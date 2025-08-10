Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

10 Aug 2025, 09:01 वाजता
रेल्वेच्या रिटर्न तिकिटावर मिळणार 20 टक्के सूट
Railway Good News : रेल्वेने आपल्या प्रवाशांसाठी एक खास योजना सुरू केली आहे... 'राउंड ट्रिप पॅकेज स्कीम' असे या योजनेचे नाव असून, या अंतर्गत येण्या-जाण्याचा प्रवास एकत्र बुक केल्यास परतीच्या तिकिटावर 20% सूट मिळणार आहे... सध्या ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येत आहे...फेस्टिव्हल स्पेशल आणि नियमित मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्यांमध्ये या नव्या योजनेचा लाभ मिळेल... तर राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजससारख्या प्रीमियम ट्रेनसाठी योजना लागू असणार नाही...
10 Aug 2025, 08:58 वाजता
अधिकार नसल्यानं राज्यमंत्री नाराज
State Minister Upset : मंत्रिपदाची शपथ घेऊन आठ महिने उलटले तरी अधिकार नसल्याने राज्यमंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.... सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यात अधिकारांवरून मतभेद झाल्याचे समोर आले.... हीच समस्या अन्य राज्यमंत्र्यांनाही भेडसावत असून याबाबत राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली.... आम्हालाही विशिष्ट अधिकार द्या, मंत्रिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करणारे निवेदनच राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना दिले आहे. 2014 च्या युती सरकारमध्ये राज्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार होते आणि 2019च्या आघाडी सरकारमध्ये कोणत्या स्वरूपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत याची तुलना करण्यात आली आहे.,.. निदान २०१४ साली युती सरकारच्या काळात राज्यमंत्र्यांना जे अधिकार होते ते अधिकार तरी मिळावेत अशी मागणी या पत्रामध्ये करण्यात आली आहे....
