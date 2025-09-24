English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 24 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Sep 24, 2025, 08:43 AM IST
24 Sep 2025, 08:41 वाजता

मंत्री पंकजा मुंडे आज बीड दौऱ्यावर

 

Pankaja Munde : मंत्री पंकजा मुंडे आज बीड दौ-यावर...अतिवृष्टी झालेल्या भागांची पाहणी...नुकसानग्रस्त शेतक-यांच्या व्यथा जाणून घेणार...राज्यात पावसामुळे शेतीचं मोठं नुकसान

24 Sep 2025, 08:16 वाजता

मुख्यमंत्र्यांचा आज सोलापूर दौरा

 

Devendra Fadnavis : राज्याला मुसळधार पावसानं जबर तडाखा दिला आहे. सर्वात जास्त फटका मराठवाड्याला बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सोलापूरचा दौरा करणार आहेत. तिथे ते पूरस्थितीचा आढावा घेतील. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या पाहणी दौ-याला सोलापुरातून सुरुवात झाली. ते सोलापूरसह धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. मागील दोन दिवसांपासून मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतक-यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. सततच्या पावसामुळे अनेक गावं पाण्याखाली गेली आहेत. इथल्या नुकसानग्रस्त शेतक-यांशी अजित पवार संवाद साधतील. तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अतिवृष्टी झालेल्या धाराशिव जिल्ह्याची आज पाहणी करणार आहेत. 

24 Sep 2025, 07:38 वाजता

नाशिकच्या गोदावरी नदीला पूर

 

Nashik Rain : नाशिकमध्ये कालपासून पावसाची रिपरिप सुरू असून नाशिकच्या गंगापूर धरणातून 6 हजार 335 क्युसेस पाण्याचा विसर्ग करण्यात आलाय. त्यामुळे नाशिकच्या गोदावरी नदीला पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे गोदावरी नदीच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झाल्याने काही लोक गोदावरी नदी पात्राजवळ असलेल्या टाळकुटेश्वर महादेव मंदिरामध्ये पूजेसाठी गेले असता वाढलेल्या पाणी पातळीने त्यांना बाहेर निघता आलं नसून अग्निशामक दलाकडून त्यांना रेस्क्यू ऑपरेशन करत बाहेर काढण्यात यश आले.

24 Sep 2025, 07:35 वाजता

लातूरच्या तेरणे नदीला पूर, उजनी गाव जलमय

 

Latur Rain : लातुरमधील तेरण नदीला आलेल्या पुरात उजनी गाव जलमय झालंय...बाजारपेठीतल दुकानं. तसंच घरांमध्ये पुराचं पाणी शिरलंय...पाचशे ते सहाशे हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली गेली आहेत...प्रशासनाने तत्काळ मदत करावी..अशी मागणी गावक-यांनी केलीय.

ट्रेंडिंग न्यूज़

चिंता वाढणार! ताशी 295 किमी वेगाने विदर्भाच्या दिशेने घोंगावतोय &#039;रागासा&#039; चक्रीवादळ, 30 सप्टेंबरपर्यंत पावसाचा कहर

जगातील विद्यार्थ्यांची पाठ अन् विद्यापीठांचं अरबोंचं नुकसान; Trump Policy मुळे US चं शिक्षण क्षेत्र उद्ध्वस्त?

लोकांना लाखभर पगार मिळेना, &#039;ही&#039; कंपनी इंटर्नला देतेय 12.5 लाख दरमहा; कोणतं शिक्षण आवश्यक?

National Film Awards : नऊवारी साडी, नाकात नथ... दिल्लीत मराठी संस्कृती जपत स्वीकारला राष्ट्रीय पुरस्कार, &#039;ही&#039; महिला आहे तरी कोण?

घाटकोपर दुर्घटनेच्या दीड वर्षांनंतर मुंबईसह महाराष्ट्रात होर्डिंग्जवर निर्बंध;5 नियम लक्षात ठेवा!

आयुष्यातील एका सुंदर प्रवासाच्या वाटेवर विकी- कतरिना; Baby Bump चा Photo शेअर करत दिली गोड बातमी

....तर RBI स्वत: &#039;ती&#039; 10 कोटी बँक अकाऊंट करणार बंद; 30 सप्टेंबरपर्यंत दिलीये मुदत

पुण्यातील रस्त्यावर आकाशातल्या चांदण्या इतके खड्डे; पुण्यातील खड्ड्यांची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

विचलित करणारा व्हिडीओ! पुरानं पिकं उध्वस्त; आक्रोश करत ओढ्यात उडी मारून शेतकऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न

महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदाच असं काही तरी घडलयं; झीनत शबरीन बनल्या मुंबई युवक काँग्रेसच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा

