Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE Updates : नागपुरात जैश-ए-मोहम्मदकडून घातपाताची शक्यता, गुप्तचर यंत्रणाकडून हाय अलर्ट

Todays Breaking News Live Updates : महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा धावता आढावा एकाच ठिकाणी

Vanita Kamble | Dec 08, 2025, 08:27 AM IST
Maharashtra Assembly Winter Session 2025 : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची उद्यापासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.. शेतकरी कर्जमाफी, तपोवन वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला घाम फोडण्याच्या तयारीत आहेत.
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.  झी 24 तासनं उघड केलेले पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. जमीन प्रकरणात अधिवेशात प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचं शिवसेना UBT नेते सुनील प्रभू यांनी म्हटलंय. अध्यक्षांनी बोलण्याची संधी द्यावी, असंही सुनील प्रभू म्हणालेत.

 

8 Dec 2025, 08:26 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : पालघरमध्ये वर्दीतील रक्षकच बनला भक्षक 

वर्दीतील रक्षकच भक्षक बनल्याची संतापजनक घटना पालघरमधून समोर आली आहे. चौकशीसाठी बोलवलेल्या महिलेवर हवालदारानेच लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या आवारात घडली आहे.  शरद बोगाडे असं या हवालदाराचे नाव आहे. याप्रकरणी बोगाडेविरोधात डहाणू पोली स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

8 Dec 2025, 08:25 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates :  विरोधी पक्षनेतेपदावरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनात प्रथमच दोन्ही सभागृहा विरोधी पक्षनेता नसणार आहे. याच मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं. चहापानाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांनी सरकारवर घणाघाती टीका केलीय. तसेच सरकार विरोधकांना घाबरत असल्यानेच पद रिक्त ठेवलं जात असल्याचा टोला लगावला. विरोधकांच्या या आगपाखडीनंतर सरकारकडून संयमी उत्तर दिलं असून प्रस्तावावर योग्य वेळी निर्णय घेऊ असं उत्तर सत्ताधा-यांकडून देण्यात आलंय. 

8 Dec 2025, 08:24 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates :  नांदेडमध्ये तुरीच्या शेतात गांजाची लागवड

नांदेडमध्ये तुरीच्या शेतात गांजा लागवड केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीये. किनवट तालुक्यातील शिवनी शिवारातील ही घटना आहे. इस्लामपूर पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे धाड टाकत 45 किलो वजनाची गांजाची झाडे जप्त केली आहेत. गांजा लागवड केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आलंय. 

8 Dec 2025, 08:23 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates :  जैनमुनी निलेशचंद्र मुनींची ठाकरे बंधूंवर टीका

कबुतरखान्यांवरुन मुंबईत पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. मुंबईत मराठी विरुद्ध मारवाडी असा वाद रंगण्याची चिन्हं आहेत. कारण निलेशचंद्र जैन मुनी यांनी कबुतरखान्यांच्या मुद्यावरुन ठाकरे बंधूंवर निशाणा साधलाय. शिवसेना UBT मतांसाठी मारहाणही करेल असा हल्लाबोल निलेशचंद्र मुनी यांनी केलाय. चिकनसाठी शिवसेना गेली आता राज ठाकरे तुम्हीही झिरो व्हाल असा इशारा त्यांनी दिलाय. तर मराठीचा सन्मान असेल तर भेंडीबाजारात जा असं आव्हानही त्यांनी ठाकरे बंधूंना दिलंय. 

8 Dec 2025, 08:14 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates :  नागपुरात जैश-ए-मोहम्मदकडून घातपाताची शक्यता, गुप्तचर यंत्रणाकडून हाय अलर्ट

--उपराजधानी नागपुरात घातपाताची शक्यता 
--गुप्तचर यंत्रणाकडून हाय अलर्ट- सूत्र
--जैश-ए-मोहम्मदकडून घातपाताचा धोका- सूत्र
--विधिमंडळासह संघ मुख्यालयाच्या सुरक्षेत वाढ 
--शहरातील धार्मिक ठिकाण, गर्दीच्या जागांवर पोलिसांचं विशेष लक्ष असणार आहे...
--संवेदनशील परिसरात सीसीटीव्ही, ड्रोन कॅमे-याद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे... 
--उपराजधानी नागपुरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला असून मुख्य स्थळांची बॉम्बशोधक नाशक पथकांकडून सखोल तपासणी केली जात आहे...
---शहरात SRPF च्या ५ तुकड्या, होमगार्डसह एकूण 10 हजारांवर पोलिसांची तैनाती करण्यात आलीय..

8 Dec 2025, 08:00 वाजता

काय झाडी, काय डोंगर, काय मैदान... भारतातील सर्वात सुंदर क्रिकेट स्टेडियम बनवून तयार, CM ने केलं उद्घाटन

8 Dec 2025, 07:59 वाजता

Goa Club Fire: 25 पैकी 23 गुदमरुन दगावले, आग लागल्यावर कर्मचारी का पळाले नाहीत?

8 Dec 2025, 07:58 वाजता

राज्यापासून देशापर्यंत कशी वाढतेय थंडी, कुठं देण्यात आला आहे पावसाचा इशारा? सोबत कानटोपी घ्यायली की छत्री? मिळवा या प्रश्नाचं उत्तर...

8 Dec 2025, 06:53 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : ' गोवा पबमधील आगप्रकरणी 4 जण ताब्यात

गोव्याच्या अर्पोरा परिसरातल्या पबमधील आगीच्या दुर्घटनेप्रकरणी गोवा पोलिसांनी चार जणांना ताब्यात घेतलंय. शनिवारी रात्री सिलेंडरच्या स्फोटामुळे पबमध्ये आग लागून 25 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्र वेगानं फिरवून चार जणांना ताब्यात घेतलंय. सध्या पोलिसांकडून चौघांची कसून चौकशी सुरू आहे.

8 Dec 2025, 06:52 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : 'विरोध पक्षनेतेपदाबाबत काही प्रथा आहे'

विरोधी पक्षनेते निवडीबाबत प्रस्ताव आला असून तो योग्य वेळी निर्णय घेणार असल्याची माहिती विधान परिषद सभापती राम शिंदे यांनी केलंय. तसेच विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत काही प्रथा आहेत. ज्या प्रथा पंरपरा सुरू आहे. ते आता 2025मध्ये सुरु असणे अभिप्रेत नसल्याचं अजब विधान राम शिंदे यांनी केलंय. राम शिंदेंच्या विधानावर विरोधकांनी जोरदार टीका केलीये. 

