा युवक, युवती, महिला, अबाल , वृद्ध   500 किमीचे अंतर पार करून  मुंबईत  पोहचणार  तरी  मुंबई शहर ,  मुंबई उपनगर ,  ठाणे, मीरा भायंदर , वसई विरार, पालघर , कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई   ,पनवेल ,रायगड , रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा   मधील सर्व  सकल  मराठा समाजाचा  सहभाग अपेक्षित   आहे. 

24 Aug 2025, 09:53 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मुंबई-नाशिक महामार्गाची खड्ड्यांमुळे चाळण

अतिशय महत्त्वाचा समजला जाणारा मुंबई-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग. मात्र हा महामार्ग सध्या खड्ड्यात गेलाय. या महामार्गावर पडघा-खडवली फाटा ते कोशिंबी-कांदळी दरम्यान खड्ड्यांचे  साम्राज्य पसरलंय. खड्ड्यांमुळे या महामार्गाची अक्षरशः चाळण झालीय. यामुळे या महामार्गावरून प्रवास करताना मुंबई, नाशिक तसंच स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांना आपला जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतोय.. या खड्ड्यांविरोधात भिवंडीकरांनी रस्त्यावर उतरत निषेध केलाय.. 

24 Aug 2025, 09:51 वाजता

कीर्तनकार संग्रामबापू भंडारेंचा पुन्हा बाळासाहेब थोरातांना इशारा 

अहिल्यानगरच्या संगमनेरमधील राजकीय कीर्तन काही संपायचं नाव घेत नाही....घुलेवाडीतील कीर्तनातून सुरू झालेला वाद दिवसेंदिवस अधिकाधिक चिघळत चाललाय....आता त्यात संग्रामबापूंच्या व्हिडिओने नव्याने भर पडलीय...संग्रामबापू भंडारे यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांना इशारा दिलाय...हिंदू धर्म प्रचारकांवर हल्ले झाले तर आपल्याला नावातील बापू शब्द काढून संग्राम भंडारे व्हावं लागेल असं त्यांनी म्हटलंय...तसेच बाळासाहेब थोरातांनी आपल्यावर झालेल्या हल्ल्याचं समर्थन केल्यानंतर आळंदीमधील महाराजांच्या गाड्या फोडा असं लोक म्हणू लागले आहेत... असा आरोप संग्रामबापू भंडारे यांनी केलाय... आपली गाडी फोडायची तर फोडा, पण इतर धर्म प्रचारकांवर हल्ला केला तर आपण सहन करणार नाही असं त्यांनी म्हटलंय...त्यांचा हा नवा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे...

24 Aug 2025, 09:48 वाजता

अजित पवारांकडून चक्की पिसिंगचा उल्लेख; कार्यकर्त्यांसमोर जोरदार फटकेबाजी

24 Aug 2025, 07:55 वाजता

Ganeshotsav 2025 : मुंबईकर गणेशभक्तांसाठी MMRDA चा मोठा निर्णय; मुंबई मेट्रो मध्यरात्रीपर्यंत धावणार; जाणून घ्या टाईमटेबल

24 Aug 2025, 07:48 वाजता

Gold Checking Tips: तुम्ही घालताय ते सोनं खरं की खोटं? घरीच चेक करण्यासाठी जाणून घ्या 'हे' पाच सोपे उपाय

 

24 Aug 2025, 07:24 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मी रामकृष्ण हरी वाली आहे मात्र मटण खाते - सुप्रिया सुळे 

बातमी आहे सुप्रिया सुळेंनी केलेल्या विधानाची मी रामकृष्ण हरी वाली आहे मात्र मटण खाते. असं वक्तव्य राष्ट्रवादी SPच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी केलंय. मटण खाल्लं तर पाप केलं काय असा सवालदेखील सुळेंनी उपस्थित केला. ज्या दिवशी माळ घालेल त्या दिवशी मटण खाणं सोडून देईल, असंही सुळे म्हणाल्या. यावर महाराष्ट्रातील वारकरीच त्यांना उत्तर देतील असं प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलं.  तर मौलाना शरद पवारांच्या मुलीकडून दुसरी अपेक्षा  काय करायची असा पलटवार तुषार भोसलेंनी सुळेंवर केलाय. 

24 Aug 2025, 07:22 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मतचोरीच्या मुद्द्यावरुन आजी आणि माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये जुंपली

मतचोरीच्या मुद्द्यावरुन आजी आणि माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये जुंपल्याचं पाहायला मिळालंय. प्रामाणिक निवडणूक घेतली तर हे महाराष्ट्र जिंकूच शकत नाही असं ठाकरेंनी म्हटलंय. जे जिंकले आहेत त्यांचा राहुल गांधी यांनी बुरखा पाडल्याचा घणाघात ठाकरेंनी केला. तर मतचोरीचे आरोप करणारे कितीवेळा तोंडावर आपटले पण अजूनही सुधारणा होत नसल्याचा पलटवार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलाय. आरोप करणा-यांचं डोकं चोरीला गेल्याचंही फडणवीस म्हणालेत. 

24 Aug 2025, 07:20 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : आपली मतं चोरली जातायत, राज ठाकरेंचा मोठा आरोप

मतचोरीच्या आरोपात आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी उडी घेतलीय. आपल्याला मतं मिळतात, मात्र मतपेटीतून ती चोरली जातात असा गंभीर आरोप राज ठाकरेंनी केलाय. राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांची जर चौकशी झाली तर गेल्या 10-12 वर्षातील यांचा खेळ समोर येईल असं म्हणत राज ठाकरेंनी राहुल गांधींच्या आरोपांना दुजोरा दिलाय. निवडणूक आयोग हे प्रकरण दाबून ठेवत असल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी केला.  राज ठाकरेंनी पुण्यात मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आणि आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पदाधिकाऱ्यांना कानमंत्र दिला. निवडणूक जिंकायची असेल तर मतदारयादीतील घोळ उघडा पाडा अशा सूचना राज ठाकरेंनी केल्यात. 

