Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

14 Sep 2025, 08:28 वाजता
26 जणांचा मृत्यू मोठा की क्रिकेट मॅचचा पैसा?- असदुद्दीन ओवैसी
Asaduddin Owaisi : भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी केंद्र सरकारवर टीका केलीये.. पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळून किती पैसा मिळणार आहे... 26 जणांचा मृत्यू मोठा की पैसा असा सवालही त्यांनी सरकारला विचारलाय.. पाकिस्तानसोबत मॅच न खेळण्याची हिंमत नाही का अशी टीकाही ओवैसींनी केलीये..
14 Sep 2025, 08:24 वाजता
'शहाणे बना, अवैध दारू विक्री बंद करा', अजित पवारांची तंबी
Ajit Pawar : शहाणे बना आणि अवैध दारु विक्री बंद करा, अशी तंबी अजितदादांनी दारू विक्रेत्यांना दिलीय...पुण्यातील केशवनगर, मुंढवा परिसरात अवैध मद्यविक्री होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी अजितदादांकडे केली...यावेळी अजितदादांनी अधिका-यांना त्याबाबत आदेश देत असताना दारु विक्रेत्यांना जोरदार तंबी दिलीय...तसेच ज्याला दारू घ्यायची आहे तो आपल्या घरी घेईल असा मिश्किल टोलेबाजीही अजितदादांनी केलीय
14 Sep 2025, 07:44 वाजता
भारत-पाक मॅचला दिल्लीत आपचा विरोध
Delhi : भारत-पाक मॅचला दिल्लीत आपचा विरोध...सामन्याला परवानगी दिल्याचा निषेध...BCCI आणि केंद्र सरकारवर आपची टीका...सौरभ भारद्वाज यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन
14 Sep 2025, 07:36 वाजता
दुबईत रंगणार भारत-पाकिस्तान क्रिकेटचं महायुद्ध
India vs Pakistan : आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत आज पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भारत-पाकिस्तान भिडणार आहेत...पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतरच ऑपरेशन सिंदूरनंतर दोन्ही संघ प्रथमच आमनेसामने येत आहे...भारत-पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या सामान्याकडे क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे...तसेच मैदानाबाहेर सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपामुळेही हा सामना मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे...भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता हा सामना सुरू होईल...आयसीसीच्या स्पर्धांचा इतिहास पाहिला तर भारताचे पारडे जड मानलं जातं...मात्र टी 20 क्रिकेटमधील अस्थिरता लक्षात घेता सामन्यातील चुरस कायम असणार आहे...दरम्यान नेहमीच हाऊसफुल्ल असणार भारत-पाक सामन्याला यावेळी प्रेक्षक कसा प्रतिसाद देणार याकडे लक्ष असणार आहे... कारण अजूनही शेकडो तिकिटे विक्रीविना पडून असल्याची माहिती आहे...
