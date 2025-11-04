Maharashtra Breaking News LIVE Updates: स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी आहेत. राज्यातील विरोधी पक्षाचे नेते केंद्रीय निवडणूक आयोगाला भेटणार आहेत. मतचोरी संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मुद्दे मांडणार आहेत. मतचोरीवर रोहित पवारांची पत्रकार परिषद होण्याची शक्यता आहे. पुण्याच्या उत्तर भागात बिबट्याची दहशत वाढली आहे. बिबट्याला जेरबंद करण्याची मागणी ग्रामस्थ करत आहेत.
4 Nov 2025, 08:19 वाजता
रोहित आर्यच्या छातीत गोळी लागल्यानंतर ती थेट त्याच्या पाठीतून बाहेर पडली; पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा
रोहित आर्यचे मुंबईतील जेजे रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. शवविच्छेदन अहवालात रोहित आर्यचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला हे स्पष्ट झाले आहे. रोहित आर्यच्या छातीतून आणि पाठीतून गोळी गेली होती. छातीत गोळी लागल्यानंतर ती थेट त्याच्या पाठीतून बाहेर पडली, त्यामुळे तो वाचण्याची शक्यता नव्हती. अहवालात त्याच्या मृत्यूचे हेच कारण असल्याचे उघड झाले आहे.
4 Nov 2025, 07:53 वाजता
पुण्यात दहशत माजवणारा बिबट्या अखेर जेरबंद
वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्या जेरबंद झाला असून बिबट्या जेरबंद झाल्यानंतर ग्रामस्थ आक्रमक पाहायला मिळत आहेत बिबट्याला जागीच ठार करावा अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे. तर, पिंजऱ्यात जेरबंद झालेला बिबट्या ठार मारता येत नाही. मुक्त असलेलाच बिबट्या ठार करू शकतो जो पिंजय्रात जेरबंद होत नाही बिबट्या जेरबंद झालेला मारायला परवानगी मिळत नाही अशी सुद्धा माहिती वनविभागाकडून कळत असून यानंतर वन विभाग आणि ग्रामस्थ समोरासमोर भिडलेले पाहायला मिळत आहेत
4 Nov 2025, 07:31 वाजता
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात 2200 नवीन बस येणार; डेपो व पार्किंगसाठी 125 एकर जागेची मागणी
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात पुढील वर्षापर्यंत २२०० नवीन बस येणार असल्यामुळे डेपो व पार्किंगसाठी १२५ एकर जागेची मागणी करण्यात आली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीकडे जागा मागवण्यात आली आहे. त्यापैकी २५ एकर जागा देण्यास मान्यता मिळाली आहे. सध्या जागेअभावी बस रस्त्यावर उभ्या कराव्या लागतात, त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. नव्या बस सेवेसाठी मोशी, आकुर्डी, चिखली, रांजणगाव आदी ठिकाणी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
4 Nov 2025, 06:59 वाजता
मुंबईत काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक
सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने उद्या काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये काँग्रेसचे सर्व माजी मंत्री आणि कोर कमिटी सदस्य राहणार उपस्थित राहणार. दुपारी तीन वाजता टिळक भवन येथे पार पडणार काँग्रेसची ही महत्त्वाची बैठक. 'युती केली तर कार्यकर्त्यांना लढता येत नाही..' प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या या वक्तव्यानंतर बैठकीला विशेष महत्त्व आले आहे.
4 Nov 2025, 06:57 वाजता
लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑक्टोबर महिन्याचा सन्मान निधी वितरित होणार
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑक्टोबर महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेस पासून सुरुवात होत आहे. लवकरच योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात सन्मान निधी वितरित होणार आहे.
4 Nov 2025, 06:56 वाजता
पुण्याच्या उत्तर भागात बिबट्याची दहशत वाढली
पुण्याच्या उत्तर भागात बिबट्याची दहशत मोठ्या प्रमाणात वाढली असून नागरिकांच घराबाहेर पडण मुश्किल झालं आहे. शिरूर तालुक्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात पंधरा दिवसात तीन जणांचा मृत्यू झाल्या नंतर तप्त नागरिकांचा गेली बारा तासापासून पुणे नाशिक महामार्गावती रास्ता रोको आंदोलन सुरू आहे. तर दुसरीकडे बेल्हे जेजुरी महामार्गावरील पंचतळे येथे नागरिकांनी टायर जाळत आंदोलन छेडलंय, ग्रामस्थांच्या भावना संतप्त पाहायला मिळत आहे.
4 Nov 2025, 06:55 वाजता
राज्यातील विरोधी पक्षाचे नेते केंद्रीय निवडणूक आयोगाला भेटणार
राज्यातील विरोधी पक्षाचे नेते केंद्रीय निवडणूक आयोगाला भेटणार आहेत. सकाळी ११ च्या सुमारास भेट होण्याची शक्यता आहे. शिवसेना, युबीटी, एनसीपी शरदचंद्र पवार, मनसे, सीपीआय पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. मतचोरी संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मुद्दे मांडणार. राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली असता आपल्या अखत्यारीत हा मुद्दा येत नसल्याचं आयोगाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचं शिवसेना युबीटी नेते अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत यांनी सांगितले.