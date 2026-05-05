Maharashtra Breaking News Today LIVE: आताची मोठी बातमी; राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष नॉट रिचेबल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 5 May 2026: देशभरात सध्या राजकीय घडामोडींना बराच वेग आला असून, या राजकीय घडामोडींमध्ये महाराष्ट्रातील राहुरी आणि बारामतीच्या पोटनिवडणुकींचीसुद्धा चर्चा आहे. सुनेत्रा पवार आणि अक्षय कर्डिले यांना मिळालेलं यश हे सध्या चर्चेचा विषय असतानाच, पश्चिम बंगालमधील निकालानं राजकारणाला एक नवं वळण दिलं आहे. त्याशिवाय महाराष्ट्रात चर्चेत असणारा विषय म्हणजे भोंदू खरात प्रकरण. ज्यामध्ये त्याला शिर्डीत आणण्यात आलं आहे. तर, नाशिकच्या मल्टिनॅशनल कंपनी प्रकरणातील चार संशयितांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे
तिथं तामिळनाडूमध्येसुद्धा सत्तांतराचे वारे वाहू लागले असून, त्याच कलानं निकालसुद्धा लागले आहेत. तामिळनाडूत अभिनेता थालापती विजय यांच्या पक्षानं सर्वाधिक जागा तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीमध्येही सत्तांतर होणार आहे, तामिळनाडूत विजय यांच्या पक्षानं सर्वाधिक जागा मिळवल्या आहेत.त्यामुळे तामिळनाडून DMK, AIADMKला मोठा धक्का बसला आहे. थोडक्यात राजकीय आणि अराजकीय अशा अनेक घटनांकडे सामान्यांचंही लक्ष राहील. याव्यतिरिक्त राज्यात काय घडणार आणि काय बिघडणार, याचा वेगवान आढावा झी 24तासच्या या Live Blog मध्ये....
5 May 2026, 08:19 वाजता
राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे नॉट रिचेबल
अजित दादांच्या राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे हे दोन दिवसांपासुन नॉट रिचेबल असल्याने कर्जत मतदार संघात कार्यकर्त्यांध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने विविध तर्कवितर्क निर्माण झाले आहेत. राष्ट्रवादी पक्षातील सुरू असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेकडे गंभीरतेने पाहिलं जात आहे. दरम्यान कर्जत खालापूर मतदार संघातील एका पक्षप्रवेश सोहळ्यातही घारे यांची नाराजगी दिसून आली होती. त्यामुळे त्यांच्या नॉट रिचेबल होण्यामागे नेमकं कारण काय, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.या सर्व घडामोडींमुळे रायगडमधील राष्ट्रवादीच्या राजकारणात पुढील काही दिवसांत मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
5 May 2026, 08:16 वाजता
धरणांच्या तालुक्यात तापमानाचा कहर
धारणे, डोंगररंण आणि घनदाट जंगल असलेल्या शहापूर तालुक्यात यंदा उन्हाचा कडाका विक्राळ झाला असून तापमानाने 45 अंश सेल्सियसचा टप्पा ओलांडला आहे. पूर्वी नैसर्गिक थंडाव्यासाठी प्रसिद्व असलेला हा परिसर आता वाढत्या उष्णतेच्या झळांनी होरपळून निघाला आहे. पर्यावरणाचा समतोल घसरल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असून नागरिकांतून चिंता व्यक्त होत आहे. शहापूर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड तसेच नैसर्गिक डोंगर व नाळे सपाटीकरणाच्या नावने नष्ट केले जात आहे. तालुक्यातील महसूल अधिकारी व कर्मचारी हे जाणून बुजून दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे मुंबई-आग्रा महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गा सारख्या प्रकल्पांसांठी हजारो झ़ाडांची कत्तल केली गेली. यामुळे शहापूर तालुक्यातील हिरवाई झपाट्याने कमी झाली भातसा, तानसा आणि मोडकसागर धरणांच्या परिसरात पूर्वीदाट जंगलामुळे टिकून रहाणारा थंडावा आता कमी होत चालला आहे.
5 May 2026, 07:58 वाजता
कर्जतच्या तापकीर वाडीला दरडींचा धोका
कर्जत तालुक्यातील तापकीर वाडी या धनगर वस्तीला दरडी कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मातीचे उत्खनन सुरू आहे तसेच मातीचे मोठमोठे ढीग उभे केले जात आहेत. इथल्या खोदकामासाठी अधूनमधून सुरुंग स्फोट घडवून आणले जातात त्यामुळे जवळच असलेल्या वस्तीमधील घरांना धोका निर्माण झाला आहे. अनेकदा स्फोटात उडालेले दगड वस्तीत येऊन पडतात त्यामुळे जीवितालाही धोका निर्माण झाल्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करताहेत.
5 May 2026, 07:38 वाजता
भंडाऱ्याच्या साकोलीत पोलीस हवालदाराचा संशयास्पद मृत्यू
भंडाऱ्याच्या साकोली पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या पोलीस हवालदाराचा मृतदेह संशयास्पद परिस्थितीत शेतात आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. नवनीत जांभुळकर (वय ४२) असे मृत हवालदाराचे नाव असून ते शनिवारी रात्रीपासून बेपत्ता होते. मोबाइल संपर्क तुटल्यानंतर कुटुंबीयांनी शोध सुरू केला होता. रविवारी राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या शेतात त्यांचा मृतदेह आढळून आला. घटनास्थळी त्यांची मोटारसायकल व मोबाईलही सापडला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. मृत्यूचे नेमके कारण अहवालानंतर स्पष्ट होणार असून पुढील तपास सुरू आहे.
5 May 2026, 07:37 वाजता
अंबरनाथमध्ये फार्मिंग आणि फॉरेस्टच्या जागेत अनधिकृत जीन्स कारखाने!
अंबरनाथमधील लोकनगरी ते बारकूपाडा रस्त्याला लागून फॉरेस्टची जागा आहे. तसंच पूर्वेतील स्मशानभूमीच्या मागेही फॉरेस्ट आणि फार्मिंग सोसायटीची जागा आहे. या जागांवर अनधिकृतपणे जीन्स वॉश कारखाने उभारण्यात आले आहेत. या कारखान्यांमध्ये वॉश केलेल्या जीन्स लोकनगरी समोरच्या जागेत उघड्यावर वाळत घातलेल्या पाहायला मिळतात. धक्कादायक बाब म्हणजे जीन्स वॉश केल्यानंतरचं केमिकलयुक्त रंगीत पाणी एकतर वालधुनी नदीत सोडलं जातं, किंवा जमिनीत खड्डा करून त्यात मुरवलं जातं. यामुळे आता लोकांच्या बोअरिंगला सुद्धा दुर्गंधीयुक्त पाणी येऊ लागलं आहे. त्यामुळं नदी नाल्यांसोबत जमिनीच्या पोटातलं पाणीही नासवणाऱ्या या प्रदूषणकारी जीन्स वॉश कारखान्यांवर आता सरकारी यंत्रणांनी कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होतेय.
5 May 2026, 06:44 वाजता
नाशिकहून खरातचा शिर्डी पोलीसांनी घेतलाय ताबा
भोंदू अशोक खरातला शिर्डीत आणलं. शिर्डीत अशोक खरातसह पत्नीवर शेतकऱ्याची फसवणूक, सावकारीचा गुन्हा दाखल. गुह्याच्या तपासासाठी आरोपी अशोक खरातचा घेतला शिर्डी पोलीसांनी ताबा.उद्या राहाता न्यायालयात करणार हजर. रात्रभर अशोक खरात राहणार शिर्डी पोलीसांच्या कोठडीत.
5 May 2026, 06:44 वाजता
नाशिक मल्टिनॅशनल प्रकरणात सुनावणी
मल्टिनॅशनल प्रकरणातील चार संशयितांना आज पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे... 4 दिवसाची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर दानिश शेख, रजा , आत्तार या सर्वांना न्यायालयात हजर केलं जाईल. तपासासाठी पुन्हा वाढीव पोलीस कोठडीची मागणी केली जाईल.
5 May 2026, 06:43 वाजता
मुंबई शहर व उपनगरातील विविध भागात उद्या, परवा पाणीपुरवठा बंद
मुंबईतील अमर महल ते वडाळा, परळ तसेच ट्रॉम्बे व तुर्भे उच्चस्तरीय जलाशय पर्यंतचा जलबोगदा कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेने हाती घेतली आहे. या अंतर्गत 1800 मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्यांची जोडणी व इतर पूरक कामे केली जाणार आहेत. संबंधित कामे,मंगळवार, 5 मे रोजी सकाळी 10 ते बुधवार, 6 मे रोजी दुपारी 4 वाजेपर्यंत केली जाणार आहेत.
5 May 2026, 06:42 वाजता
बंगालच्या इतिहासात नवा अध्याय सुरू-मोदी
बंगालच्या इतिहासात नवा अध्याय सुरू झाल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. बंगालच्या विकासासाठी दिवस रात्र काम करून बंगालमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणार. बंगाल भयमुक्त करण्याची गॅरेंटी पंतप्रधान मोदींनी दिली.
5 May 2026, 06:41 वाजता
तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांचा पराभव
मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांचा पराभव- कोलाथूर मतदारसंघातून स्टॅलिन यांचा पराभव- मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांचा पराभव,तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी सर्वांनाच चकित केले आहे. सत्ताधारी डीएमके पक्षाला जनतेने सपशेल नाकारले आहे. एम. के. स्टॅलिन हे सुरुवातीपासून पिछाडीवर होते.