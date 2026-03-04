Maharashtra Breaking News Today LIVE: इराण आणि इस्त्रायल युद्धाचा भडका आणखी उडणार?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 4 March 2026 : इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील युद्ध पेटले आहे. अमेरिकेने अणुचाचणी केल्याची चर्चा आहे. तर, दुसरीकडे इराणही जोरदार हल्ले करत आहे. इराण आणि इस्त्रायल युद्धाचा मोठा फटका जगाला बसत आहे. सोनं चांदीचे तर तसेच तेल वाहतुकीवर याचा परिणाम होत. यामुळे मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. इराण आणि इस्त्रायल युद्धाचे सर्व लाईव्ह अपडेट आम्ही देत आहेत. यासह महाराष्ट्रात राज्यसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. सर्व लाईव्ह अपडेट जाणून घ्या एका क्लिक वर.
4 Mar 2026, 00:06 वाजता
एअर इंडिया ने मिडल ईस्टमधील सध्याच्या परिस्थितीमुळे प्रभावित झालेल्या प्रवाशांच्या परतीसाठी 4 मार्च रोजी जेद्दा आणि दुबई मार्गांवर जास्त क्षमतेची वाइडबॉडी विमानं तैनात केली आहेत. 4 मार्चच्या पहाटे मुंबईहून दुबईसाठी 250 पेक्षा अधिक आसनक्षमतेचे Boeing 787-8 विमान सेवा देणार आहे. 4 मार्च रोजी या सर्व विमानांचे परतीचे उड्डाण पूर्ण क्षमतेने होण्याची अपेक्षा असून ती अनुक्रमे मुंबई आणि दिल्ली येथे दाखल होतील.
4 Mar 2026, 00:04 वाजता
पंतप्रधान मोदींकडून कतारवरील हल्ल्यांचा निषेध
पंतप्रधान मोदींकडून कतारवरील हल्ल्यांचा निषेध. मोदींचा कतारमधील शेख यांच्याशी फोनवरुन संवाद. पंतप्रधान मोदींचा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांना फोन. 48 तासांत 8 देशाच्या प्रमुखांशी मोदींचा संवाद
4 Mar 2026, 00:02 वाजता
राज्यसभेच्या उमेदवारीतून भाजपकडून रामदास आठवले यांचा पत्ता कट?
राज्यसभेच्या उमेदवारीतून भाजपकडून रामदास आठवले यांचा पत्ता कट झाल्याची चर्चा आहे. उमेदवारी मिळणार नसल्याची माहिती आठवलेंना देण्यात आली आहे...नितीन नबीन यांच्याकडून आठवलेंना उमेदवारी न मिळण्याचे संकेत. दिल्लीवरून मुंबईत येताच रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली भेट...राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी रामदास आठवले प्रयत्नशील.
4 Mar 2026, 00:01 वाजता
अर्थसंकल्पिय अधिवेशाचा दुसरा आठवडा सुरू
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज दुसरा आठवडा आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून सुरु झाले. 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सादर करणार आहेत.