Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

9 Aug 2025, 08:41 वाजता
पुण्यात कबुतरांच्या खाद्यबंदीचा वाद कोर्टात
Pune : पुण्यातही कबुतरांच्या खाद्यबंदीचा वाद कोर्टात गेलाय...पुणे महापालिकेने शहरात 20 सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना खाद्य देण्यास 2023 मध्ये बंदी केली. या बंदीचे उल्लंघन करणा-या नागरिकांवर महापालिकेकडून 500 रुपये एवढी दंडात्मक कारवाई केली जाते. या खाद्यबंदीला आव्हान देणारी याचिका पुण्यातील शाश्वत फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यामुळे मुंबईनंतर आता पुण्यातील कबुतरांच्या खाद्यबंदीचा वाद कोर्टात पोहोचलाय.
9 Aug 2025, 08:06 वाजता
लाडक्या बहिणींना राज्य सरकारची ओवाळणी
Ladki Bahin Yojana : राज्यातील लाडक्या बहिणींना सरकारकडून रक्षाबंधनची ओवाळणी देण्यात आलीय... कालपासून लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झालीय... विशेष म्हणजे गतवर्षी रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 2 महिन्यांचा हफ्ता एकत्रितपणे दिल्याने महिलांना थेट 3 हजार रुपये मिळाले होते. मात्र, यंदा एकच हफ्ता मिळणार आहे.
9 Aug 2025, 07:43 वाजता
'तामिळनाडूत केवळ तामिळ आणि इंग्रजी भाषा', मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांची घोषणा
M. K. Stalin : तामिळनाडूमध्ये केवळ तामिळ आणि इंग्रजी भाषा सुरु ठेवणार असा निर्णाय तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी घेतलाय... स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी तामिळनाडूत नव्या शैक्षणिक धोरणाची घोषणा केली... यावेळी त्यांनी केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्राला विरोध केला.. भाषेच्या वादावरुन सध्या सुरु असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलीन यांच्या या निर्णयामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्यात..
9 Aug 2025, 07:38 वाजता
देशभरात टोमॅटोची टंचाई
Tomato : टोमॅटोच्या दरांनी उसळी घेतलीये.... कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणमधून होणारी टोमॅटोची आवक घटलीये. त्यामुळे देशभरात टोमॅटोची टंचाई निर्माण झालीये... मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या प्रमुख महानगरांत किरकोळ बाजारात टोमॅटोचे दर 70 ते 100 रुपयांवर पोहोचलेत. राजधानी दिल्लीत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत स्वस्त दरात टोमॅटोची विक्री सुरू केली आहे.... मात्र मुंबईसह महाराष्ट्रातील शहरांतील ग्राहकांना टोमॅटोचे दर परवडेनासे झालेत..