Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

13 Aug 2025, 10:13 वाजता
मुंबई-गोवा महामार्गावर अवजड वाहतुकीला बंदी
Mumbai-Goa Highway : गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणा-या चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर आणि विनाअडथळा व्हावा यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासन उपाययोजना करणारेय महामार्गावर वाहतूक कोंडीतून सुटका व्हावी यासाठी 23 ऑगस्ट संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून 29 ऑगस्ट रात्री 12 वाजेपर्यंत मुंबई गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी असणारेय. 2 ते 4 सप्टेंबर आणि 6 ते 8 सप्टेंबर या कालावधीत देखील महामार्गावर अवजड वाहतुकीला बंदी असणारेय.. याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आलेत. या खेरीज मुंबई-गोवा महामार्गावर पोलीस मदत केन्द्र, टोईंग व्हॅन, क्रेन, वाहन दुरुस्ती कक्ष, आपत्कालीन वाहन दुरुस्ती आणि टायरमध्ये हवा भरण्याची सुविधा असेल. वैद्यकीय कक्ष, रूग्णवाहिका सेवा, मोफत आपत्कालीन वैद्यकिय उपचार सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणारेय.
13 Aug 2025, 09:39 वाजता
ऐन सणासुदीत साखरेचे दर कडाडले
Sugar Price Hikes : ऐन सणासुदीत साखर महाग झाली असून साखरेच्या दरात प्रतिकिलो 5 ते 6 रुपयांची वाढ झाली आहे... उत्पादन खर्च वाढल्याने कारखानादारांकडून दरात वाढ केल्याने घाऊकसह किरकोळ बाजारात साखरेचे दर कडाडले आहेत... केंद्र सरकारने साखरेचा मासिक कोटा कमी केल्याने जनतेला दरवाढीची झळ सोसावी लागणार आहे...
13 Aug 2025, 09:06 वाजता
नाशिकमध्ये वृद्ध डॉक्टरीच कोट्यवधीची फसवणूक
Nashik : ८० वर्षीय डॉक्टरला मोबाइल बंद होणार असल्याची धमकी देत आणि व्हॉट्सअॅपवर मनी लॉड्रिंग केसमध्ये अटक वॉरंट पाठवून डिजिटल अरेस्ट करत एक कोटी २३ लाख ३० हजारांची रक्कम लुटण्यात आलीये.. पाठोपाठ एका महिलेलाही अटक करण्यास पथक आल्याचे सांगून ३३ लाख रुपये भरण्यास भाग पाडण्यात आले. एकाच दिवशी घडलेल्या या दोन घटनांमध्ये एक कोटी ४६ लाखांची फसवणूक झाली असून सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय...
13 Aug 2025, 08:36 वाजता
रक्षाबंधनासह सलग सुट्ट्यांमुळे एसटी मालामाल
ST : एसटी महामंडळाला 8 ते 11 ऑगस्ट या चार दिवसांमध्ये प्रवासी तिकिटांच्या माध्यमातून 137 कोटींचं उत्पन्न मिळाले आहे.... यंदा रक्षाबंधन आणि त्याला जोडून आलेल्या सुट्ट्यांमुळे प्रवासासाठी प्रवाशांनी एसटीला पसंती दिल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.... विशेष म्हणजे 11 ऑगस्ट या एका दिवशी तब्बल 39 कोटी रुपयांचे उत्पन्न महामंडळाला प्रवासी वाहतुकीतून मिळाले.... यंदाच्या आर्थिक वर्षातील हे विक्रमी उत्पन्न असल्याची माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली....
13 Aug 2025, 08:05 वाजता
मुंबईत घर असतानाही धनंजय मुंडे सरकारी बंगल्यात
Dhananjay Munde : मंत्रीपद जाऊन पाच महिने उलटले तरीही धनंजय मुंडे यांनी 'सातपुडा' हे शासकीय निवासस्थान रिकामे केलेले नाही.... मुंबईत आपले कुठेही घर नसल्याने बंगला सोडला नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते... असे असताना गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्जासह दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी मुंबईत गिरगाव चौपाटीवर असलेल्या सदनिकेचा उल्लेख केलेला आहे.... हे घर सध्या वापरात नाही...गिरगाव चौपाटीजवळ एन.एस. पाटकर मार्गावर 'वीरभवन' या 22 मजली इमारतीत नवव्या मजल्यावर 902 क्रमांकाची सदनिका असल्याचे मुंडे यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केले आहे... डिसेंबर 2023 मध्ये मुंडे आणि त्यांच्या पत्नी राजश्री यांच्या संयुक्त नावे 16 कोटी 50 लाख रुपयांना ही सदनिका खरेदी केली होती.... प्रतिज्ञापत्रात धनंजय मुंडे यांनी स्वतः 10 कोटी रुपये खर्च केल्याचा उल्लेख आहे. या घरात सध्या कोणीही राहात नसून खरेदी
केल्यापासूनच ते बंद आहे...
13 Aug 2025, 07:37 वाजता
मुंबईत आजपासून मुसळधार पावसाची शक्यता
Rain Alert : राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी बरसतायत. तर काही भागांत अजूनही उन्हाचा चटका कायम आहे. दरम्यान, आजपासून मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि इतर भागांत मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केलाय. काही भागांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यताय.बंगालच्या उपसागरात आज हवेचं कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होण्याचा अंदाज आहे. याचाच परिणाम म्हणून आजपासून संपूर्ण राज्यात पावसाचा अंदाज व्यक्त
करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईसह ठाणे, पालघर भागात मुसळधार पावसाची शक्यताय. याचबरोबर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगडमध्ये मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज आहे.
13 Aug 2025, 07:34 वाजता
मुंबई कबुतरखान्यासंदर्भात आज सुनावणी
Mumbai Kabutarkhana : मुंबईतील कबुतरखान्यासंदर्भात आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडणार आहे.. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. मात्र काही संघटना आणि पक्षीप्रेमींनी या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र मुंबई हायकोर्टानंही बंदी कायम ठेवत कबुतरांना खाद्य टाकणा-यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.. तसंच याबाबत एक तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्याचे निर्देशही मागच्या सुनावणीत हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते.. कोर्टाचे आदेश असतानाही काही लोकांनी कबुतरांना खाद्य टाकण्याचा प्रयत्न केल्यानं वातावरण तापलंय. त्यातच सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप याचिका फेटाळलीय.. त्यामुळे आज हायकोर्टात होणा-या सुनावणीला विशेष महत्त्व आहे..
