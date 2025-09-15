Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

15 Sep 2025, 09:21 वाजता
पोलादपूर-महाबळेश्वर रस्त्यावर दरड कोसळली
Poladpur-Mahabaleshwar Road : पोलादपुर महाबळेश्वर रस्त्यावर रात्री उशीरा दरड कोसळली. आंबेनळी घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या कापडे गावाजवळ ही दरड कोसळली. यामुळे काहीकाळ रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. प्रशासनाने तत्काळ जेसीबी आणि मनुष्य बळाचा वापर करत रस्त्यावरील दगड- माती हटवून मार्ग मोकळा केला. योग्य ती काळजी घेऊन पोलादपुर महाबळेश्वर रस्त्याचा वापर करण्याच्या सुचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्यात.
15 Sep 2025, 09:18 वाजता
शरद पवारांच्या नाशिक दौऱ्याचा तिसरा दिवस
Sharad Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नाशिक दौऱ्याचा आज तिसरा दिवस आहे.सकाळी नाशिकमध्ये शरद पवार पत्रकार परिषद घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. त्यामुळे शरद पवार पत्रकार परिषदेत काय बोलणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय. दरम्यान,. नाशिकमध्ये आज राष्ट्रवादी SPपक्षाचा शेतकरी मोर्चा निघणार आहे. मोर्चाआधी पक्षाकडून जोरदार जाहिरातबाजी करण्यात आली.'देवा तूच सांग' अशा आशयाची जाहिरात करण्यात आलीय. या मोर्चात शेतक-यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. राष्ट्रवादी SP पक्षाच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे... शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येतोय
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
15 Sep 2025, 08:38 वाजता
शिवसेना UBTची आज बैठक
Shivsena UBT : उद्धव ठाकरेंनी आज बैठक बोलवली आहे. कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील विधानसभा प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, विधानसभा संघटक आणि इतर पदाधिकाऱ्यांना, शाखाप्रमुखांना सेना भवन इथे बैठकीसाठी बोलवलंय... ही संघटनात्मक बैठक असून आगामी महापालिका निवडणूक आणि दसरा मेळावा तयारीसाठीची बैठक असल्याची माहिती मिळतेय... संध्याकाळी सहा वाजता सेना भवन इथे ही बैठक होणार आहे.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
15 Sep 2025, 08:03 वाजता
मुंबईतील वडाळ्याजवळ मोनो रेल बंद पडली
Mumbai Mono Rail : मुंबईतील मोनोरेलची वाहतूक विस्कळीत..वडाळ्याजवळ मोनो रेल बंद पडली...तांत्रिक कारणामुळे मोनोरेल विस्कळीत
15 Sep 2025, 07:41 वाजता
आयकर रिटर्न भरण्याचा आज शेवटचा दिवस
Income Tax Return : आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत आज संपत आहे... त्यामुळे आजच आपला आयकर रिटर्न भरून टाका..आयकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत 5.47 कोटी लोकांनी आयटीआर भरलेला आहे... गेल्या वर्षी 7.28 कोटी रिटर्न भरले गेले होते...म्हणजे अजूनही लाखो लोक आयकर रिटर्न भरायचे बाकी आहेत...त्यामुळे ज्यांनी आयकर रिटर्न भरलेला नाही त्यांनी आजच भरून टाका...आयकर विभागाने रिटर्न भरण्यासाठी 15 सप्टेंबरची मुदत दिली होती, ती आज संपत आहे...
15 Sep 2025, 07:33 वाजता
राज्यात पावसाचं पुन्हा एकदा जोरदार कमबॅक
Rain : राज्यात विश्रांती घेतलेल्या पावसाने पुन्हा जोरदार कमबॅक केलंय. मुंबई, उपनगरात मध्यरात्रीपासून पावसाने हजेरी घेतलीय. विदर्भ, मराठवाड्यासह, पश्चिम महाराष्ट्रात पावसानं थैमान घातलंय......सोलापूर शहरासह परिसरात जोरदार पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर आलाय...मराठवाड्यात देखील पावसाने जोरदार हजेरी लावलीये...पावसामुळे लोहगाव येथील गावठाण हद्दीतील पाझर तलाव फुटल्यामुळे शेती पिकांचं मोठं नुकसान झालंय...जालना, परभणी, धाराशिवमध्ये देखील पावसाने थैमान घातलं आहे...अनेक नदी नाल्याना पूर आल्यामुळे वाहतूक बंदी झाली आहे...अमरावतीच्या दर्यापूर तालुक्यात पावसामुळे थिलोरी, आमला कळमगव्हाण या भागांना फटका बसलाय. ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांचे कपाशी, तूर आणि सोयाबीन पीक पावसात वाहून गेले आहेत..