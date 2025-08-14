Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

14 Aug 2025, 09:52 वाजता
HDFC बँकेचा खातेदारांना झटका
HDFC Bank : एचडीएफसी बँकेने आपल्या खातेदारांना ऐन सणासुदीत जोरदार झटका दिला आहे... बँकेने बँक अकाऊंटची मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा वाढवली आहे... एचडीएफसी बँकेत आता 10 हजार रुपयांऐवजी 25 हजार रुपये ठेवावे लागणार आहेत...अकाऊंटमध्ये 25 हजार नसतील तर खातेदारांना दंड द्यावा लागेल... हा नियम 1 ऑगस्ट 2025 नंतर सेव्हिंग अकाऊंट उघडणाऱ्या सर्व ग्राहकांना लागू असेल, असे बँकेने स्पष्ट केले आहे... सध्या एचडीएफसी बँकेच्या बचत खात्यात किमान 10 हजार रुपये असणे आवश्यक आहे...
14 Aug 2025, 09:12 वाजता
पुढच्या 3 तासांत मुंबईसह उपनगरात जोरदार पावसाचा अंदाज
Mumbai : मुंबईसाठी पुढचे 3 तास महत्त्वाचे...पहाटेपासून मुंबईत पावसाची हजेरी......पुढच्या 3 तासांत मुंबईसह उपनगरात जोरदार पावसाचा अंदाज...नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन
14 Aug 2025, 08:35 वाजता
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या अडचणीत वाढ
Shilpa Shetty : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या अडचणीत वाढ...-शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्राविरोधात 60 कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल...मुंबईच्या जुहू पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल...पोलीस लवकरच दोघांनाही समन्स पाठवण्याची शक्यता...जुहूमधील रहिवासी आणि लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल
14 Aug 2025, 08:13 वाजता
छत्रपती संभाजीनगरमध्येही मतदार यादीत घोळ?
Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरमध्येही मतदार यादीत घोळ?...पैठणमध्ये 25 हजार मतदारांची नाव 2 ठिकाणी?...एकाच मतदाराचं नाव ठिकाणी असल्याचा प्रकार...निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
14 Aug 2025, 07:53 वाजता
पुण्यात 16 चितळांचा MCFमुळे मृत्यू
Pune : पुण्यातील राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयात 6 ते 12 जुलैदरम्यान 16 चितळांचा मृत्यू झाला होता...मृत चितळांच्या रक्ताचे नमुने भोपाळच्या लॅबमध्ये पाठवण्यात आले होते...त्यातील काही मृत चितळांमध्ये मॅलिग्नंट कॅटरल फीव्हर अर्थात एमसीएफ विषाणू आढळल्याचे स्पष्ट झालं आहे... वन्यजीवांमध्ये या विषाणूची लागण झाल्याची ही देशातील पहिलीच घटना आहे... हा विषाणू मानवासाठी निरुपद्रवी असला, तरी वन्यजीव आणि पशुधनासाठी अत्यंत घातक असून, मृत्यूदर वेगाने वाढवतो....मुख्यतः शेळ्या-मेंढ्यांमधून पसरत असलेला हा दुर्मिळ विषाणू गुरे, बायसन, हरीण यांना बाधित करतो... आजारी प्राण्यांना ताप, नाक-डोळ्यातून स्त्राव, तोंडात फोड अशी लक्षणे दिसतात... केंद्रीय मंत्रालयाने राज्य अधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत...
14 Aug 2025, 07:38 वाजता
मुंबईत मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची आज बैठक
MNS : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत आज मनसेची बैठक होणार आहे. सकाळी नऊ वाजता वांद्र्यातल्या MIG क्लबमध्ये बैठकीचं आयोजन करण्यात आलंय. मुंबईतील मनसेच्या शाखाध्यक्ष,उपशाखाध्यक्ष, गट अध्यक्ष यांच्यासोबत बैठक होणारेय. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आहे..