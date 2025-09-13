English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 13 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Sep 13, 2025, 11:43 AM IST
13 Sep 2025, 11:32 वाजता

सह्याद्रीच्या खोऱ्यात दिसणार वाघ

 

Tiger : केंद्र सरकारने पश्चिम घाटातील वाघांच्यासंख्येला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय... केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन्यजीव विभागाने ताडोबा-अंधारी आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पांमधून आठ वाघांचं स्थलांतराला मंजूरी दिलीये. हे वाघ सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्यात येणार आहेत. यामुळे पश्चिम घाटातील वाघांच्या संख्येत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.. उत्तर पश्चिम घाटात प्रजनन करणारे वाघ नसल्याने ही स्थलांतर योजना राबवली जात आहे. यामुळे दाट जंगल आणि नद्यांचे पाणीप्रवाह क्षेत्र संरक्षित राहील, तसेच उत्तर पश्चिम घाट आणि गोवा-कर्नाटकमधील दक्षिणेकडील वाघांच्या निवासस्थानांमधील जोडणी टिकून राहील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे..

13 Sep 2025, 11:18 वाजता

भाजप प्रदेश कार्यकारिणी निवडीला वेग 

 

BJP : भाजप प्रदेशाध्यक्ष निवडीनंतर आता प्रदेश कार्यकारिणी निवडीला वेग...-संघटनात्मक निवडीत धक्कातंत्राची शक्यता...अकार्यक्षम लोकांना डच्चू, नव्या चेह-यांना संधी दिली जाणार...सप्टेंबरअखेर भाजप प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर होणार...स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नव्या कार्यकारिणीकडे सर्वांचे लक्ष

13 Sep 2025, 10:43 वाजता

मोदींचा मणिपूर दौरा म्हणजे ढोंग- संजय राऊत

 

 

Sanjay Raut : मोदींचा हा दौरा ढोंग असून आजचा दौरा हा इव्हेंट मॅनेजमेंट असल्याची टीका राऊतांनी केलीय. जेव्हा हिंसाचार झाला तेव्हा मोदी कुठे होते असा सवालही राऊतांनी उपस्थित केलाय...दरम्यान राऊतांच्या टीकेला भुजबळांनी उत्तर दिलंय...हिंसाचारावेळी पंतप्रधान तिथे जाऊन काय करणार असा प्रतिसवाल भुजबळांनी केलाय...

13 Sep 2025, 10:36 वाजता

घाटकोपरमध्ये भरधाव कारचा भीषण अपघात,  3 गंभीर जखमी

 

Mumbai : घाटकोपर च्या एलबीएस रोड वर भीषण अपघात...बॅरिकेटिंग तोडून कार फुटपाथ ओलांडून दुकानाच्या कठड्यावर...तीन जण गंभीर जखमी असल्याची माहिती...कार मध्ये असलेल्या दोन तरुणी आणि एक तरुण नशेत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

13 Sep 2025, 09:07 वाजता

पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्यांसाठी खूशखबर

 

Police Recruitment : पोलीस भरतीची तयारी करणा-या राज्यातील तरुणांसाठी सरकारने आनंदाची बातमी दिलीये...महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे 15 हजार पदे भरण्यात येणार आहे.. या भरतीमध्ये सन 2022 पासून 2025 पर्यंत संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना आणखी एक संधी देण्यात आलीये.. विशेष बाब म्हणून या भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे..या सुवर्णसंधीचा सर्वच उमेदवारांना लाभ घेता येईल. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाकडून याबाबतचे शुद्धिपत्रक काढण्यात आले आहे. 

 

13 Sep 2025, 08:35 वाजता

SEBC आरक्षणावर आज सुनावणी 

 

SEBC Reservation : SEBC आरक्षणावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी...मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणावर सुनावणी...SEBC कायद्याच्या वैधतेला हायकोर्टात आव्हान...SEBCतील10 टक्के आरक्षणाचे काय होणार? याकडे लक्ष..हैदराबाद गॅझेटचा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे मात्र यापूर्वीच मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण दिलं आह...त्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलंय...आरक्षणविरोधी आणि आरक्षणाच्या बाजूच्या अशा दोन्ही याचिकांवर आज सुनावणी होईल...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा- 

 

13 Sep 2025, 08:06 वाजता

राज्यात आजपासून मुसळधार पावसाचा अंदाज

 

Rain Alert : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पावसाने विश्रांती घेतलीय. त्यामुळे सध्या उकाडा आणि उन्हाचा ताप सहन करावा लागतोय. दरम्यान, संपूर्ण राज्यात आजपासून पुढचे दोन दिवस मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केलाय. मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय.

13 Sep 2025, 07:44 वाजता

प्रभादेवी पूल बंद केल्याने एसटी बसच्या मार्गात बदल

कालपासून वाहतुकीसाठी प्रभादेवी पूल बंद केल्यामुळे या मार्गावरील एसटी महामंडळाच्या बसच्या मार्गात बदल करण्यात आलाय. . बदललेल्या मार्गात एसटीचा प्रवास काही किमीने वाढणार असल्याने, एसटीच्या तिकीट दरात वाढ होईल. मुंबई-पुणे शिवनेरी किंवा दादरवरून ये-जा करणाऱ्या साध्या, सेमी, शिवशाही बसच्या तिकीटात वाढ होईल. त्यामुळे प्रवाशांना जादा पैसे देऊन तिकीट खरेदी करावे लागेल.एसटी महामंडळाच्या परळ आगारातून दादर येथे येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या साध्या, सेमी आणि शिवशाही बसच्या मार्गात बदल केला आहे.

13 Sep 2025, 07:42 वाजता

शिवसेना UBTच्या आमदार, खासदारांची आज बैठक

Shivsena UBT : शिवसेना UBTच्या आमदार, खासदारांची बैठक...मातोश्रीवर बैठकांचा धडाका...आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बैठकांचं सत्र...मनसेसोबतच्या युतीबाबत चर्चा होणार का याची उत्सुकता

13 Sep 2025, 07:38 वाजता

मुंबईतील 125 वर्षे जुना एलफिन्स्टन पूल अखेर बंद

 

Elphinstone Bridge : मुंबईतील 125 वर्षे जुना एलफिन्स्टन पूल अखेर बंद...मध्यरात्रीपासून पूल वाहतुकीसाठी बंद, पाडकाम सुरु...60 दिवस चालणार पाडकाम, लवकरच नवा पूल बांधणार...कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात पूल अखेर बंद 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

