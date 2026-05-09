Maharashtra Breaking News Today LIVE : पश्चिम बंगालला मिळणार पहिला भाजपचा मुख्यमंत्री, सुवेंदू अधिकारी 11 वाजता घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 May 2026 :  महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा. 

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 09, 2026, 07:08 AM IST|Updated: May 09, 2026, 08:38 AM IST
09 May 2026 08:36 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : भोंदू खरातला आज न्यायालयात हजर करणार

भोंदू अशोक खरातला आज न्यायालयात हजर करणार....
शिर्डीतील जमीन खरेदी फसवणूक प्रकरणात अशोक खरात शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात..
पाच दिवसांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर आज करणार राहाता दिवाणी न्यायालयात हजर...
गेल्या चार दिवसात अशोक खरात चौकशीला पूर्ण सहकार्य करत नसल्याचे आले समोर...
उद्या शिर्डी पोलिस न्यायालयात पोलिस कोठडी मागणार का याकडे लक्ष...
चार दिवसात फरार असलेल्या कल्पना खरात बाबत मात्र पूर्णपणे मौन
गेल्या चाळीस दिवसांपासून फरार असलेल्या कल्पना खरातला  शोधण्यात पोलिसांना देखील आलेय अपयश...

09 May 2026 08:13 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : दहावीच्या निकालात मराठीचा टक्का घसरलाशपथविधी

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला असतानाच दुसरीकडे शालेय पातळीवर मराठी भाषेविषयी वाढती अनास्था असल्याचे चित्र शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेल्या दहावीच्या निकालात दिसले. दहावीत मराठी विषयात एकूण 94 हजार विद्यार्थी नापास झाले आहेत. त्यापैकी तब्बल 80  हजार 803 विद्यार्थी हे प्रथम मराठी भाषा घेतलेले आहेत. दहावीचा निकाल यंदा ९२.०९ टक्के लागला. गतवर्षी ही टक्केवारी 94 टक्के होती. विशेष म्हणजे यंदा बारावीच्या निकालाप्रमाणेच दहावीचा निकालही सरासरी २ टक्क्यांनी घसरला आहे.

09 May 2026 07:36 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : सुवेंदूच पश्चिम बंगालचे 'अधिकारी', आज 11 वाजता शपथविधी

सुवेंदू अधिकारी यांची पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आलीय. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुवेंदू यांच्या नावाची घोषणा केली. आज सकाळी 11 वाजता सुवेंदू यांच्यासह मंत्र्यांचा शपथविधी होणारेय. भाजपच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं. दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये 2 उपमुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता असून, दोनपैकी एक उपमुख्यमंत्री महिला असण्याची शक्यता आहे...

09 May 2026 07:30 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : होर्मुझच्या कोंडीमुळे खनिज तेल भडकणार 

--होर्मुझच्या कोंडीमुळे खनिज तेल भडकणार 
--कच्चा तेलाचे दर 200 डॉलरवर जाण्याचा धोका
--जागतिक अर्थव्यस्थेला मोठा फटका बसणार 
--देशात पेट्रोल-डिझेल दराचा भडका उडणार? 

09 May 2026 07:29 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज पश्चमि बंगालमध्ये

--कोलकात्यात सुनेत्रा पवारांच्या स्वागताची तयारी
--कोलकाता विमानतळावर स्वागताची तयारी
--शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणार
--कार्यकर्त्यांकडून विमानतळावर स्वागताची तयारी

09 May 2026 07:27 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा आज प. बंगाल दौरा

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा आज प. बंगाल दौरा
-शपथविधी सोहळ्याला एकनाथ शिंदे हजेरी लावणार
-सुवेंदू अधिकारी यांच्या शपथविधी सोहळ्याला शिंदे जाणार

09 May 2026 07:21 AM (IST)

Breaking News Today LIVE Updates : पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये CNG महागला

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सीएनजीच्या दरात प्रति किलो दीड रुपयांची वाढ झालीये. मध्यरात्रीपासून नवे दर लागू झालेत. त्यामुळे पुण्यात एक किलो सीएनजीसाठी ९२ रुपये २५ पैसे मोजावे लागणार असून, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह चाकण, तळेगाव, हिंजवडी परिसरातील वाहनधारकांना या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. सीएनजीसाठी आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या खरेदी दरात वाढ झाल्यामुळे दरवाढ करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडून निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

