Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 18 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Sep 18, 2025, 09:13 AM IST
18 Sep 2025, 09:12 वाजता

मनपा, झेडपी निवडणुका 3 टप्प्यात होणार?

Local Body Election : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यांत घेण्याच्या हालचाली राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुरू आहेत. त्यानुसार मुंबईसह २९ महापालिकांच्या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजे जानेवारी २०२६ मध्ये घेतल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे, तर निवडणुकीचा पहिला टप्पा दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्यात अपेक्षित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमुळे राज्यात आचारसंहितेचा कालावधी लांबण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे तीन टप्प्यांतील निवडणुकांमध्ये डिसेंबरमध्ये नागपूरमध्ये होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर आचारसंहितेचे सावट असल्याचे सांगण्यात येते.

18 Sep 2025, 08:11 वाजता

कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्यांना जरांगे भेटणार

Manoj Jarange : हैदराबाद गॅझेटनुसार ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे त्यांची आज मनोज जरांगे भेट घेणार आहे.. या सर्वांना जरांगेंनी अंतरवाली सराटी येथे बोलावलंय... त्यांना दिलेले प्रमाणपत्र तपासून पाहणार आणि त्यानंतर दसऱ्याला निर्णय घेणार असल्यचं जरांगे म्हणालेत..

 

