Maharashtra Breaking News Today LIVE : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचा-यांसाठी हिंदीतील परीक्षा सक्तीचा निर्णय स्थगित

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 7 May 2026 : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती सी पी राधाकृष्णन यांची भेट घेत राजीनामा दिला. तमिळनाडूचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणारे TVK पक्षाचे प्रमुख विजय थलपती यांचा उद्या होणारा शपथविधी सोहळा पुढे ढकलण्यात आलाय. तरदुसरीकडे मोठी बातमी समोर असून भाजपचे पश्चिम बंगालमधील ज्येष्ठ नेते सुवेंदु अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या केली गेली आहे. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
7 May 2026, 08:37 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : सरकारी अधिकारी आणि कर्मचा-यांसाठी महत्त्वाची बातमी!
महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. ही परीक्षा 28 जून 2026 रोजी राज्याच्या चार विभागीय कार्यालयांत घेण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालय कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे घोषित केले होते. मात्र, या निर्णयाला मराठी अभ्यास केंद्र, मनसे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षांकडून कडाडून विरोध झाला. या विरोधानंतर आता सरकारने या परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
7 May 2026, 07:44 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : इराण-अमेरिका संघर्षामुळे मार्च महिन्यात मुंबईतील विमान उड्डाणांमध्ये घट
‘एअर इंडिया’ आणि ‘इंडिगो’च्या देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची संख्या कमी
उड्डाणांची संख्या, प्रवासी संख्या आणि उड्डाणांचे तास घटले
‘एअर इंडिया’ची मार्चमध्ये १८,७५७ देशांतर्गत आणि ४,१५४ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे
गेल्या वर्षी ‘एअर इंडिया’ची १९,५५५ देशांतर्गत आणि ५,२२२ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे
‘इंडिगो’ची यंदा ५१,४१४ देशांतर्गत आणि ५,२३८ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे
गेल्या वर्षी ‘इंडिगो’ची ६२,१५७ देशांतर्गत आणि ८,३३१ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे
विमान तिकीट दरवाढीचा पर्यटन क्षेत्रावर परिणाम
मे महिन्यात पर्यटन बुकिंगमध्ये अपेक्षित वाढ नोंदली नाही
पर्यटन व्यावसायिकांकडून बुकिंग घटल्याचे निरीक्षन
7 May 2026, 07:29 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : सुवेंदु अधिकारी यांच्या पीएची गोळ्या झाडून हत्या
भाजपचे पश्चिम बंगालमधील ज्येष्ठ नेते सुवेंदु अधिकारी यांच्या पीए चंद्रनाथ रथ यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनं देशात एकच मोठी खळबळ उडाली आहे.
संपूर्ण माहिती वाचण्यासाठी या बातमीवर क्लिक करा - Chandranath Rath Murder: प. बंगालच्या भावी मुख्यमंत्र्यांच्या PA ची भरचौकात हत्या; ऑस्ट्रेलिया कनेक्शन उघड
7 May 2026, 07:21 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : पुण्यात महिला सुरक्षा बाबत आज होणार बैठक
शहरातील अलीकडील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था आणि महिला सुरक्षा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून यासंदर्भात महापौर मंजुषा नागपूर यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली महिला सुरक्षा संबंधाने महापौरांनी महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाची एकत्रित बैठक आज बोलावली आहे यात शहरात करावयाच्या उपायोजनांच्या बाबतची चर्चा होईल याबाबत रोड मॅप निश्चित केला जाण्याची शक्यता आहे..
7 May 2026, 07:19 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : पुण्यात १३ शाळा अनाधिकृत
शहरातील विविध भागात 13 शाळा अनाधिकृतपणे सुरू असून पालकांनी पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये असे आवाहन महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने केले आहे.
बीबवेवाडी, येरवडा कोंढवा हडपसर लोहगाव उंड्री आणि आंबेगाव परिसरातील या शाळेची प्रशासनाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही..
7 May 2026, 07:09 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मुंबई विमानतळ आज पूर्णपणे बंद राहणार; का आणि किती वाजेपर्यंत? जाणून घ्या
मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमानसेवा आज पूर्णपणे बंद असणार आहे. सकाळी ११:०० ते संध्याकाळी ५:०० या वेळेत विमानतळ बंद असणार आहे. या काळात कोणत्याही विमानाचे उड्डाण किंवा लँडिंग होणार नाही. वार्षिक मान्सूनपूर्व देखभालीचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देखभालीदरम्यान, धावपट्टी आणि हवाई बाजूच्या पायाभूत सुविधांची सखोल तपासणी केली जाईल. मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि पाणी साचण्याच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळ्यात सुरक्षितता आणि परिचालन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आज मुंबई विमानतळ बंद असणार आहे.
7 May 2026, 07:05 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : बारावी पुरवणी परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे जून-जुलैमध्ये होणाऱ्या बारावीच्या पुरवणी परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विद्यार्थी १५ मेपर्यंत नियमित शुल्कासह, तर २० मेपर्यंत विलंब शुल्कासह अर्ज भरू शकणार आहेत. खासगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार व आयटीआय विषय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अर्ज करता येणार असून, शाळांनी २५ मेपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे विभागीय मंडळाकडे जमा करावीत.
7 May 2026, 07:04 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा
थालापती विजय यांचा शपथविधी पुढे ढकलण्यात आला आहे. तमिळनाडूचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार होते. TVK पक्षाचे प्रमुख विजय थालापती यांचा उद्या होणारा शपथविधी सोहळा पुढे ढकलण्यात आलाय.. विजय यांनी बुधवारी लोकभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेत सरकार स्थापनेचा दावा केला होता..
7 May 2026, 07:01 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती सी पी राधाकृष्णन यांची भेट घेत राजीनामा दिला. सुनेत्रा पवार या बारामती विधानसभा निवडणुकीत निवडून आल्या असल्याने त्यांनी राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिलाय. सुनेत्रा पवारांच्या रिक्त होणाऱ्या जागेसाठी जय पवार, छगन भुजबळ, आनंद परांजपे आणि समीर भुजबळ नावं चर्चेत आहे.