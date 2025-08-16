English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on AUGUST 16 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aug 16, 2025, 09:26 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

16 Aug 2025, 09:24 वाजता

रायगड जिल्ह्यात पावसाचा रेड अलर्ट

 

Raigad Rain Alert : रायगडात पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आलाय.. पुढील तीन ते चार तासांमध्ये रायगडच्या काही भागात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय.. सध्या जिल्ह्यात सर्वत्र ढगाळ वातावरण आहे.. तसंच अधूनमधून पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत आहेत.. जिल्ह्यातील सर्वच नद्या इशारा पातळीजवळ पोहोचल्यात.. दरम्यान हवामना खात्यानं मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्यानं नागरिकांनी गरज असेल तरच घराबाहेर पडण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्यात.. 

16 Aug 2025, 08:51 वाजता

कोकणात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

 

Rain Alert : पुढील 24 तासांमध्ये कोकणात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे. रायगडमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता असल्यानं जिल्ह्याला पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात देखील अतिमुसळधार पावसाची शक्यताय. सातारा, सांगली कोल्हापूर आणि पुणे या जिल्ह्यांमध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यताय. तर घाट माथ्यावर अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय. दुसरीकडे मराठवाड्यात देखील जोरदार पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटांसह मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड आणि हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता...दरम्यान विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुढील चार ते पाच दिवस अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 18 आणि 19 ऑगस्ट रोजी विदर्भात अतिवृष्टीची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. 

16 Aug 2025, 08:32 वाजता

परप्रांतीयांमुळे बारामतीची बदनामी होतेय- अजित पवार

 

Ajit Pawar : बारामतीमध्ये जर कुणी कायदा सुव्यवस्था राखणार नसेल तर त्याला योग्य तो धडा शिकवा, बारामतीची बदनामी आजिबात खपवून घेणार नाही असा दम उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिलाय... यूपी-बिहारमधून कुणीतरी येतो, आठ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करतो, ती मुलगीही यूपीचीच असते... यातून शेवटी बारामतीची बदनामी होते... असल्यांचा कायमचा बंदोबस्त करा असे निर्देश अजित पवारांनी पोलिसांना दिले आहेत...

16 Aug 2025, 07:45 वाजता

विक्रोळीत जनकल्याण सोसायटीवर दरड कोसळली, 2 जणांचा मृत्यू

 

Vikhroli : विक्रोळी पार्क साईट परिसरात दरड कोसळली..दरड कोसळून दोन जणांचा मृत्यू, दोन जखमी...जनकल्याण सोसायटीवर दरड कोसळली...डोंबिवलीतही मुसळधार पावसाची हजेरी

16 Aug 2025, 07:41 वाजता

मुंबईसह उपनगरात जोरदार पाऊस

 

Mumbai Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाने पाणी साचयला सुरुवात.रात्रभर कोसळत असलेल्या पावसाने मुंबईतील सखल भागात पाणी..चुनाभट्टी सोमय्या मैदान परिसरात पाणी साचल्याने पूर्व द्रुतगती माहामार्ग वरील वाहतूक संथ गतीने..तर किंग्ज सर्कल गांधी नगर भागात पाणी साचल्याने मुंबई हुन ठाणे नाशिक कडे जाणारी वाहतूक खोळंबली... पावसाचा जोर सर्वत्र दिसून येत असून रात्री पासून कल्याण डोंबिवली ठाणे मुंबई उपनगर शहर परिसरात जोरदार पाऊस

