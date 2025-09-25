Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

25 Sep 2025, 09:26 वाजता
रेल्वे कर्मचा-यांना दिवाळी बोनस जाहीर
Railway Bonus : रेल्वे कर्मचा-यांसाठी दिवाळी बोनस जाहीर झालाय.. 10 लाखांच्या वर कर्मचा-यांना यंदाही चांगला बोनस मिळणार आहे.. 78 दिवसांचा पगार कर्मचा-यांना बोनस म्हणून मिळणार आहे.. तसा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्रा मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय... रेल्वे कर्मचा-यांच्या बोनससाठी तब्बल 1 हजार 865 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आलीय..
25 Sep 2025, 09:12 वाजता
महाराष्ट्रात यंदा सरासरीहून 14 टक्के अधिक पाऊस
Maharashtra Rain : मराठवाड्यात मागील काही दिवसांपासून पावसाचा कहर सुरू असून मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद झाली आहे.. मराठवाड्यात आतापर्यंतच्या अपेक्षित सरासरीपेक्षा 26 टक्के तर राज्यात 14 टक्के अधिक पाऊस झाला आहे.. मराठवाड्यात 1 जून ते 24 सप्टेंबर दरम्यान 24,780 मिमी पाऊस पडलाय तर मध्य महाराष्ट्रात 812 मिमी पावसाची नोंद झालीय..सातारा जिल्ह्यात 22 टक्के पावसाची तूट नोंदली गेली आहे... तर, सर्वाधिक पाऊस हा धाराशिव येथे झाला आहे. धाराशिव जिल्ह्यात 51 टक्के अधिक पाऊस नोंदला गेला आहे....दरम्यान हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा 106 टक्के पाऊस पडणार असल्याचे सांगितलं होतं...
25 Sep 2025, 09:06 वाजता
पाऊस थांबला, पूर मात्र कायम
Marathwada Rain : मराठवाड्यासह अहिल्यानगर, सोलापूरला जोरदार तडाखा देणा-या पावसाने बुधवारी विश्रांती घेतली होती...मात्र पावसाने ब्रेक घेतला असला तरी धरणांमधून सुरु असलेल्या प्रचंड विसर्गामुळे पूरस्थिती कायम आहे... शेतशिवारांसह घरांमध्ये अजूनही 5 ते 10 फूट इतकं पाणी आहे... पाऊस आणि पुरामुळे मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजाला आता मायबाप सरकारकडून ठोस मदतीची आस आहे...मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्र्यांच्या पाहणी दौ-यानंतर आता भरीव मदत होईल अशी आशा शेतक-यांना आहे...त्यातच उद्यापासून पुन्हा राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला असल्याने चिंतेचे ढग अधिक गडद झाले आहेत...
25 Sep 2025, 09:04 वाजता
मिग-21 विमानांची सेवा थांबवण्यात येणार
MIG-21 : मिग-21 या लढाऊ विमानांची सेवा सहा दशकानंतर उद्यापासून थांबवण्यात येणार आहे. २३ स्क्वाडून तुकडीच्या अखत्यारितील पँथर्स या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या शेवटच्या लढाऊ विमानांना निरोप देण्यासाठी चंडीगढ येथील हवाई दलाच्या तळावर विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मिग 21 फायटर जेट अखेरचे उड्डाण चंडिगड एअरबेसवरून करणार आहे. त्यानंतर मिग 21 च्या शौर्याला सलामी दिली जाईल. मिग 21 च्या निवृत्तीनंतर त्याची जागा तेजस LCA मार्क 1A घेणार आहे. 1963 मध्ये पहिल्यांदा रशियन बनावटीचे मिग-21 हे लढाऊ विमान भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत दाखल झाले होते. त्यानंतर आतापर्यंत 870 विमाने हवाई दलात तैनात करण्यात आली होती.
25 Sep 2025, 08:59 वाजता
येवल्यात ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश
Yevla : नाशिकच्या येवल्यामध्ये नाशिक ग्रामीण पोलिस आणि येवला शहर पोलिसांच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करून एमडी ड्रगसह नशेसाठी वापरली जाणारी कुत्ता गोली तसंच इतर साठा जप्त केलाय.. येवल्यातील अमिना नगर भागात पोलिसांनी ही कारवाई केलीये.. बाजारात या नशेच्या औषधांची किंमत लाखोंच्या घरात असून येवल्यात चोरी छुपे पद्धतीने विक्री होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.. दरम्यान या ड्रग्जप्रकरणातील संशयित आरोपी हा फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत..
