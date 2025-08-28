Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: नमस्कार! महाराष्ट्रातील क्षणोक्षणाच्या महत्त्वाच्या बातम्या आपण या लाइव्ह ब्लॉगमध्ये जाणून घेणार आहोत. आज दीड दिवसांच्या बाप्पांचं विसर्जन केलं जाणार आहे. याकडे आपलं लक्ष असणार असून त्याचबरोबर मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगेसंदर्भातील बातम्यांचाही माग आपण घेणार आहोत. या आणि दिवसभरातील इतर ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा.
28 Aug 2025, 09:41 वाजता
जरांगे जुन्नरच्या रेस्ट हाऊसमध्येच; पहिला जथ्था मात्र चाकणमध्ये
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील अजून जुन्नर रेस्ट हाऊसमध्येच आहेत. आंदोलनकर्त्यांचा पहिला जथ्था चाकण चौकात पोहोचला आहे.
28 Aug 2025, 08:02 वाजता
जरांगे जुन्नरमध्ये असतानाच मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आंदोलक येण्यास सुरुवात
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आज संध्याकाळी जरांगे पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने आंदोलक आझाद मैदानावर धडकणार आहे. त्यापूर्वी आंदोलक आझाद मैदानावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला मुंबई पोलिसांनी एका दिवसाची परवानगी दिली आहे.
28 Aug 2025, 07:52 वाजता
जरांगेंच्या मोर्चामुळे ट्रॅफिकमध्ये अडकण्यापेक्षा आज पुण्यात कोणते वाहतूक बदल करण्यात आलेत एकदा नजर टाकाच
जरांगे हजारो समर्थकांसहीत आज पुणेमार्गे मुंबईत... अनेक रस्ते बंद; एक्स्प्रेसवेलाही फटका; पाहा सविस्तरhttps://t.co/zrgv727OiQ < येथे वाचा कोणते वाहतूक बदल करण्यात आलेत...#ManojJarangePatil #ManojJarange #morcha #MarathaReservation #MarathaKunbi_Reservation #traffic #Pune #Mumbai…
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 28, 2025
28 Aug 2025, 07:18 वाजता
मनोज जरांगेचा आजचा दौरा कसा? मुंबईत कोणत्या मार्गे पोहोचणार?
जुन्नर येथे मुक्कामी असलेले मनोज जरांगे पाटील आज शिवनेरी किल्ल्यावर दर्शन घेऊन राजगुरुनगर खेड मार्गे चाकण, तळेगाव, लोणावळा, पनवेल, वाशी, चेंबूर मार्गे मुंबईच्या आझाद मैदानावर पोहोचतील. महाराष्ट्र सरकारचं एक शिष्टमंडळ जरांगेंना रात्री भेटणार आहे.
28 Aug 2025, 07:07 वाजता
ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी आज नागपूरमध्ये 'या' व्यक्तीच्या घरी महत्त्वाची बैठक
ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ओबीसी संघटना व सर्व जातीय संघटनेच्या वतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं आहे. ही बैठक नागपूरमधील पावनभूमी येथे डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या घरी दुपारी 1 वाजता होणार आहे.
28 Aug 2025, 07:04 वाजता
...म्हणून कुठल्याही राजकीय पक्षाला DJ विरोधात भूमिका घेणे अवघड; ठाकरेंच्या सेनेनं सांगितलं खरं कारण
...म्हणून कुठल्याही राजकीय पक्षाला DJ विरोधात भूमिका घेणे अवघड; ठाकरेंच्या सेनेनं सांगितलं खरं कारणhttps://t.co/KjZX1ke7jW < येथे वाचा सविस्तर वृत्त...#uddhavthackeray #shivsena #dj #djban #GaneshUtsav #GaneshFestival
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 28, 2025
28 Aug 2025, 06:59 वाजता
जरांगेंना रोखण्यासाठी 'या' 2 नेत्यांचं मास्टर प्लॅनिंग?
मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आंदोलनासाठी निघालेले मनोज जरांगे-पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी, आज सकाळी 11 वाजता अहिल्यानगर येथे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यात महत्वाची चर्चा होणार आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांना रोखण्यासाठी राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि उदय सामंत यांची शिष्टाई कामी येते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.