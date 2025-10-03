LIVE Updates: 'कमळाबाईनं जनतेच्या आयुष्याचा चिखल केला'- उद्धव ठाकरे

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: शिवसेनेच्या दोन्ही दसरा मेळाव्यानंतर महाराष्ट्राचे राजकारण तापले आहे. राज ठाकरेंसोबतच्या युतीवर उद्धव ठाकरेंनी मोठ विधान केलंयय आम्ही एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठीच असं उद्धव ठाकरे म्हणालेत. त्यामुळे पुढील काळात राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येणार असल्याचे संकेत त्यांनी शिवाजी पार्कमधील दसरा मेळाव्यातून दिलेत. तर, दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टीका केली.
3 Oct 2025, 08:37 वाजता
नाशिकमध्ये कोथिंबिरीचा दर शंभरीपार
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कोथिंबिरिच्या दरानं शंभरी पार केलीये.. बाजार समितीमध्ये कोथिंबिरीच्या एका जुडीला 170 रुपये एवढा दर मिळतोय.. अतिवृष्टीमुळे बाजारात पालेभाज्यांची आवक पन्नास टक्क्यांनी घटलीये.. त्यामुळे पालेभाज्या दुपटीनं महागल्यात.. आवक घटल्यानं पालेभाज्यांचे दर सध्या तेजीत आहेत.. भाज्यांना चांगला दर मिळत असल्यानं बळीराजा समाधानी आहे.. मात्र दुसरीकडे ग्राहकांच्या खिशाला मात्र भार पडतोय..
3 Oct 2025, 08:27 वाजता
ट्रॉफीचा नवा वाद! नक्वी भारतीय ड्रेसिंगरूममध्ये गेले, आणि मग… पाक तज्ज्ञांचा खळबळजनक दावा!
ट्रॉफीचा नवा वाद! नकवी भारतीय ड्रेसिंगरूममध्ये गेले, आणि मग… पाक तज्ज्ञांचा खळबळजनक दावा! https://t.co/WhwtyW2gxQ #MohsinNaqvi #AsiaCup2025 #trophycontroversy #dressingroom
3 Oct 2025, 07:59 वाजता
माळशेज घाटात काचेचा स्कायवॉक, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं आश्वासन
माळशेज घाटातील काचेच्या स्कायवॉक लवकरच मार्गी लागेल असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलंय. स्कायवॉकचा सुधारित आराखडा तयार करून त्याला प्रशासकीय मान्यता घेण्यासोबत तातडीने निविदा प्रक्रिया घेतली जाईल अशी माहिती अजितदादांनी दिलीय. माळशेज घाट हा पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिलाय. या ठिकाणच्या पर्यटनात वाढ व्हावी यासाठी आमदार किसन कथोरे यांच्या प्रयत्नातून इथं काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात येणार आहे. निधी अभावी हा प्रकल्प रखडला होता. मात्र अजित पवारांनी हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झालाय.
3 Oct 2025, 06:40 वाजता
'कमळाबाईनं जनतेच्या आयुष्याचा चिखल केला'- उद्धव ठाकरे
कमळाबाईनं जनतेच्या आयुष्याचा चिखल केला,शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्यातून उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर हल्लाबोल केलाय...तर कमळाबाईनं स्वत:चं कमळ फुलवलं,म्हणत घणाघात केलाय.
3 Oct 2025, 06:38 वाजता
'आम्ही एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठी' उद्धव ठाकरे
आम्ही एकत्र आलोय ते एकत्र राहण्यासाठी, शिवतीर्थावरील दसरा मेळाव्यातून उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरेंसोबतच्या युतीवर मोठं वक्तव्य केलं आहे...मातृभाषेचा घात होईल तिथं फूट पडू देणार नाही, असंही ठाकरेंनी सरकारला ठणकावून सांगितलंय..
3 Oct 2025, 06:37 वाजता
'मदतीचं तोरण हेच शिवसेनेचं धोरण' दिवाळीपूर्वी शेतक-यांना मदत- शिंदे
जिथं आपत्ती तिथं एकनाथ शिंदे धावून जाणार..गोरेगाव येथील नेस्को सेंटरमधील दसरा मेळाव्यातून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पूरग्रस्तांना मदतीचं आश्वासन दिलंय..दिवाळीपूर्वी शेतक-यांना मदत मिळणार आहे..अशी ग्वाही त्यांनी दिलीये
3 Oct 2025, 06:36 वाजता
'शेतक-यांच्या बांधावर काहींची नौटंकी' एकनाथ शिंदे
शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन काही लोकांनी नौटंकी केली, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या पाहणी दौ-यावर घणाघात केलाय...तुम्ही शेतक-यांना बिस्किट पुडा तरी घेऊन जायचं ना?,असं म्हणत ठाकरेंवर बोचरी टीका केलीये..
3 Oct 2025, 06:35 वाजता
'फुल नाही तर फुलाची पाकळी तरी देणार' ठाकरेंचं पूरग्रस्त शेतक-यांना आश्वासन
सरकार आमच्याकडं नाही पण मदत देणार, फुल नाही तर फुलाची पाकळी तरी देणार, दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी पूरग्रस्त शेतक-यांना मदतीचं आश्वासन दिलंय...
3 Oct 2025, 06:33 वाजता
शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा
शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा पार पडला...उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळाला अभिवादन केलंय...मेळाव्याला आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरेंसह शिवसैनिकांनी गर्दी केल्याचं पाहायला मिळालं...