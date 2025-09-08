English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: एकाच गावात 50 कुणबी नोंदी सापडल्या पण सर्टीफिकेट 5 जणांनाच कारण...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: महाराष्ट्राबरोबरच राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण, समाजकारण, क्रिडा क्षेत्राबरोबरच राज्यासहीत देशभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींची ताजे अपडेट्स एकाच क्लिकवर...

Sep 08, 2025, 10:29 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: गणेशोत्सवानंतर आजपासून पहिल्यांदाच मुंबईसहीत सर्वच शहरांमधील चाकरमानी कमावर पुन्हा रुजू होत आहेत. दुसरीकडे राज्यातील राजकीय घडामोडींबरोबरच केंद्रामध्ये उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी दोन्हीकडून जय्यत तयारी सुरु झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. लालगाबचा राजाचं रखडलेलं विसर्जनही रविवारी दिवसभर चर्चेत राहिल्याचं दिसून आलं. या शिवाय राज्यात ओबीसी समाजातील नाराजी चर्चेचा विषय ठरतेय. तसेच आज जरांगे पाटील यांना रुग्णालयामधून डिस्चार्ज मिळणार आहे. या आणि इतर सर्व ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष ठेवणार आहोत. दिवसभरातील ताज्या घडामोडी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता...

8 Sep 2025, 10:29 वाजता

आंघोळ करताना सासरा काढत होता VIDEO, पुढे जे झालं ते त्याहून धक्कादायक; VIDEO मुळे एकच खळबळ, BJP कनेक्शन...

8 Sep 2025, 10:28 वाजता

भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट; माजी खेळाडूने 'या' कर्णधाराचं नाव घेत उघड केलं मॅच फिक्सिंगचं सत्य

8 Sep 2025, 09:02 वाजता

एकाच गावात 50 कुणबी नोंदी सापडल्या पण सर्टीफिकेट 5 जणांनाच कारण...

धाराशिवच्या तुळजापूर तालुक्यातील चिंचोली एकाच गावात 50 कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. मात्र उर्दू आणि मोडी लिपीतील भाषांतराच्या चुकांमुळे गावातील 50 नोंदी पैकी 5 जणालाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या जीआ मधून आम्हाला न्याय मिळावा अशी आशा चिंचोली ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. भाषांतरामुळे वंशावळीची अडचण असल्याने चिंचोली गावातील 45 वारस कुणबी प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. तहसीलदारांनी गावात येऊन स्पॉट पंचनामे व घरटी चौकशी करावी अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. 

8 Sep 2025, 08:58 वाजता

2900 S*x व्हिडीओ सापडलेल्या माजी पंतप्रधानांच्या नातवाला जेलमध्ये करावं लागणार 'हे' काम; पगारही ठरला

8 Sep 2025, 08:51 वाजता

8 Sep 2025, 07:45 वाजता

'अजित पवार बारामतीच्या कोणत्या चौकात ‘टायर’ टांगून स्वतःला उलटे लटकवून घेणार?'

8 Sep 2025, 07:45 वाजता

गणेश विसर्जनावेळी नाशिक जिल्ह्यात सहा जणांचा मृत्यू, एक बेपत्ता 

गणेश विसर्जनावेळी नाशिक शहरात दोन, तर ग्रामीण भागात चार जण वाहून गेले. गोदावरी प्रवाहात प्रवीण शांताराम चव्हाण, बोरगडमध्ये दगडी तलावात चंदर नथू माळेकर, सिन्नर सरदवाडी धरणात ओमप्रकाश सुंदरलाल लिल्हारे कळवणमध्ये नदीत दिनेश बाबूराव राजभोज तर गोवर्धनमध्ये विष्णूडगळे यांचा गणपती विसर्जन वेळी मृत्यू झाला. यंदा सर्वच धरणे, तलाव तुडुंब भरलेले असल्याने प्रशासनाने गणेश भक्तांनी विसर्जन करू नये असा सल्ला दिला होता.

8 Sep 2025, 07:38 वाजता

कोल्हापुरात शिक्षक बँकेच्या सभेत गोंधळ 

सभेतून विरोधकांचा सभात्याग,सत्ताधाऱ्यांकडून योग्य उत्तरे दिली जात नसल्याच्या आणि शिवराळ भाषा वापरल्याचा आरोप करत सभात्याग केला. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीच्या सभेतही गोंधळ झाला. शिक्षकांचा सभेत गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं.

8 Sep 2025, 07:38 वाजता

राजगुरुनगर बँकेच्या AGM मध्ये राडा

बँकेचे सभासद एकमेकांसोबत भिडले, प्रश्न विचारत असताना सभासदांमध्ये हाणामारी झाली. काही वेळानंतर शांततेत सभा पार पडली. पुण्याच्या राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी राडा घातला. बँकेचे सभासद एकमेकांसोबत भिडल्याचं पाहायला मिळालं.. संचालक मंडळाला प्रश्न विचारत असताना सभासदांमध्ये हाणामारी झाली.. प्रश्न विचारण्यावरुन वाद झाल्याने एका सभासदाने बाजार समितीचे संचालक रेवनाथ थिंगळे यांच्या डोक्यातच माईक मारला.. यानंतर काही वेळाने शांततेत बँकेची सर्वसाधारण सभा पार पडली.

8 Sep 2025, 07:36 वाजता

नांदेड-सकल ओबीसी समाजाची बैठक

नागपूर येथील ओबीसी समाजाने आपले उपोषण मागे घेतले असले तरी ओबीसी समाजाचा घात झाल्याची भावना ओबीसी समाजाची आहे. त्यामुळे ओबीसी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. बैठकीत ठरणार आंदोलनाची दिशा. ओबीसी, भटके विमुक्त, बलुतेदार तसेच आरक्षणवादी समजबांधवांची महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाणार आहे. दुपारी 1.30 वाजता शहरातील एका मंगल कार्यालयात बैठक आहे.

