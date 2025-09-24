Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

24 Sep 2025, 08:41 वाजता
मंत्री पंकजा मुंडे आज बीड दौऱ्यावर
Pankaja Munde : मंत्री पंकजा मुंडे आज बीड दौ-यावर...अतिवृष्टी झालेल्या भागांची पाहणी...नुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या व्यथा जाणून घेणार...राज्यात पावसामुळे शेतीचं मोठं नुकसान
24 Sep 2025, 08:16 वाजता
मुख्यमंत्र्यांचा आज सोलापूर दौरा
Devendra Fadnavis : राज्याला मुसळधार पावसानं जबर तडाखा दिला आहे. सर्वात जास्त फटका मराठवाड्याला बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सोलापूरचा दौरा करणार आहेत. तिथे ते पूरस्थितीचा आढावा घेतील. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या पाहणी दौ-याला सोलापुरातून सुरुवात झाली. ते सोलापूरसह धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. मागील दोन दिवसांपासून मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. सततच्या पावसामुळे अनेक गावं पाण्याखाली गेली आहेत. इथल्या नुकसानग्रस्त शेतक-यांशी अजित पवार संवाद साधतील. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अतिवृष्टी झालेल्या धाराशिव जिल्ह्याची आज पाहणी करणार आहेत.
24 Sep 2025, 07:38 वाजता
नाशिकच्या गोदावरी नदीला पूर
Nashik Rain : नाशिकमध्ये कालपासून पावसाची रिपरिप सुरू असून नाशिकच्या गंगापूर धरणातून 6 हजार 335 क्युसेस पाण्याचा विसर्ग करण्यात आलाय. त्यामुळे नाशिकच्या गोदावरी नदीला पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे गोदावरी नदीच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झाल्याने काही लोक गोदावरी नदी पात्राजवळ असलेल्या टाळकुटेश्वर महादेव मंदिरामध्ये पूजेसाठी गेले असता वाढलेल्या पाणी पातळीने त्यांना बाहेर निघता आलं नसून अग्निशामक दलाकडून त्यांना रेस्क्यू ऑपरेशन करत बाहेर काढण्यात यश आले.
24 Sep 2025, 07:35 वाजता
लातूरच्या तेरणे नदीला पूर, उजनी गाव जलमय
Latur Rain : लातुरमधील तेरण नदीला आलेल्या पुरात उजनी गाव जलमय झालंय...बाजारपेठीतल दुकानं. तसंच घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरलंय...पाचशे ते सहाशे हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली आहेत...प्रशासनाने तत्काळ मदत करावी..अशी मागणी गावक-यांनी केलीय.