Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

11 Sep 2025, 10:46 वाजता
लातूरच्या उदगीर शहरात मोकाट कुत्र्यांची दहशत
Latur : लातूरच्या उदगीर शहरात मोकाट कुत्र्यांची प्रचंड दहशत आहे...दररोज 15 ते 20 जणांना चावा घेण्याच्या घटना शहरात घडत आहेत... दरम्यान उदगीर शहरातील चोबारा परिसरातील एक व्यापारी आपले दुकान बंद करून शटरला लॉक लावत असताना पाठीमागून येवून कुत्र्याने अचानकपणे त्यांच्यावर हल्ला केला...कुत्र्यांनी त्यांच्या ओठाचे लचके तोडून गंभीर जखमी केले आहे... चंद्रकांत विजय वडजे असे जखमी व्यापाऱ्याचे नाव आहे... घटनास्थळी नागरिकांनी धाव घेऊन व्यापाऱ्याला कुत्र्याच्या तावडीतून वाचवण्याचा प्रयत्न केला यावेळी आणखी एका व्यक्तीलाही कुत्र्याने चावा घेतलाय...
11 Sep 2025, 10:06 वाजता
सरकारी बँकांचे होणार महाविलिनीकरण
Bank : देशातील सरकारी बँकांचं महाविलीनीकरण होणार असल्याची माहिती आहे...जागतिक पातळीवर स्पर्धा करू शकतील अशा मोठ्या 3 ते 4 कर्जदाता बँका निर्माण करण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे...त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाची आणखी एक फेरी राबविण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती आहे...या मुद्यावर महिन्याच्या अखेरीस बैठकीत चर्चा होणार आहे, असे समजते. याआधी 2020 मध्ये सरकारी बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर आणण्यात आली होती... आता ती संख्या आणखी कमी करण्याचा विचार केला जात आहे...एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतीय बँकांनी जागतिक पातळीवर विस्तार करणे आवश्यक असल्याच्या मुद्द्यावर सर्वांची सहमती आहे, परंतु कोणतेही नवे विलीनीकरण हे परस्पर समन्वय आणि बँकांशी झालेल्या सल्लामसलतीवर अवलंबून असेल. याआधीची विलीनीकरणे बँकांच्या सल्लामसलतीनेच करण्यात आली होती. त्यामुळेच ती यशस्वी ठरली होती
11 Sep 2025, 09:52 वाजता
पुणे जिल्ह्यात अडीच लाखांहून अधिक कुणबी नोंदी
Pune : पुणे जिल्ह्यात 2 लाख 86 हजारांहून अधिक कुणबी नोंदी आढळून आल्यात.. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्यापूर्वी दोन वर्षातील पुणे जिल्ह्यातील ही आकडेवारी समोर आलीये.. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात 51 हजार 349 जणांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता.. त्यांना दाखले देण्यात आलेत.. आंबेगाव, जुन्नर, खेड या तालुक्यातील नागरिकांनी सर्वाधिक कुणबी दाखले घेतल्याचं आकडेवारीतून समोर आलंय.. 2023 पूर्वी 47 हजार जणाना कुणबी दाखले दिल्याचं उघडकीस आलंय...
11 Sep 2025, 09:39 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: उद्धव-राज ठाकरेंची दोन महिन्यांत चौथी भेट; महापालिका निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा?
गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा आहे. या चर्चा सुरु असताना ठाकरे बंधूंनी कोणलाही थांगपत्ता लागू न देता पुन्हा एकदा एकमेकांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे सकाळी अचानक राज ठाकरेंच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी पोहोचले... दोघांमध्ये जवळपास अडीच तास चर्चा झाली... आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभमीवर दोघांमध्ये चर्चा झाल्याचं सूत्रांकडून समजतंय... यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत संजय राऊत हेदेखील उपस्थित होते... ठाकरे बंधूंच्या या वाढत्या भेटीगाठी मनसे आणि शिवसेना UBT एकत्र येण्याचं द्योतक मानलं जातंय. युतीच्या घोषणे संदर्भात कुठलाही मुहूर्त ठरलेला नाही. त्यामुळे यापुढेही भेटीगाठींच्या या फे-या होत राहतील असा अंदाज वर्तवला जातोय.
11 Sep 2025, 09:01 वाजता
दसरा-दिवाळीवर पावसाचं सावट कायम
Rain Alert : यंदाची दसरा-दिवाळी पावसातच जाण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवलीये.. देशभरातील हवामानात बदल होण्याचे संकेत हवामान विभागानं दिलेत..17सप्टेंबरदरम्यान राजस्थानातून मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला सुरुवात होते. यावर्षी 22 सप्टेंबरनंतर उत्तर-पश्चिम भारतातून मान्सूनच्या परतीला सुरुवात होईल. हा प्रवास सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांत त्याचा प्रवास खोळंबू शकतो. परिणामी मुंबईसह राज्यभरातूनही मान्सूनचा परतीचा प्रवास ऑक्टोबरच्या मध्यात सुरू होईल. त्यामुळे देशासह राज्यभरात दिवाळीपर्यंत पावसाचा मुक्काम कायम राहण्याची शक्यता आहे...
11 Sep 2025, 08:58 वाजता
पितृपंधरवड्यात भाजीपाला कडाडला
Vegetable Price Hike : श्रावण ते गणेशोत्सवामधील भाजीपाल्याची स्वस्ताई पितृपंधरवड्याने संपुष्टात आणली आहे.... बाजारभाव वाढण्यास सुरुवात झाली असून किरकोळ बाजारामध्ये वाटाणा 160 ते 200 रुपये किलो दराने, तर गवारही 120 ते 160 रुपये किलो दराने विकली जात असून दोन आठवडे बाजारभाव तेजीत राहण्याची शक्यता आहे... मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी 640 वाहनांमधून 2500 टन भाजीपाल्याची आवक झाली... पितृपंधरवड्यामुळे मागणी वाढल्यामुळे दोन दिवसांत जवळपास प्रत्येक भाजीचे दर वाढले आहेत.. होलसेल मार्केटमध्ये वाटाण्याचे दर 70 ते 90 रुपये प्रतिकिलोवरून 120 ते 150 रुपयांवर पोहोचले आहेत...किरकोळ मार्केटमध्ये चांगल्या दर्जाचा वाटाणा 200 रुपये किलो दराने विकला जात असून, हलक्या मालालाही 160 रुपये मोजावे लागत आहेत. अपवाद वगळता सर्व भाज्यांचे दर किरकोळ मार्केटमध्ये 100 रुपयांच्या पुढे पोहोचले आहेत.