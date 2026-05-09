/Maharashtra Breaking News Today LIVE : पश्चिम बंगालला मिळणार पहिला भाजपचा मुख्यमंत्री, सुवेंदू अधिकारी 11 वाजता घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 May 2026 : महाराष्ट्रासह देशविदेशातील घडामोडींचा आढावा आणि त्याचे सर्व महत्त्वाचे अपडेट्स या Live Blog मध्ये एका क्लिकवर मिळवा.
भोंदू अशोक खरातला आज न्यायालयात हजर करणार....
शिर्डीतील जमीन खरेदी फसवणूक प्रकरणात अशोक खरात शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात..
पाच दिवसांची पोलिस कोठडी संपल्यानंतर आज करणार राहाता दिवाणी न्यायालयात हजर...
गेल्या चार दिवसात अशोक खरात चौकशीला पूर्ण सहकार्य करत नसल्याचे आले समोर...
उद्या शिर्डी पोलिस न्यायालयात पोलिस कोठडी मागणार का याकडे लक्ष...
चार दिवसात फरार असलेल्या कल्पना खरात बाबत मात्र पूर्णपणे मौन
गेल्या चाळीस दिवसांपासून फरार असलेल्या कल्पना खरातला शोधण्यात पोलिसांना देखील आलेय अपयश...
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला असतानाच दुसरीकडे शालेय पातळीवर मराठी भाषेविषयी वाढती अनास्था असल्याचे चित्र शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेल्या दहावीच्या निकालात दिसले. दहावीत मराठी विषयात एकूण 94 हजार विद्यार्थी नापास झाले आहेत. त्यापैकी तब्बल 80 हजार 803 विद्यार्थी हे प्रथम मराठी भाषा घेतलेले आहेत. दहावीचा निकाल यंदा ९२.०९ टक्के लागला. गतवर्षी ही टक्केवारी 94 टक्के होती. विशेष म्हणजे यंदा बारावीच्या निकालाप्रमाणेच दहावीचा निकालही सरासरी २ टक्क्यांनी घसरला आहे.
सुवेंदू अधिकारी यांची पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आलीय. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुवेंदू यांच्या नावाची घोषणा केली. आज सकाळी 11 वाजता सुवेंदू यांच्यासह मंत्र्यांचा शपथविधी होणारेय. भाजपच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं. दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये 2 उपमुख्यमंत्री बनण्याची शक्यता असून, दोनपैकी एक उपमुख्यमंत्री महिला असण्याची शक्यता आहे...
--होर्मुझच्या कोंडीमुळे खनिज तेल भडकणार
--कच्चा तेलाचे दर 200 डॉलरवर जाण्याचा धोका
--जागतिक अर्थव्यस्थेला मोठा फटका बसणार
--देशात पेट्रोल-डिझेल दराचा भडका उडणार?
--कोलकात्यात सुनेत्रा पवारांच्या स्वागताची तयारी
--कोलकाता विमानतळावर स्वागताची तयारी
--शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहणार
--कार्यकर्त्यांकडून विमानतळावर स्वागताची तयारी
-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा आज प. बंगाल दौरा
-शपथविधी सोहळ्याला एकनाथ शिंदे हजेरी लावणार
-सुवेंदू अधिकारी यांच्या शपथविधी सोहळ्याला शिंदे जाणार
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सीएनजीच्या दरात प्रति किलो दीड रुपयांची वाढ झालीये. मध्यरात्रीपासून नवे दर लागू झालेत. त्यामुळे पुण्यात एक किलो सीएनजीसाठी ९२ रुपये २५ पैसे मोजावे लागणार असून, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह चाकण, तळेगाव, हिंजवडी परिसरातील वाहनधारकांना या दरवाढीचा फटका बसणार आहे. सीएनजीसाठी आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या खरेदी दरात वाढ झाल्यामुळे दरवाढ करणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडून निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 9 May 2026 : तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ TVK पक्षाचे प्रमुख विजय थालापती आज शपथ घेणार आहे. तर तिकडे पश्चिम बंगालमध्येही सुवेंदू अधिकारी आज मुख्यमंत्रीपदी शपथ घेणार आहेत. महाराष्ट्रात खासदार सुप्रिया सुळे यांचं मोठं विधान केलंय त्या म्हणाल्यात की, सुनेत्रा पवार राज्याच्या मुख्यमंत्री झाल्यास त्यांना पहिला हार मीच घालेन. तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सीएनजीच्या दरात प्रति किलो दीड रुपयांची वाढ झालीये. मध्यरात्रीपासून नवे दर लागू झालेत. या आणि अशा अनेक राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.