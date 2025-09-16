Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

16 Sep 2025, 08:56 वाजता
राज्यातील ई-बाईक टॅक्सीचा मार्ग मोकळा
E-Bike Taxi : राज्यात लवकरच ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू होणार आहे...राज्य परिवहन विभागानं ई-बाईक टॅक्सीच्या भाड्याचे दर निश्चित केले आहेत... ई-बाईक टॅक्सीचे दर ठरवताना सामान्य लोकांच्या खिशाला परवडेल याची काळजी घेण्यात आली आहे... पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी प्रवाशांना फक्त 15 रुपये द्यावे लागतील... तर त्यानंतरच्या पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी 10 रुपये 27 पैसे इतके भाडे द्यावं लागणार आहे...
16 Sep 2025, 08:11 वाजता
भाजप फुंकणार मुंबई मनपाचं रणशिंग
BJP : भाजपचं मिशन मुंबई महापालिका..आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघात भाजपचा मेळावा...वरळी डोममध्ये संध्याकाळी विजयी संकल्प मेळावा...मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मार्गदर्शन करणार...आशिष शेलार, अमित, साटम, रवींद्र चव्हाण राहणार उपस्थित
16 Sep 2025, 07:38 वाजता
पुण्यात आज राष्ट्रवादी SP पक्षाची बैठक
Pune NCP (SP) : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची आज पुण्यात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पक्षाच्या पुणे शहर कार्यकारिणीची ५० वी आढावा बैठक संपन्न होणार आहे. तसेच यावेळी भव्य कार्यकर्ता मेळावाही घेण्यात येणार आहे.आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने शरद पवार स्वतः सर्व पदाधिकाऱ्यांकडून आढावा घेणार असून, पुण्यातील वानवडी येथे सायंकाळी 5 वाजता ही बैठक घेण्यात येणार आहे त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्यांला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिलेत
16 Sep 2025, 07:37 वाजता
राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक
State Cabinet meeting today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक..-कॅबिनेट बैठकीत कोणते निर्णय होणार याकडे लक्ष...मराठा, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चेची शक्यता...मंत्रालयात दुपारी 12 वाजता कॅबिनेटची बैठक