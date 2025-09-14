English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 14 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Sep 14, 2025, 08:33 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

14 Sep 2025, 08:28 वाजता

26 जणांचा मृत्यू मोठा की क्रिकेट मॅचचा पैसा?- असदुद्दीन ओवैसी

 

Asaduddin Owaisi : भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावरुन एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी केंद्र सरकारवर टीका केलीये.. पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळून किती पैसा मिळणार आहे... 26 जणांचा मृत्यू मोठा की पैसा असा सवालही त्यांनी सरकारला विचारलाय.. पाकिस्तानसोबत मॅच न खेळण्याची हिंमत नाही का अशी टीकाही ओवैसींनी केलीये.. 

14 Sep 2025, 08:24 वाजता

'शहाणे बना, अवैध दारू विक्री बंद करा', अजित पवारांची तंबी 

 

 

Ajit Pawar : शहाणे बना आणि अवैध दारु विक्री बंद करा, अशी तंबी अजितदादांनी दारू विक्रेत्यांना दिलीय...पुण्यातील केशवनगर, मुंढवा परिसरात अवैध मद्यविक्री होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी अजितदादांकडे केली...यावेळी अजितदादांनी अधिका-यांना त्याबाबत आदेश देत असताना दारु विक्रेत्यांना जोरदार तंबी दिलीय...तसेच ज्याला दारू घ्यायची आहे तो आपल्या घरी घेईल असा मिश्किल टोलेबाजीही अजितदादांनी केलीय

14 Sep 2025, 07:44 वाजता

भारत-पाक मॅचला दिल्लीत आपचा विरोध

 

Delhi : भारत-पाक मॅचला दिल्लीत आपचा विरोध...सामन्याला परवानगी दिल्याचा निषेध...BCCI आणि केंद्र सरकारवर आपची टीका...सौरभ भारद्वाज यांच्या नेतृत्त्वात आंदोलन

 

14 Sep 2025, 07:36 वाजता

दुबईत रंगणार भारत-पाकिस्तान क्रिकेटचं महायुद्ध

 

India vs Pakistan : आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत आज पारंपरिक प्रतिस्पर्धी भारत-पाकिस्तान भिडणार आहेत...पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतरच ऑपरेशन सिंदूरनंतर दोन्ही संघ प्रथमच आमनेसामने येत आहे...भारत-पाकिस्तानमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या सामान्याकडे क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे...तसेच मैदानाबाहेर सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपामुळेही हा सामना मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे...भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता हा सामना सुरू होईल...आयसीसीच्या स्पर्धांचा इतिहास पाहिला तर भारताचे पारडे जड मानलं जातं...मात्र टी 20 क्रिकेटमधील अस्थिरता लक्षात घेता सामन्यातील चुरस कायम असणार आहे...दरम्यान नेहमीच हाऊसफुल्ल असणार भारत-पाक सामन्याला यावेळी प्रेक्षक कसा प्रतिसाद देणार याकडे लक्ष असणार आहे... कारण अजूनही शेकडो तिकिटे विक्रीविना पडून असल्याची माहिती आहे... 

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

 

ट्रेंडिंग न्यूज़

ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचा राजा शाहरुख खान, पण त्या सिनेमात ढसाढस रडला!

ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचा राजा शाहरुख खान, पण त्या सिनेमात ढसाढस रडला!
नॅशनल क्रशची लाट! मनोज बाजपेयीने रश्मिका मंदानावर उघडले आपले विचार?

नॅशनल क्रशची लाट! मनोज बाजपेयीने रश्मिका मंदानावर उघडले आपले विचार?
रिंकू राजगुरूने शेवटी सांगितले, &#039;हाच तो मुलगा आहे&#039; जाणून घ्या तिने तिच्या लग्न आणि जोडीदाराबाबत काय खुलासा केला

रिंकू राजगुरूने शेवटी सांगितले, 'हाच तो मुलगा आहे' जाणून घ्या तिने तिच्या लग्न आणि जोडीदाराबाबत काय खुलासा केला
दशावतार’ची धमाकेदार एंट्री; ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ आणि ‘आरपार’च्या कमाईवर पडला परिणाम!

दशावतार’ची धमाकेदार एंट्री; ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ आणि ‘आरपार’च्या कमाईवर पडला परिणाम!
बीएमसीची चाहूल मराठी दांडियावरुन काहूर, &#039;ऑपरेशन सिंदूर&#039; थीमवरून भाजपवर घणाघात

बीएमसीची चाहूल मराठी दांडियावरुन काहूर, 'ऑपरेशन सिंदूर' थीमवरून भाजपवर घणाघात

प्रेमात दोनदा विश्वासघात, लग्नाआधीच प्रेग्नेंट होती &#039;ही&#039; अभिनेत्री, कर्करोगावरही मिळवला विजय

प्रेमात दोनदा विश्वासघात, लग्नाआधीच प्रेग्नेंट होती 'ही' अभिनेत्री, कर्करोगावरही मिळवला विजय
&#039;जरांगे कारखानदाराचा मुलगा...&#039;; मराठा आरक्षणासंदर्भात लक्ष्मण हाकेंचा गौप्यस्फोट, &#039;प्रत्येक आमदाराने 10 ते 15 लाख...&#039;

'जरांगे कारखानदाराचा मुलगा...'; मराठा आरक्षणासंदर्भात लक्ष्मण हाकेंचा गौप्यस्फोट, 'प्रत्येक आमदाराने 10 ते 15 लाख...'
पहिली भेट टाळली, पण ६ महिन्यांत साखरपुडा आणि त्यानंतर थेट लग्न ; हृता-प्रतीकची फिल्मी लव्हस्टोरी

पहिली भेट टाळली, पण ६ महिन्यांत साखरपुडा आणि त्यानंतर थेट लग्न ; हृता-प्रतीकची फिल्मी लव्हस्टोरी
ठाण्याच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत सर्वात मोठा दावा; अपघातग्रस्त दुचाकीस्वाराच्या कुटुंबाला 1 कोटींची नुकसान भरपाई मंजूर

ठाण्याच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत सर्वात मोठा दावा; अपघातग्रस्त दुचाकीस्वाराच्या कुटुंबाला 1 कोटींची नुकसान भरपाई मंजूर

पुण्यात भाजपला तर मुंबईत एकनाथ शिंदेंना दणका देणार! उद्धव ठाकरेंचा यांचा जबरदस्त प्लान; 15 जण संपर्कात...

पुण्यात भाजपला तर मुंबईत एकनाथ शिंदेंना दणका देणार! उद्धव ठाकरेंचा यांचा जबरदस्त प्लान; 15 जण संपर्कात...