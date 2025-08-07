English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on AUGUST 07 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aug 07, 2025, 09:12 AM IST
7 Aug 2025, 09:11 वाजता

यवतमाळमध्ये वीज कोसळून 5 जणांचा मृत्यू

Yavatmal : यवतमाळ जिल्ह्यात वीज कोसळून पाच वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर तिघे जखमी झाले. वणी तालुक्यातील अडेगाव, पांढरकवडा तालुक्यातील गोपालपूर आणि कृष्णापूर, मारेगाव तालुक्यातील पांढरकवडा पिसगाव आणि यवतमाळ तालुक्यातील रोहटेक शेतशिवारात या घटना घडल्या. येळाबारा येथील एका व्यक्तीच्या १२ शेळ्याही अंगावर वीज पडल्याने मृत्यूमुखी पडल्या

7 Aug 2025, 08:58 वाजता

उद्धव ठाकरे इंडिया आघाडीच्या बैठकीला उपस्थित राहणार

Delhi Uddhav Thacekray : उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौ-याचा आज दुसरा दिवस आहे. उद्धव ठाकरेंसोबत आदित्य ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे देखील दिल्लीत आहेत... काल दिल्लीत त्यांचं स्वागत करण्यात आलंय. उद्धव ठाकरेंनी सहकुटुंब शरद पवारांची काल भेट घेतली,.आज इंडिया आघाडीची बैठक होणार आहे. त्या बैठकीला उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत. तसंच 10 वाजता उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे काय बोलतात याकडे लक्ष असणार आहे. रात्री राहुल गांधींच्या स्नेहभोजनाला उद्धव ठाकरे  उपस्थित राहणार.

