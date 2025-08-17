Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

17 Aug 2025, 10:45 वाजता
रायगडच्या खोपोलीत मतदारयादीत घोळ, 140 मतदारांची 2 वेळा नावं
Raigad : मतचोरीवरून देशभर गोंधळ सुरू असताना रायगडमध्ये मोठी बातमी समोर आली आहे... खोपोलीत 140 मतदारांची नावं दोनदा असल्याची बाब समोर आली आहे... विशेष म्हणजे खोपोलीतील एकाच प्रभागाच्या मतदार यादीत हा घोळ समोर आला आहे... आपचे नेते डॉ. रियाज पठाण यांनी हा प्रकार उघडकीस आणलाय...तसेच त्यांनी याबाबत निवडणुक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे... पठाण यांनी खोपोलीतील प्रभाग क्रमांक 10 च्या पाच याद्या म्हणजेच केवळ 4 ते 5 हजार मतदारांच्या नावांचा अभ्यास केला यामध्ये 140 मतदारांची नाव दोनदा आली असल्याचे निदर्शनास आल्याचं सांगितलंय...
17 Aug 2025, 10:18 वाजता
'मी नाशिकचा पालकमंत्री होतोय', मंत्री गिरीश महाजन यांचा दावा
Girish Mahajan : नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटलाय का असा प्रश्न उपस्थित होतोय.. मी नाशिक जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतोय असं वक्तव्य जलसंधारणमंत्री गिरीश महाजन यांनी केलंय.. गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा कायम आहे. शिवसेनेकडून दादा भुसे आणि राष्ट्रवादीकडून छगन भुजबळ पालकमंत्रिपदासाठी इच्छुक आहेत. मात्र आता महाजनांनी पालकमंत्रिपदाबाबत दावा केलाय.
17 Aug 2025, 09:34 वाजता
युट्युबर एल्विश यादवच्या घरावर गोळीबार
Elvish Yadav : युट्युबर एल्विश यादवच्या घरावर गोळीबार झालाय... 3 आरोपींनी एल्विश यादवच्या घरावर 15 ते 20 राऊंड फायर केले आणि त्यानंतर ते पळून गेलेत.. गुरुग्राममधील सेक्टर-56 इथं पहाटे साडेपाचच्या सुमारास ही घटना घडलीये.. आरोपींनी गोळीबार केला त्यावेळी एल्वीश यादव घरात नव्हता... अद्याप त्याच्याकडून कोणतीही पोलीस तक्रार दाखल झालेली नाहीये.. रेव्ह पार्टीत नशेसाठी सापाच्या विषाचा वापर केल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाकल करण्यात आला होता..
17 Aug 2025, 09:15 वाजता
नांदेडमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस
Nanded Rain : नांदेडला मुसळधार पावसानं झोडपलंय. जिल्ह्यातील 27 मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झालीय.. ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्यानं जिल्ह्यातील 700 पेक्षा अधिक घरात पावसाचं पाणी शिरलंय. किनवटसह अनेक ठिकाणी ग्रामस्थांच्या घरात पाणी शिरल्यानं त्यांचं सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आलंय..
17 Aug 2025, 08:26 वाजता
त्र्यंबकेश्वर मंदिरात परराज्यातील भाविकांची मुजोरी
Trimbakeshwar Temple : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात परराज्यातील भाविकांची मुजोरी पाहायला मिळाली....मंदिरात गर्दी झाल्याने दर्शन रांगेचा दरवाजा बंद केला गेला...मात्र यावेळ परराज्यातील भाविकांनी गोंधळ घातलाय...या भाविकांनी बंद दरवाजावर लाथा मारत हुल्लडबाजी केलीय...दरम्यान त्यांना वारंवार समज देऊनही गोंधळ सुरू राहिल्याने सुरक्षारक्षकांनी त्यांना चांगलाच चोप दिलाय...सुरवातीला हा झटापटीचा व्हिडीओ व्हायरल करत मंदिराच्या सुरक्षारक्षकांवर भाविकांना मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता...मात्र मंदिर प्रशासनाने दरवाजावर लाथा मारतानाचे व्हिडिओ आणि गोंधळ घालतानाचे व्हिडिओ समोर आणल्यानंतर खरा प्रकार समोर आलाय...
17 Aug 2025, 08:13 वाजता
मुंबईच्या सातही धरणांमध्ये 90 टक्के पाणीसाठा
Mumbai : मुंबईला पाणीपुरवठा करणारा तुळशी तलाव ओव्हरफ्लो झाला आहे... शनिवारी संध्याकाळी तुलशी तलाव पूर्ण क्षमतेने भरलाय...या तलावाची क्षमता 84 कोटी लीटर आहे... तसेच मुंबईला पाणी देणाऱ्या सातही तलावांमध्ये सध्या 90.16 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.... यामुळं आगामी दिवसांत पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्याची शक्यता आहे...
17 Aug 2025, 07:43 वाजता
मुंबईसह कोकणात आज पावसाचा ऑरेंज अलर्ट
Rain Alert : मुंबईसह कोकणात आज पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. राज्यात 21 ऑगस्टपर्यंत अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय. तर पुण्यात आज पावसाचा रेड अलर्ट आहे. विदर्भात चंद्रपूर,गडचिरोली आणि यवतमाळ पावसाचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय. तिकडे मराठवाड्यामध्ये काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता आहे. विजेच्या कडकडाट आणि वादळी वा-यासह पावसाची शक्यता आहे. कोकण किनारपट्टीवर ताशी 50 ते 60 किलोमीटर वेगानं वारे वाहू शकतात. तसेच समुद्र खवळलेली स्थितीत असणार असल्यानं मच्छिमारांनी या कालावधीत समुद्रात जाणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
17 Aug 2025, 07:37 वाजता
निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद
Election Commission : केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद होणार आहे. SIR आणि राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांना निवडणूक आयोग उत्तरं देण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या वतीने बिहारमध्ये 'व्होट अधिकार' यात्रा सुरू करण्यात येणार आहे. सहा दिवस ही यात्रा काढणार आहेत. तेजस्वी यादव देखील या यात्रेत सहभागी होणार आहेत. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाकडून आजच महत्वाची पत्रकार परिषद घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या या पत्रकार परिषदेला महत्व प्राप्त झाले आहे.