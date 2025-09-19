Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

19 Sep 2025, 09:12 वाजता
नागपुरात राष्ट्रवादीचं आज चिंतन शिबिर
NCP : भाजपच्या बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादीचं आज चिंतन शिबिर...स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन राष्ट्रवादीचं चिंतन शिबीर...निवडणूक पार्श्वभूमीवर पक्षाचा विस्तार करण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न... चिंतन शिबीरात उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळांसह सर्व नेते,पदाधिकारी सहभागी होणार... राष्ट्रवादीच्या चिंतन शिबीराची तयारी पूर्ण, शहरात ठिकठिकाणी लागले होर्डिंग्ज
19 Sep 2025, 08:31 वाजता
नाशिक शहराला डेंग्यूचा विळखा
Nashik : नाशिक शहराला डेंग्यूचा विळखा...17 दिवसांत शहरात डेंग्यूचे 464 नवे रुग्ण...मलेरिया, चिकनगुनियाच्या रुग्णसंख्येतही वाढ....वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर....शहरात डास निर्मूलनासाठी उपाययोजना सुरू......महापालिकेकडून कंत्राटदारास 1 लाख 10 हजारांचा दंड
19 Sep 2025, 08:11 वाजता
शिवसेना UBT महिला पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक
Shivsena UBT : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शाखा प्रमुखांच्या बैठकीनंतर आज महिला पदाधिका-यांची बैठक होणार आहे. शिवसेना भवनमध्ये आज दुपारी 4 वाजता उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महिला पदाधिका-यांची बैठक होणार आहे. काल शाखाप्रमुख आणि पदाधिका-यांची बैठक शिवसेना भवनात पार पडली. त्यामध्ये आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारीच्या सूचना उद्धव ठाकरे यांनी पदाधिका-यांना दिल्या होत्या.
19 Sep 2025, 07:42 वाजता
लाडक्या बहिणींना आता ई-केवायसी सक्तीची
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेबाबत अत्यंत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे...सर्व लाडक्या बहिणींना आता ई केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे...पुढील दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे...महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी ट्विट करत तशी माहिती दिली आहे..योजनेत सरकारी महिला कर्मचारी, पुरुष लाभार्थी तसेच अडीच लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या महिलांच्या घुसखोरीमुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय.. गरजू महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून सरकारने हे महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे...ई-केवायसी केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात पुढील हप्ता जमा होणार आहे...
19 Sep 2025, 07:39 वाजता
राज ठाकरे आज अंबरनाथ, कल्याण दौऱ्यावर
MNS : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज अंबरनाथ आणि कल्याण दौऱ्यावर आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठका होणारेय. आज अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि बदलापूर इथल्या पदाधिकाऱ्यांसोबत राज ठाकरे संवाद साधणारेय. सकाळी 10 वाजता पनवेलकर हॉल इथं बैठक पार पडणारेय. तर कल्याण डोंबिवलीमधील पदाधिकाऱ्यांची गुरुद्वारा हॉटेल इथं दुपारी 12 वाजता बैठक होणारेय.