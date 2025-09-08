English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: अजित पवारांवर कारवाई करण्यासाठी फडणवीसांना पत्र

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: महाराष्ट्राबरोबरच राष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण, समाजकारण, क्रिडा क्षेत्राबरोबरच राज्यासहीत देशभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींची ताजे अपडेट्स एकाच क्लिकवर...

Sep 08, 2025, 07:04 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: गणेशोत्सवानंतर आजपासून पहिल्यांदाच मुंबईसहीत सर्वच शहरांमधील चाकरमानी कमावर पुन्हा रुजू होत आहेत. दुसरीकडे राज्यातील राजकीय घडामोडींबरोबरच केंद्रामध्ये उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी दोन्हीकडून जय्यत तयारी सुरु झाल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. लालगाबचा राजाचं रखडलेलं विसर्जनही रविवारी दिवसभर चर्चेत राहिल्याचं दिसून आलं. या शिवाय राज्यात ओबीसी समाजातील नाराजी चर्चेचा विषय ठरतेय. तसेच आज जरांगे पाटील यांना रुग्णालयामधून डिस्चार्ज मिळणार आहे. या आणि इतर सर्व ताज्या घडामोडींवर आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष ठेवणार आहोत. दिवसभरातील ताज्या घडामोडी तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता...

8 Sep 2025, 06:58 वाजता

सरकारनं काढलेल्या जीआरनंतर आता ओबीसी नेते देखील आक्रमक 

मराठा समाजासाठी जरांगे पाटलांनी रस्त्यावर उतरत सरकारला आरक्षणाचा जीआर काढण्यास भाग पाडलं. दरम्यान सरकारनं काढलेल्या जीआरनंतर आता ओबीसी नेत्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेतलाय. ओबीसी समाजाचं हक्काचं आरक्षण वाचवण्यासाठी विजय वडेट्टीवारांनी महामोर्चाची हाक दिलीय. तसंच वडेट्टीवार न्यायालयाचं देखील दार ठोठावणार आहेत.

8 Sep 2025, 06:58 वाजता

अजित पवारांवर कारवाई करा -अंजली दमानिया 

महिला अधिकाऱ्याला धमकवल्या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. शासकीय कामकाजात अडथळा आणणे आणि महिला पोलीस अधिकाऱ्याला धमकावल्या प्रकरणात अजित पवारांवर कारवाई करा असं अजंली दमानिया यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करताना म्हटलं आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू उपसा संदर्भात कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला अजित पवारांकडून कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते.

8 Sep 2025, 06:56 वाजता

ओबीसींवर अन्याय होणार नाही -फडणवीस

राज्यात सध्या सुरु असलेल्या मराठा-ओबीसी वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सूचक वक्तव्य केलंय. नोंदी असणा-यांनाच कुणबी दाखले मिळणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली. सरसकट ओबीसी दाखले मिळणार नसल्याचंही फडणवीस म्हणाले. तर दोन्ही समाजांमध्ये भांडण लावण्याची आमची निती नसल्याचंही ते म्हणाले. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, सरसकट ओबीसी दाखले मिळणार नाही, असा शब्द फडणवीसांनी दिला आहे.

 

8 Sep 2025, 06:55 वाजता

पी चिदंबरम यांच्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी 

आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात आरोपी असलेले काँग्रेस नेते पी चिदंबरम यांच्या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.चिदंबरम यांनी कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

 

8 Sep 2025, 06:55 वाजता

ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा

दोन पातळ्यांवर लढा देणार,25 प्रमुख लोकांची समिती गठीत करणार,काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा निर्धार,मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात लढा देण्यासाठी ओबीसींचा महामोर्चा काढण्याचा निर्धार विजय वडेट्टीवारांनी व्यक्त केलाय. या जीआरविरोधात दोन पातळ्यांवर लढा दिला जाणार आहे. त्यासाठी 25 प्रमुख लोकांची एक समिती गठित केली जाणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा हा महामोर्चा काढला जाणार आहे. 

8 Sep 2025, 06:33 वाजता

8 Sep 2025, 06:22 वाजता

भारताने चौथ्यांदा हॉकी आशिया कप जिंकला 

अंतिम सामन्यात दक्षिण कोरियाचा 4-1 असा पराभव केला; विश्वचषकासाठीही पात्र ठरले,भारताने पुरुष हॉकी आशिया कप 2025 चे विजेतेपद जिंकले आहे. रविवारी बिहारमधील राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने दक्षिण कोरियाचा 4-1 असा पराभव केला. भारताने हे विजेतेपद चौथ्यांदा जिंकले. या विजयासह भारताने 2026 च्या विश्वचषकातही स्थान मिळवले.अंतिम सामन्याच्या पहिल्याच मिनिटाला भारताकडून सुखजीत सिंगने गोल केला. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये दिलप्रीत सिंगने पुन्हा गोल केला आणि भारताला 2-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये दिलप्रीतने आणखी एक गोल केला. चौथ्या क्वार्टरमध्ये अमित रोहिदासने पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करून भारताला4-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. दक्षिण कोरियाकडून सन ड्युनने एकमेव गोल केला.

8 Sep 2025, 06:22 वाजता

ज्योती जगताप यांच्या जामीन अर्जावर आज सुनावणी 

भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक केलेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यकर्त्या ज्योती जगताप यांच्या जामीन अर्जावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

8 Sep 2025, 06:21 वाजता

मनोज जरांगे पाटील यांना आज हॉस्पिटलमधून सुट्टी मिळणार  

मनोज जरांगे पाटील यांना आज हॉस्पिटलमधून सुट्टी मिळणार आहे, 12 वाजता ते अंतरवलीत जातील, नंतर नारायणगड दर्शन आणि त्यानंतर शाहगड घरी जाणार, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना चार वाजता श्री क्षेत्र नारायण गडावर येणार आहेत. दोन ऑक्टोबर रोजी दसरा आहे. आणि जरांगे पाटील यांचा हा दुसरा दसरा मेळावा असणार आहे. यासंदर्भात महंत यांच्याशी चर्चा करून दसरा मेळाव्या संदर्भात आढावा घेण्याची शक्यता आहे.

 

 

8 Sep 2025, 06:18 वाजता

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संभाजी नगर दौऱ्यावर   

महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने शहरातील विविध विकास कामांची आढावा बैठक,  कार्यकर्त्यांसोबत संवाद,  त्यानंतर पाच वाजता पत्रकार परिषद आणि साडेसहा वाजता जाहीर सभा असेल.

