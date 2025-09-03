LIVE Updates: मराठा आरक्षणाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर OBC समाज आक्रमक; जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत कोर्टात सुनावणी

Maharashtra Breaking News LIVE Updates: मनोज जरांगे यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या असल्या तरी मराठ्यांना आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातून देणार याबाबत कोणताही माहिती समोर आलेली आहे. एकूणच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करताना सरकारची भूमिका अस्पष्ट आहे. यामुळे OBC समाज आक्रमक झाला आहे. ओबीसींनी जीआरची होळी करुन निषेध नोंदवावा असे आवाहन ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केले आहे.
कलेक्टर ऑफिस, तहसील कचेरीत होळी करावी असे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचं आवाहन आहे. जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत हायकोर्टात सुनावणी होणार . आदेशाची अवहेलना केल्यास कठोर कारवाई संकेत कोर्टाचे आहे.
3 Sep 2025, 07:50 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : सिल्लोड,सोयगाव तालुक्यात मुसळधार पाऊस
छत्रपती संभाजीनगर मधील सोयगाव आणि सिल्लोड तालुक्यात जोरदार पाऊस झाला. यामुळे फर्दापूर इथल्या वाघूर नदीला पूर आला असून बनोटी, जरंडी येथील धरण ओव्हरफ्लो झालेत. अधिकच्या पावसाने पिकं पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार आहे. या पावसामुळे सोयगाव, बनोटी, फरदापूर परिसरातील शेतांमध्ये पुराचे पाणी घुसलं. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कपाशी पिकं आडवी झाली असून, कैऱ्या लागण्याच्या टप्प्यावरच कपाशीचं नुकसान झालंय. जरंडी शिवारात अंदाजे ५ हजार हेक्टरवरील पिकं पाण्याखाली गेल्याचा प्राथमिक अहवाल मंगळवारी सादर करण्यात आलाय.... इतर भागांतही तूर, मका, कपाशी, भुईमूग अशा अशा पिकांचं नुकसान झालं आहे.
3 Sep 2025, 07:48 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : अफगाणिस्तान पुन्हा भूकंपानं हादरला; 24 तासात दुसरा 5.5 रिश्टर स्केलचा भूकंप
अफगाणिस्तानात पुन्हा मोठा भूकंप झालाय.. अफगाणिस्तानच्या दक्षिण-पूर्व भागात मंगळवारी 5.5 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला.. याआधी, सोमवारी जलालाबादमध्ये 6.0 रिश्टर स्केल तिव्रतेचा भूकंप झाला होता.. या भूकंपामुळे सुमारे 1 हजार 400हून अधिक नागकिरांचा मृत्यू झालाय.. तर 3 हजारांहून अधिक नागरीक जखमी झालेत... मदत आणि बचावकार्य सुरु असतानाच भूकंपाच्या दुस-या धक्क्यामुळे मदत कार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.. तसंच नागरिकांमध्येही भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. दरम्यान अफगाणिस्तानात झालेल्या या विध्वंसक भूकंपाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुःख व्यक्त केलंय... परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनीही या आपत्तीबद्दल चिंता व्यक्त करत मदतीचं आश्वासन दिलंय..
3 Sep 2025, 07:44 वाजता
Maharashtra Weather News : ताशी 30-40 किमी वेगानं वारे वागणार; मेघगर्जना धडकी भरवणार; राज्यात पुन्हा कोसळधारीचा इशारा
3 Sep 2025, 07:42 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : राज ठाकरेंनी स्वत: लोकांमधून निवडून येऊन दाखवावे मग आरक्षण...; शिंदेंच्या सेनेचं चॅलेंज
3 Sep 2025, 07:40 वाजता
---राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक होणार
----दुपारी 12 वाजता कॅबिनेट बैठकीचं आयोजन
---कोणते महत्त्वाचे निर्णय होणार याकडे लक्ष
3 Sep 2025, 07:39 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मनोज जरांगे संभाजीनगरमध्ये दाखल
मुंबईतील आंदोलनानंतर मनोज जरांगे संभाजीनगरमध्ये दाखल झालेत.. मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरु करण्यात आले आहेत.जरांगे यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत.या मागण्या पूर्ण केल्यानंतर जरांगे यांनी त्यांचं उपोषण सोडलं आणि ते छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना झाले.रात्री उशिरा छत्रपती संभाजीनगर मध्ये दाखल झाल्यानंतर जरांगे यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरु करण्यात आले आहेत.