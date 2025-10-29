Live Updates : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सुरुंग; माजी आमदारांसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा भाजमध्ये प्रवेश

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: मंत्री जयकुमार गोरेंनी जिल्ह्यातील अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला लावला सुरुंग आहे. माजी आमदारांसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा उदया भाजपात प्रवेश होणार आहे. मोहोळ तालुक्यातील राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या माजी आमदारांचा उद्या भाजप प्रवेश होणार मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने यांच्यासह राजन पाटील यांचे दोन सुपुत्र उद्या मुंबई येथे भाजप पक्षात प्रवेश करणार पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाला धक्का देत दोन माजी आमदार स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गळाला लावले आहेत.
29 Oct 2025, 06:41 वाजता
नवले ब्रीज खाली अपघात...ट्रकचालकाने तीन वाहनांना दिली धडक
फरश्या घेऊन कात्रज चौकाकडून नवले पुलाच्या दिशेने निघालेल्या ट्रकचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून विचित्र अपघात घडला. या अपघातात एकूण तीन वाहनांचे नुकसान झाले असून यात दोन वाहनचालक किरकोळ जखमी झाले आहेत. याबाबत प्रकाश कुमार बुधन महतो (वय:३९ वर्षे, रा. बावधन, मूळ: झारखंड) या जखमी वाहनचालकाने सिंहगड रस्ता पोलीस ठाण्यात ट्रकचालकाविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. याप्रकरणी ट्रकचालक तौफिक इसरार अहमद (वय:३२ वर्षे, रा. उत्तरप्रदेश) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
29 Oct 2025, 06:39 वाजता
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात उसाचे आंदोलन पेटले
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात उसाचे आंदोलन पेटले आहे. अनेक कारखान्यांनी उसाचा दर जाहीर न करताच कारखान्याची धुरांडी पेटवल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आमदार राजेंद्र यड्रावकर यांच्या कारखान्याचे वाहन पेटवून दिले आहे. कारखान्याला ऊस घेऊन जाणाऱ्या एका ट्रॅक्टर ट्रॉलीला अज्ञात शेतकऱ्याने आग लावली.
29 Oct 2025, 06:37 वाजता
मुंबईत पुढील दोन दिवस पावसाचे
मुंबईत गेल्या दोन तीन दिवसांपासून पाऊस पडत आहे. पुढील दोन दिवस मुंबईत आणखी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे बुधवारी, गुरुवारी मुंबईत हलक्या ते मध्यम सरींचा अंदाज आहे. त्यामुळे तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.
29 Oct 2025, 06:37 वाजता
सात 'आयएएस' ची बदली, पराग जैन पाणीपुरवठा विभागात; खंडारे पर्यटनमध्ये
मुंबई : राज्य सरकारने मंगळवारी सात आयएएस अधिकाऱ्यांची बदली केली. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांची बदली याच पदावर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात करण्यात आली. आतापर्यंत पाणीपुरवठा विभागात या पदावर असलेले संजय खंडारे यांची बदली पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागात प्रधान सचिवपदी करण्यात आली. बदलीनंतरचे पद संजय खंडारे प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य पराग जैन-नैनुटिया प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता कुणाल कुमार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत एमडी, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, मुंबई वीरेंद्र सिंग सचिव, सार्वजनिक आरोग्य सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान ई. रवींद्रन संचालक, जलजीवन मिशन सचिव, सार्वजनिक आरोग्य एम. जे. प्रदीप चंद्रन अति. आयुक्त, पुणे महापालिका प्रकल्प संचालक, बाळासाहेब ठाकरे कृषी प्रकल्प, पुणे पवनीत कौर उपमहासंचालक, यशदा, पुणे अति. महापालिका आयुक्त, पुणे.
29 Oct 2025, 06:36 वाजता
पवित्र पोर्टलद्वारेच शिक्षक भरती; थेट नियुक्तीला लगाम, उच्च न्यायालयाचे आदेश
पवित्र पोर्टलद्वारेच (पोर्टल फॉर अचिव्हमेंट अॅण्ड व्हेरिफिकेशन ऑफ इन्फर्मेशन फॉर टीचिंग अॅण्ड एज्युकेशन रेकग्निशन) शिक्षकभरती केली जाईल हे निश्चित करण्यासाठी सहा महिन्यांत म्हणजेच १५ मार्च २०२६ पर्यंत मानक कार्यप्रणाली तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
28 Oct 2025, 23:20 वाजता
शिरोळ तालुक्यात उसाचे आंदोलन पेटले, आमदार राजेंद्र यड्रावकर यांच्या कारखान्याची संतप्त शेततकऱ्यांनी वाहने पेटवली, कारखान्याला ऊस घेऊन जाणाऱ्या तीन ट्रॅक्टर ट्रॉली पेटवल्या अज्ञात शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर ट्रॉली अडवून पेटवून दिल्या.
28 Oct 2025, 23:18 वाजता
मॅरिटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव्हला पंतप्रधान दुपारी 4 वाजता संबोधित करणार आहेत. ग्लोबल मॅरिटाइम सीईओ फोरमचे अध्यक्षस्थान भूषविणार,नेस्को एक्झिबिशन सेंटर येथे इंडिया मॅरिटाइम वीक 2025 चे आयोजन,जागतिक समुद्री क्षेत्रातील सीईओ, प्रमुख गुंतवणूकदार, धोरणनिर्माते, नवोन्मेषक आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदार सहभागी,शाश्वत सागरी विकास, सक्षम पुरवठा साखळी, हरित नौवहन आणि समावेशक निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांवर विचारविनिमय होणार आहे.
28 Oct 2025, 23:16 वाजता
शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्रहारचे बच्चू कडूंनी नागपुरात भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा काढला. कर्जमाफी झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचा इशारा यावेळी बच्चू कडूंनी सरकारला दिला. सरकारनं दिलेलं आश्वासन पाळावं असंही कडू म्हणालेत. नागपुरातील मोर्चात राज्यातून हजारो शेतकरी ट्रॅक्टरह सहभागी झाल्याचं पाहायला मिळाले. या मोर्चामुळे नागपूरकरांना मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. हा मोर्चा रात्री वर्धा नागपूर हायवेवर आहे. त्यामुळे संपुर्ण रस्ता बंद असल्याने लोकांचे हाल झाले.
28 Oct 2025, 23:14 वाजता
जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द होणार नाहीपर्यंत माघार घेणार नाही. जैन समुदायानं उद्या एकदिवसीय उपवास करावा असे आवाहन जैन मुनी आचार्य नंदीगुप्ती यांनी केले आहे.